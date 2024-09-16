Чингачгук – Большой Фейк: кто выдумал всю историю США до начала XX века

Благородный Чингачгук, храбрый снайпер Соколиный Глаз, бесстрашный Ункас, прекрасная Уа-та-Уа и коварный гурон Магуа – мальчишки всего мира взахлёб читают книги Джеймса Фенимора Купера. А потом всю жизнь думают, что всё там так и было. Примерно так, конечно, - всё-таки беллетристика. В целом же писатель, который сам тогда жил в Штатах, описывал то, что видел. Но всё было не совсем так. Точнее, совсем не так.

© Кадр из фильма «Чингачгук — Большой Змей» (1967)

Джеймс Фенимор Купер родился 235 лет назад, 15 сентября 1789 года. Сын состоятельного землевладельца, систематического образования не имел и, помимо литературной деятельности, ничем не примечателен. Женился, наплодил детишек, помер. Путешественником не был, всю жизнь просидел в своём поместье на восточном (атлантическом) побережье, «диких» индейцев в глаза не видел. Однако книжек про них накатал массу. Просто в какой-то момент взял и начал писать. Чудно.

Основные тезисы его романов таковы:

– «Бледнолицые» пришли в совершенно дикие края, где не было никакой цивилизации.

– На этих землях проживали немногочисленные племена дикарей-индейцев.

– За редкими исключениями (которые лишь подтверждают правило!) индейцы были тупыми, злобными, коварными и кровожадными.

– Индейцы постоянно резали друг друга, и бледнолицые тут не при чём, краснокожие, по сути, самоистребились.

На дворе был загадочный XIX век, когда человечество, до этого прозябавшее фактически в каменном веке, внезапно сделало колоссальный скачок вперёд. Как по мановению волшебной палочки, откуда-то появились паровые машины, крупномасштабное промышленное производство стали, бешеными темпами развивалась наука, а на заводах из пространства-времени материализовались механизмы вполне современного для начала XXI столетия вида. Чудеса, да и только!

Шло заселение Северной Америки, из Европы туда чуть ли не ежедневно приплывали суда с колонистами. Что они видели, высаживаясь на берег? Именно этот момент, судя по всему, от нас и пытаются скрыть при помощи всевозможных индейских романов и вестернов.

Фотографии в начале XIX столетия ещё не было, она появилась лишь во второй половине того века, поэтому многое до нас просто не дошло. Но кое-какие снимки, сделанные ближе к началу 1900-х, сохранились. Точнее, таковых очень много, и они вызывают массу вопросов. Прежде всего, у самих американцев.

«Тупые пиндосы» – данный шаблон, придуманный нашими не очень умными согражданами, не имеет ничего общего с действительностью. Нет, таковые тоже имеются, но и глупых русских также, увы, хватает. «Альтернативная история» в США популярна ничуть не меньше, чем у нас, а материалов для переосмысления более чем достаточно. Американский сайт Stolenhistory, наверное, один из самых популярных среди своих аналогов на планете, и темы там поднимаются очень серьёзные.

По большей части, понятное дело, по истории Штатов, и там есть над чем задуматься. Оказывается, до начала прошлого века все американские города были застроены величественными зданиями в античном стиле, которые в начале ХХ столетия активно сносили. Например, грандиозный комплекс строений в Сан-Франциско, согласно официальной версии, возвели якобы в 1899-м, а уже в 1906-м разрушили. Не кажется странным?

© Global Look Press // Старая ратуша (Сити-Холл) в Сан-Франциско., 1909 год

Или взять те же огромные ансамбли так называемых выставок, застроенных опять-таки античными зданиями. С титаническими, богато украшенными «древнегреческими» скульптурами и прочими элементами декора. Опять-таки, согласно официальной версии, всё это было сделано из дерьма и веток, как времянка, а потом быстро снесено. Однако возвести такие здания по подобным технологиям попросту невозможно. Более того, кусочки некоторых сооружений чудом сохранились, и они каменные!

© gutenberg.org // Официальные виды Всемирной Колумбийской выставки

В каждом штате страны есть свой Капитолий, все они выстроены примерно в одном стиле. И история каждого такого строения, включая тот самый, что стоит в Вашингтоне, более чем мутная. Кто, когда, какими силами и на какие средства их возводил, попросту неясно. Особенно много вопросов по провинциальным символам демократии. Когда в столице штата живёт всего несколько сотен человек, даже рабочих на такую стройку не найти. Не говоря уже про финансирование.

© The Field Museum Library // Садоводческое здание, остров Вудед,Чикаго, США

Янки умеют думать, считать деньги – тем более. И картинка никак не складывается. Строить огромное дорогое здание и через пяток лет его сносить никто не станет, дураков нет. Аналогично – по «выставочным комплексам». В Нью-Йорке помимо всевозможных «античных небоскрёбов» были странные как бы «водохранилища» и прочие чудеса зодчества. Их планомерно сносили и меняли на безликие коробки. Зачем, кому они мешали?

© oldpics.org // Здание Пулитцера, также известное как New York World Building или просто World Building, было построено в 1890 году и снесено в 1955 году из-за необходимости расширения въезда на Бруклинский мост. Здание было построено на углу Парк-Роу и Франкфорт-стрит

Всё более чем мутно и с теми самыми индейцами. Официальные исследования по ним де-факто запрещены. Считается, что предки краснокожих прибыли в Северную Америку где-то 10-15 тысяч лет назад, до этого континент стоял пустым. Совсем!

Это постоянно опровергается различными археологическими находками, однако вскоре они объявляются фальшивками и банально запрещаются. Учёным делают внушение, кто не понимает и пытается отстаивать правду – мгновенно лишается работы.

«Не рекомендуются» и детальные генетические и фенотипические исследования тех самых индейцев. Да, их часть щеголяет орлиными носами и имеет более тёмную кожу, их фотографии очень любят тиражировать. Однако масса «краснокожих» - люди совершенного европейского типажа, только чуть более загорелые, да и то не всегда. Порой они немного отличаются от нас, но те же испанцы тоже не всегда похожи на русских или шведов.

Сайт Stolenhistory регулярно сносят, его архивы уничтожают – типа это работа злобных хакеров (которым, судя по всему, больше нечем заняться). Энтузиасты восстанавливают портал и продолжают смущать умы людей. Форумы восстают из пепла, и янкесы продолжают тыкать непонятными артефактами своих соотечественников. Фактов много...

© skhistory.ca

Огромная сеть дорог, квадратиками расчертившая всю территорию США – у неё нет истории. Вообще! Можно зайти на Яндекс-карты (американцы, понятно дело, предпочитают Google) и посмотреть. Можно просто покататься по ним – они есть!

Грандиозный Береговой канал – тоже есть, а история строительства данного объекта отсутствует. Её нет у массы мостов, железных дорог, плотин и прочих гигантских сооружений. Нет объяснения и всевозможным высокотехнологичным артефактам, которые имеются в американских музеях, вроде странных подводных лодок времён Гражданской войны, и не только.

На уроках истории в американских школах романы Джеймса Фенимора Купера преподносятся как истина в последней инстанции, а «Last of the Mohicans» является обязательным произведением по литературе. Увы, во многих школах РФ эта книга тоже уже включена в список иностранной литературы, которую положено изучить. Да, это интересней, чем читать про страдания Мумы, писал американец отлично. Но вреду получается гораздо больше, в умах детей формируется совершенно искажённая историческая картина – фальшивая реальность.

© Картина Конрада Чепмена // Подводная лодка «Ханли», 6 декабря 1863 год

В ходе колонизации Северной Америки было уничтожено более 20 млн индейцев, англосаксы признают эту страшную цифру и почему-от не стесняются учинённого геноцида. Но индейцев ли? Кто на самом деле жил в тех величественных городах, которые достались захватчикам. Американцы разбираются в своей истории и пытаются докопаться до правды.