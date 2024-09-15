Изменение климата: как таяла Гренландия

Ровно год назад сейсмологи всего мира зафиксировали необычный сигнал от земной коры, который менее чем за час прошел от востока Гренландии до Антарктиды. Сейсмические волны продолжались в течение следующих девяти дней, создавая эффект, словно Земля сотрясалась от удара гигантского колокола. Затем всё стихло.

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В сентябре 2024-го учёным наконец-то удалось разобраться, что же заставляло вибрировать планету. Оказалось – так таял ледник фьорда Диксон на востоке Гренландии.

Колокольный звон над планетой

Фьорд Диксон имеет необычную форму, поэтому момент таяния ледника учёные не увидели своевременно даже из космоса.

Для изучения необычного «сейсмического» события была создана команда из 68 ученых, представлявших 40 организаций из 15 стран мира. Об итогах их работы рассказал журнал Science.

Ученые заострили внимание на том, что «подземные толчки» не похожи на привычные сигналы от землетрясений. В сейсмических колебаниях земной коры присутствуют разные частоты, а этот сигнал шёл на преобладающей частоте 10,88 мГц, с периодом колебаний в 92 секунды.

Оказалось, что таяние ледника фьорда Диксон спровоцировало сползание к воде 1,2-километровой горы льда. Это вызвало всплеск в 200 метров и образование волны высотой 110 метров. В течение нескольких минут, распространяясь вдоль 10-километрового залива, волна уменьшилась до 7 метров, и продолжала «гулять» туда-сюда еще 9 дней, создавая «колокольный звон» и постепенно угасая.

Авторы журнала Science сделали вывод, что происшествие в Гренландии – еще одно свидетельство глобального потепления, последствия которого угрожают человечеству.

Три климатолога – три мнения

Существуют три научных взгляда на глобальное потепление.

Первый: его не существует, глобальное потепление – миф.

Второй: глобальное потепление наблюдается, но оно связано не с деятельностью человека, а с расстоянием Земли от Солнца по эллиптической орбите – в первую очередь, и с температурой дна в самых глубоких зонах Тихого океана, которая периодически меняется.

Третий взгляд – самый популярный – глобальное потепление вызвано деятельностью человека.

«Свободная Пресса» пообщалась с тремя российскими учёными, стоящими на разных позициях по этому вопросу.

Океанолог, начальник дрейфующей станции Северный полюс-37 (7 сентября 2009 г. — 6 июня 2010 г.) и участник ещё десяти длительных полярных экспедиций, ведущий специалист Института Арктики и Антарктики (ААНИИ) Сергей Лесенков.

«СП»: Сергей Борисович, вы лично наблюдали признаки глобального потепления в экспедициях?

- Конечно. И я это видел, и мои коллеги. Летом 2012 года наблюдалось минимальное количество льда в Арктике – около 3,5 млн квадратных километров.

С 1990-х наблюдается продвижение лесной зоны на север в Карелии, Мурманской и Архангельской областях. Известны не изученные до конца события, связанные с появлением грязевых каверн в зоне тундры. Предполагается, что это – выбросы метана, следствием которого стали круглые по форме провалы на десятки метров или вспучивание грунта, носящее взрывной характер. Мерзлота подтаяла и выпустила газ.

В ряд подобных явлений можно добавить эрозию береговой черты и обрушение берегов в наших северных морях. Всё это – явные признаки потепления.

«СП»: Вы сказали о минимуме 2012 года, с тех пор количество люда увеличивается?

- В некоторых зонах - увеличивается. Таким образом, одновременно с признаками потепления, видны и признаки обращения температурного режима вспять, то есть - похолодания.

С 2012 года тенденция очищения Арктики от льда в летнее время уже не получала подтверждения. Где-то лёд тает, в других арктических зонах - намерзает. Количество дрейфующего льда больше не сокращается, ледовые условия для судоходства становятся более сложными, приближаясь к характеристикам последней трети прошлого века.

Поэтому я предполагаю, что климатическая система балансирует вокруг определённого среднего уровня.

Доктор географических наук, профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин считает, что влияние человека на климат в планетарном масштабе фактически отсутствует. Хотя, безусловно, варварским отношением к окружающей среде человек вполне способен испортить погоду на каких-то небольших территориях.

«СП»: Валерий Николаевич, таяние ледников в Гренландии свидетельствует о глобальном потеплении?

- Оно свидетельствует о том, что лето в Гренландии стало длиннее. Но климат нужно рассматривать не только в коротких, но и в долговременных периодах.

Если взять столетие, то, конечно, мы наблюдаем достаточно интенсивное потепление, которое ещё некоторое время будет продолжаться.

Если же говорить о долгосрочных периодах, то существует цикл, который Земля проходит за 40 тысяч лет. В соответствии с ним, планета уже начала движение к новому ледниковому периоду, который окончательно вступит в свои права примерно через 15 тысяч лет. А температурный максимум на планете был примерно 6-7 тысяч лет назад.

Но есть ещё более значительный цикл - его протяженность 100 тысяч лет. Он связан с эксцентриситетом околосолнечной орбиты Земли, которая не является круговой.

В настоящее время эксцентриситет находится в периоде убывания, то есть - отдаления нашей планеты от Солнца, и это будет продолжаться ещё 24 тысячелетия.

Температурный максимум этого цикла был порядка 12 тысяч лет назад.

Поэтому сейчас мы движемся к минимуму тепла по обоим циклам, но Земля по инерции накопленного внутреннего тепла продолжает находится в межледниковом периоде. Поскольку этот межледниковый период уже не первый, то у него есть персональное название Голоцен.

«СП»: Когда начнётся похолодание?

- Расчетный период Голоцена -10 тысяч лет, и мы эти тысячелетия уже прошли. Сползание Земли в сторону нового ледникового периода может начаться в любой момент. Но заметное похолодание будет не скоро, наше поколение его не увидит.

«СП»: Насколько серьёзно влияние на климат чисто планетарных процессов, среди которых смена тёплых и холодных течений в Тихом океане и парниковый эффект?

- На данном этапе океанические течения очень серьёзно влияют на климат, но по сравнению с астрономическими процессами их роль ничтожна.

Что же касается парникового эффекта, то он влияет на климат даже больше, чем океаны, однако его ещё предстоит изучать.

«СП»: Экологи всего мира утверждают, что изучать особенно нечего: виноват человек и его деятельность. Вы не согласны?

– Пока науке известно одно: вклад от человеческой деятельности в парниковый эффект – около 1%. И он достаточно локален – речь о смоге над городами. Вот и смотрите, насколько этот 1% может повлиять на климат по сравнению с 99%, о которых нам пока очень мало известно.

Ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии Геофака МГУ Михаил Локощенко не разделяет мнение профессора из Санкт-Петербурга:

— Климат меняется, в основном, из-за деятельности человека. Но не только из-за неё. Конечно, существует и естественная изменчивость, которая может на год или три замедлить потепление.

Короткие остановки потепления бывают связаны с таким климатическим феноменом, как Ла-Нинья («маленькая девочка» с испанского), когда снижается температура в экваториальной части Тихого океана, что оказывает глобальное влияние на климат во всем мире.

Но потом приходит противоположное явление — Эль-Ниньо («мальчик»), и океанская вода прогревается, а потепление возобновляется с новой силой.

Вследствие таких природных явлений, а также извержений вулканов, потепление идёт не монотонно, а ступенчато.

Но это — эпизоды, а общая тенденция к потеплению обусловлена парниковыми газами, которыми атмосферу «снабжает» человек. Прошлый год стал самым жарким в истории, итоги текущего года предстоит ещё подвести.

«СП»: Что в наших силах сделать, чтобы не страдать от парниковых газов?

- Если говорить о России – то мы можем сделать чище воздух в наших собственных городах. Например — движемся к тому, чтобы выбросы были не выше, чем 70% от уровня 1990 года.

Но в глобальном смысле Россия не может добиться ничего до тех пор, пока Китай и Индия продолжают сжигать уголь нарастающими темпами, и Европа неожиданно для всех стала делать то же самое.