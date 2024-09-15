Многоэтажные корабли древних: были ли они на самом деле и как функционировали

Археологи обнаружили очередное сгнившее корыто и тут же придумали ему красивую историю. Дескать, именно на этих самых лодках-долблёнках храбрые древнеславянские воины били подлых римских оккупантов, не иначе как в тот раз собирались напасть на целую военно-морскую базу.

© unsplash

Ох, уж эти сказочки… Впрочем, в этот раз они ещё не самые завиральные.

Униремы, биремы, триремы и даже квинквиремы — описание этих парусно-вёсельных кораблей древности есть в любом школьном учебники. Это такие огромные лодки с одной мачтой, зато вёсел там много, очень. Соответственно в один, два, три или даже пять рядов. В последнем случае налицо вообще какая-то деревянная плавучая многоэтажка, так как гребцы сидели друг над другом. И что, это плавало?

Учёные с пеной у рта утверждают, что да. Правда, исключительно на словах, доказать теории им нечем. Кроме унирем — больших лодок с несколькими гребцами на палубе — ничего не обнаружено. Да и те находки, которые имеются, вызывают большие сомнения.

Деревянные корыта с одним прямым парусом и десятком-другим вёсел ещё недавно были повсеместно в ходу, на них до середины ХХ века ловили селёдку с килькой во всех морях мира. Кое-где — в той же Африке — эти примитивные посудины и сегодня эксплуатируются, от древних аналогов они, в общем-то, ничем не отличаются. И что там найдено под водой, сколько этой рухляди лет или веков, пойди разбери…

Но с униремами всё хоть более-менее похоже на правду. Именно на такой вот убогонькой лодчонке и отправился Ясон дин Альт вместе со своими подельниками на бандитский промысел в Грузию. Или не дин Альт — не важно: и то, и другое — сказка. Среди желанных трофеев помимо золотого руна числился и знаменитый изжёванный галстук, сей артефакт почему-то очень хотела себе заполучить воинственная женщина предводителя аргонавтов. Всё именно так и было, правда-правда!

Вольные копии на тему «Арго» неоднократно проделывали путь от Греции до Колхиды, трюмов небольшого кораблика вполне хватало для запасов воды и еды на полтора-два десятка человек. В общем, вполне рабочая лодочка, для осторожного каботажного плаванья сгодится. Драккары викингов, русские кочи и ладьи несравненно совершенней, но тут уж чем эти самые греки были богаты. Если таковые вообще существовали, что вовсе не факт… Кстати, на кочах вёсел не было вообще, а на ладьях и драккарах они использовались исключительно вблизи берега. Условно говоря, для швартовки.

С более крупными кораблями совсем беда. Огромное количество гребцов на биремах, триремах и прочих многоэтажках требовало соответствующего количества воды и еды, иначе все рабы перемрут. Судя по картинкам, которыми нас потчуют учёные мужи, места для припасов на данных посудинах не было, что автоматически ставит их существование под сомнение.

А ведь они ещё были как бы и боевыми — имели на носу таран, которым пробивали борта врагов. Данную версию корабелы всего мира давным-давно высмеяли, так как при подобном столкновении в гости к Посейдону неизбежно отправятся оба корыта. Но историкам «технари» не указ, посему версия про таранные удары до сих пор в ходу. Корабли-самоубийцы, никак не иначе. Камикадзе античного мира — «цезарь хейка банзай».

На борту античных деревянных крейсеров присутствовала и артиллерия — те самые катапульты и баллисты, которых в природе никогда не существовало. Имелся и древний напалм, он же «греческий огонь», его также до сих пор никто не обнаружил. Ещё одна байка, ничем не подтверждённая — абордажный мостик типа «корвус» с клювом на конце, который впивается в корпус вражеского судна. Опять-таки ничего не найдено.

Более того, до сих пор не обнаружено ни одной «петровской галеры», хотя таковые вроде как плавали всего 300 лет назад. Они никого не таранили, на борту уже имелись нормальные пушки, а на вёслах сидели не рабы, а солдатики. Хотя каторжников тоже использовали, а это те же невольники.

Но принцип гребного флота тот же, не важно, античный он или петровский: на каждое весло по несколько человек, вёсел десятки пар, то есть это сотни человек на борту. Как удалялись продукты жизнедеятельность всей этой толпы, особенно в случае с прикованными к кораблю рабами или каторжниками? Да и солдатикам тоже надо ходить по нужде.

Столь низменные вопросы учёных, конечно же, не интересуют. Хотя даже это ставит крест на их теории, ведь команды должны были моментально вымирать от антисанитарных условий. А не вымирали они исключительно потому, что были насквозь виртуальными — как и весь этот мифический флот.

Есть ещё масса «узкоотраслевых» аргументов против больших гребных судов, которые камня на камне не оставляют от теорий историков. Вроде размеров вёсел, техники работы с ними, расположения гребцов и т. д. Всё проверено практикой — не более 10−15 метров и только для закрытых акваторий, где нет волн, иначе вёсла бесполезны. То есть большая шлюпка с мачтой, которую иногда, в мёртвый штиль, можно пытаться немного толкать вручную. Медленно и печально. Как те самые «реплики» мифического «Арго», на которых энтузиасты с переменным успехом пытаются куда-то плавать.

Почему же тогда не отправить в утиль явно завиральные теории? А тут всё очень непросто. Вместе с античным флотом придётся объявлять вымыслом и все прочие достижения мифических греков и не менее мифических римлян. Если они никуда не плавали, значит, и расселения по берегам Средиземного и Чёрного морей не было. Логика, однако! А там можно продолжить…

Всё очень мутно и с периодом правления Петра I. Если «обнулить» его многочисленный галерный флот, который вроде как одерживал всякие громкие победы, то в исторической канве возникнут колоссальные прорехи. И «историческая последовательность» опять-таки посыплется, как домик из краплёных карт.

С так называемой античностью всё уже более-менее понятно — это полностью выдуманный мир, созданный малограмотными учёными-жуликами. Но получается, что и события трёхвековой давности имеют точно такую же «достоверность», то есть и их сочинили. Галерный флот всего лишь один из камушков, которые регулярно залетают в огород «академической» науки, а ответить на них нечем. Поэтому учёные держат глухую оборону в стиле незабвенной бабы Леры — вы «всё врёте». Иных аргументов у них нет.