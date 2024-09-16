Рокфеллер, кукуруза, Голливуд: как советский лидер впервые посетил США

Впервые в истории советский лидер посетил Америку в 1959 году. Никита Хрущев вместе с семьей прилетел в Вашингтон 15 сентября и совершил эпический вояж, посетив Нью-Йорк, Айову, Голливуд и Сан-Франциско. Как Хрущев ругал голые ноги танцовщиц, познакомился с Мэрилин Монро и Фрэнком Синатрой и пришел в ярость, потому что не попал в Диснейленд — в материале «Газеты.Ru».

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Небывалый прилет

Около полудня 15 сентября 1959 года на авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд, неподалеку от Вашингтона выстроился почетный караул и собралось множество чиновников. Они встречали советский турбовинтовой лайнер Ту-114, на котором в Соединенные Штаты летели первый секретарь КПСС Никита Сергеевич Хрущев со своей семьей и свитой.

Когда самолет приземлился, в честь советского лидера и президента США Дуайта Эйзенхауэра был дан артиллерийский салют (21 залп), салют из стрелкового оружия почетного караула, оркестр сыграл гимны двух держав.

Зачем Хрущев летал в Америку

Примечательно, что визит Хрущева не только стал первым в истории официальным посещением Нового Света лидером, как сказал он сам, «и России, и Советского Союза». Первое лицо СССР путешествовал в сопровождении жены Нины, детей (сына Сергея, дочерей Рады и Юлии) и зятя Алексея Аджубея, мужа Рады. Он недавно был назначен на пост главреда газеты «Известия» и впоследствии описал поездку тестя в книге «Лицом к лицу с Америкой».

© Кортеж Хрущева в Вашингтоне, округ Колумбия, сентябрь 1959 года

Хрущевых разместили в Блэр-хаусе — гостевом доме президентов США.

«Стариной веет внутри здания. В подсвечники ввернуты электрические лампы, но обстановка особняка сохранилась в значительной степени такой, какой она была сто лет назад. На стенах висят потемневшие литографии, много портретов. В буфетах и шкафах стекло и серебро ранней американской выделки, старинный английский фарфор из Лоустофта, коллекции предметов, связанных с эпохой Линкольна», — описывал интерьеры Аджубей.

Для гостей из СССР американцы старались создать максимальные удобства — был даже приглашен повар, который пообещал обеспечить Блэр-хаус «славянскими блюдами».

«В меню первого лэнча, поданного в доме советским гостям, действительно был украинский борщ», — замечал зять Хрущева.

© Никита Хрущев (второй справа) и его супруга Нина Хрущева (слева) беседуют с президентом США Дуайтом Эйзенхауэром (справа) и его супругой, первой леди Мэйми Эйзенхауэр во время государственного визита в Соединенные Штаты, 15 сентября 1959 года

Отдельного упоминания заслуживают меню ужинов, которые «первые леди» США и СССР давали друг другу в первый день визита Хрущева. В Белом доме жена Эйзенхауэра Мэйми потчевала Никиту и Нину ужином «по-американски»: крабовый луи, капустный салат, бостонский коричневый хлеб, жареная индейка, заправка из кукурузного хлеба и «дамские пальчики», покрытые лаймовым глясе. А в Блэр-хаусе Нина Хрущева угощала американскую чету Эйзенхауэров «восточноевропейскими блюдами», включая фаршированную куропатку, борщ, кавказские вина и свежие макаруны, сообщала газета The New York Times. Естественно, готовили эти кушанья повара.

Поужинав, Хрущев подарил Эйзенхауэру миниатюрную копию Луны-2 — первой советской космической станции, оказавшейся на спутнике Земли. Американцы дали ей ласковое прозвище «Луник-2».

В Белом доме лидеры двух держав обменялись пафосными речами о советско-американских отношениях, и подчеркнули — ссориться таким странам, как СССР и США, не нужно.

Иначе «неизбежно разразится мировая свалка, от последствий которой никакая косметика не поможет», сформулировал в своем характерном стиле Никита Сергеевич.

Секрет свиньи и встреча с Рокфеллером

На следующий день после завтрака Хрущев отправился на экспериментальную сельскохозяйственную станцию в Белтсвилле в Мэриленде. Там, как утверждает американская радиостанция PBS, он «жалуется на то, что свиньи слишком толстые, а индейки слишком маленькие».

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© Никита Хрущев принимает индейку от президента Дуайта Эйзенхауэра во время своего государственного визита в США, сентябрь 1959 года

Однако все было не совсем так. Во время осмотра животноводческой станции, пишет Аджубей, Хрущеву показали «капиталистических» животных: особые породы коров, выведенных для повышенных удоев молока, экспериментальных свиней и индеек.

Когда Хрущеву показали тонкорунных овец, он припомнил, что «в начале своей трудовой деятельности пас овец у помещика».

Возле загона со свиньями Никите Сергеевичу показывали новинку — ультразвуковой сканер толщины спинного шпига на живой свинье. Обычно жирность свиньи измеряли, прибегая к весьма болезненной процедуре, прокалывая кожу шилом.

«Электроника по-другому решает этот вопрос. Прибор, подобно звуковому локатору, посылает ультразвуковую волну через толстый слой жира и мяса животного и улавливает ее отражение. В результате на телевизионном экране должны появиться выраженные в дюймах толщины жирового и мясного слоя», — писал зять первого секретаря.

Однако в ходе применения ультразвука случился конфуз. Выбранная для демонстрации свинья начала визжать и вырываться. Измерить толщину ее спинного шпига никак не получалось.

«Видимо, свинья не хочет открывать секрета…» – сказал Хрущев и все засмеялись. В ответ американцы ему заявили, что просто «свинья слишком толстая».

Показали Хрущеву и особых, весивших на треть меньше обычных, индеек — для «удовлетворения потребностей американской семьи». Никита Сергеевич махнул рукой и сказал, что «это вы с жиру беситесь, а мы — за увеличение живого веса».

Кто-то из журналистов спросил у Хрущева, разводят ли в СССР «коммунистических» индеек — в пику «капиталистическим» американским. Взяв птицу на руки, советский лидер призвал наращивать производство мяса, а если не давать индейкам паспорта, то «никто не узнает, какая коммунистическая и какая капиталистическая!». Стоит отметить, что в те годы в Советском Союзе обычные паспорта не выдавали десяткам миллионов колхозников.

© Никита Хрущев во время визита на вершину Эмпайр-Стейт-билдинг в Нью-Йорке, сентябрь 1959 года

Американская пресса при этом не преминула заявить — Хрущев во время визита на сельхозстанцию «пустил небольшую порцию коммунистической пропаганды».

Через день, после вертолетной прогулки над Вашингтоном, Хрущев приехал на поезде в Нью-Йорк. В фешенебельном отеле Commodore он выступил перед 2 тыс. «капиталистов» — дымивших сигарами «буржуев», промышленников и бизнесменов.

«За столами чинно сидят джентльмены в кипенно-белых манишках и черных фраках. Это «отцы города», люди, задающие тон в деловой и политической жизни Нью-Йорка», — пишет Аджубей. Ни одна женщина пригласительного билета на вечер с Хрущевым не получила. А для Нины Хрущевой и дочерей Никиты Сергеевича был устроен отдельный ужин с женой нью-йоркского мэра.

Спустя день Хрущев ужинал в Экономическом клубе Нью-Йорка, где снова обсуждал с американскими миллиардерами вопросы экономики и идеологии, защищая марксизм-ленинизм.

© Никита Хрущев у входа в отель Carlton House в Питтсбурге (штат Пенсильвания), где он остановился во время первого в истории советско-американских отношений официального визита в США, сентябрь 1959 год

Встретился Хрущев и с настоящим Рокфеллером, карикатурами на семейство которых полнилась советская пресса. Это был губернатор штата Нью-Йорк Нельсон Рокфеллер, один из отпрысков известного американского рода финансистов.

«Коммунист № 1» встречается с «капиталистом № 1», — писал Аджубей. «Рокфеллер… был одет в помятый коричневый двубортный костюм, через руку был перекинут поношенный плащ. Держал он себя очень свободно, хлопал всех по плечу, громко смеялся и, казалось, делал все, чтобы выглядеть «простым американским парнем». Как сильно изменилась обстановка в мире за последние десятилетия, если один из крупнейших капиталистов теперь вынужден «играть на публику», изображать из себя «своего парня».

Канкан, Монро, Синатра и Диснейленд

Поблагодарив нью-йоркцев за гостеприимство, Никита Сергеевич отправился на самолете в Лос-Анджелес, на другой край США.

Приземлившись в «городе Ангелов», Хрущев садится в черный закрытый лимузин и едет прямиком в Голливуд, в ресторан на территории киностудии «XX век Фокс».

По словам Аджубея, радио Лос-Анджелеса назвало прием в честь советского главы «самым большим в истории Америки собранием звезд». И якобы даже Мэрилин Монро, известная своей непунктуальностью, пришла на встречу с Хрущевым за час до начала.

«Кирк Дуглас, Фрэнк Синатра, Мэрилин Монро, Гарри Купер, Элизабет Тейлор, Глэн Форд, Ким Новак, Морис Шевалье, Луи Журден и сотни других кинозвезд заполнили зал. Имена многих из них, правда, мало что говорят советскому читателю, потому что в последние годы мы почти не видели фильмов Голливуда, но это действительно хорошие актеры», – говорится в книге Аджубея.

На встрече с главой киностудии Спиросом Скурасом Хрущев предложил американцам купить права на показ фильма «Судьба человека» по рассказу Михаила Шолохова (писатель сопровождал его в поездке в США). Фрэнк Синатра выступал как распорядитель обеда и мило общался с Хрущевым о чем-то, чего журналисты не услышали.

© Жители Сан-Франциско приветствуют Никиту Хрущева, сентябрь 1959 года

А вот Монро якобы заявила, по словам Аджубея, что «ей было очень интересно, она словно увидела в будущем признаки надежды, дружбы и мира... это памятный день в истории кинематографии». Сохранилась видеозапись, на которой Монро с жеманной улыбкой отвечает:

«Мне было очень интересно. Мне… понравилось все. Было очень интересно».

После обмена любезностями и обсуждения роли советской власти в жизни художника, Хрущева со свитой отвели посмотреть на съемки фильма «Канкан». В одном из павильонов как раз ставили сцену с известным французским танцем.

«Низкопробный танец. Девушки кривлялись, падали на пол, дрыгали ногами. И всем, кто видел этот танец, было ясно, что актрисам стыдно и перед собой, и перед теми, кто видит их. Они танцевали, не понимая, кому и зачем пришло в голову заставить их делать это перед Никитой Сергеевичем Хрущевым и перед другими советскими гостями. А Никита Сергеевич спокойно сидел в ложе для почетных зрителей и, когда девушки кончили танец, поаплодировал им», — писал его зять.

По его словам, актриса Ширли Маклейн пристыдила одного из фотографов, который предложил ей повыше задрать подол юбки для совместного фото с Хрущевым. А сам глава СССР во время общения с прессой назвал канкан «аморальным».

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© Актриса Ширли Маклейн выступает перед Никитой Хрущевым на студии 20th Century Fox. Слева направо: Луи Журден, Никита Хрущев, Ширли Маклейн, Нина Хрущева, Морис Шевалье и Фрэнк Синатра, сентябрь 1959 год

«— Вы спрашиваете меня о канкане? С моей точки зрения, с точки зрения советских людей, это аморально. Хороших актеров заставляют делать плохие вещи на потеху пресыщенных, развращенных людей. У нас в Советском Союзе мы привыкли любоваться лицами актеров, а не их задами».

Впрочем, журнал TIME описывал эту встречу несколько иначе. Ширли Маклейн обратилась к Никите Сергеевичу «Хрущ» и заявила по-русски, что «чертовски рада его видеть».

Хрущев очень рассердился, когда узнал, что его визит в Диснейленд отменили по соображениям безопасности.

«А я говорю: «Я бы очень хотел поехать и посмотреть Диснейленд». Но тогда мы не можем гарантировать вашу безопасность, говорят они. Тогда что мне делать? Убить себя?» — ярился первый секретарь КПСС.

«Мы приехали в этот город, где живет цвет американского искусства. <...> А сейчас мне сказали, что я не смогу поехать в Диснейленд. Я спросил: «Почему нет?» Что это, у вас там есть стартовые площадки для ракет?» Я не знаю».

Как пишет Аджубей, комик Боб Хоуп пошутил, что в Диснейленде стоит единственная ракета, которая работает безотказно — детский аттракцион.

Официальной причиной отмены якобы стал помидор, который кто-то бросил в шефа полиции Лос-Анджелеса, когда тот ехал проверять дорогу к парку.

«А почему начальник полиции подумал, что в него бросили испорченный помидор? Может быть, этот помидор был свежим, хорошим…» – пошутил Хрущев.

© Никита Хрущев и Фрэнк Синатра в Голливуде, сентябрь 1959 года

Однако, по мнению советской прессы, не пустили Хрущева в Диснейленд потому, что там с ним хотели встретиться «десятки тысяч горожан». Но «кое-кому» не захотелось, чтобы советский лидер с ними встречался.

Поездка Хрущева по Америке продолжалась до 27 сентября. Он посетил Сан-Франциско, где попробовал хот-дог и побывал в штаб-квартире IBM; съездил в Айову, где познакомился с американской кукурузой — «царицей полей»; выступал по ТВ, где говорил по-английски.

«Приветливо улыбаясь десяткам миллионов американцев, Н. С. Хрущев сказал им по-английски: — Гуд бай, гуд лак, фрэндз! (До свидания, всего хорошего, друзья!) И он расстался со своими слушателями»

Как Хрущев полюбил кукурузу и американского фермера

© Никита Хрущев и Розуэлл Гарст позируют с початками кукурузы во время инспекционной поездки на ферму Гарстов в Кун-Рапидс, штат Айова, сентябрь 1959 года

Вернувшись на родину Первый секретарь заявил, что, мол, американцы надеялись, что он откажется от социалистических убеждений. Не тут-то было. Но и враждовать с Америкой Хрущев не хотел.

© Никита Хрущев (в центре) в сопровождении американского фермера Росуэлла Гарста (второй слева) во время посещения Центра исследований свиней Университета штата Айова, сентябрь 1959 год

«Я хочу пожелать, чтобы в отношениях между нашими странами мы все чаще и чаще пользовались коротким хорошим американским словом «о'кей!»