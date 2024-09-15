Метеорит, подпирающий дверь: как разные артефакты использовали не по назначению

Фермер из США всю жизнь подпирал дверь бытовой пристройки сокровищем. «Вечерняя Москва» узнала, как еще люди использовали древности не по назначению.

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Деньги, упавшие с неба

В 1988 году герой истории решил купить ферму в городе Эдмор. Когда владелец хозяйства показал покупателю дом, последний увидел необычный камень, подпирающий дверь сарая. Продавец отметил, что это кусок метеорита, который упал в 1930-х годах. Тогда мужчина застал момент падения небесного тела, а потом отправился за ним в лес, чтобы найти его и принести на ферму. В итоге фермер продал покупателю дом вместе с ценным камнем, которому не придал особого значения. Но совсем недавно он решил принести метеорит на экспертизу. Выяснилось, что булыжник стоит более девяти миллионов рублей!

Недавно похожая история произошла в Румынии. Там жительница нашла на берегу реки камень, который, как ей показалось, очень хорошо смотрелся бы в ее интерьере. Около 30 лет булыжник подпирал дверь ее дома. После смерти женщины камнем заинтересовался ее внук. По итогам экспертизы выяснилось, что «декор» — это янтарь возрастом 38–70 миллионов лет и стоимостью более ста миллионов рублей.

Наследие художника

В 1970 году одна женщина купила керамическую тарелку с абстрактным рисунком за 100 долларов (примерно 90 рублей на тот момент. — «ВМ»). Спустя годы она отнесла посуду на телешоу, где выяснилось, что изделие создал в одной из мастерских сам Пабло Пикассо в 1955 году. После экспертизы она узнала, что новая цена тарелки более 900 тысяч рублей.

«Барахло» за миллионы

Пожилая дама из Англии использовала одну из своих ваз в китайском стиле в качестве подставки для тростей на протяжении 40 лет. Однажды женщине потребовались деньги на лечение, поэтому она решила ее продать на аукционе. Сотрудник-оценщик удивил бабулю — выяснилось, что ваза стоит больше девяти миллионов рублей!

Прямая речь

Игорь Кураев, сотрудник научноэкспозиционного отдела Государственного исторического музея: