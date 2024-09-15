Умер от голода: как закончил свои дни Иван Поддубный

Известный силач Иван Поддубный прожил яркую и насыщенную событиями жизнь. Он знал сладость побед, гигантские гонорары, восторг публики. Но судьба так распорядилась, что он умер в глубокой нищете и последние годы ему часто приходилось голодать.

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Поддубный при советской власти

Иван Максимович Поддубный родился в небогатой крестьянской семье. В родне у него водилось много богатырей, но никто из них не связал жизнь с профессиональной карьерой силача.

Иван уехал из родного села в возрасте 22 лет. Свой трудовой путь он начал грузчиком в Севастополе. Параллельно серьезно занимался спортом, тренируясь с гирями и гантелями.

В 1897 году он получил работу в цирке Труцци в Севастополе. Там атлет прославился следующим трюком: ему надо было удержать на своих плечах телеграфный столб, на каждой стороне которого повисло по 10 человек. Номер заканчивался тем, что телеграфный столб не выдерживал веса и просто лопался.

Позднее Поддубный работал в цирке Никитина. С 1903 года начал заниматься французской и греко-римской борьбой. В скором времени слава о русском силаче распространилась по всей Европе. Ему рукоплескали мировые столицы: Лондон, Париж, Берлин, а гонорары были просто заоблачными.

Но жизнь силача, как и всей страны вообще, резко изменилась с приходом к власти большевиков. Поддубный, будучи крестьянским сыном, новый режим поддержал, но от политики держался в стороне, занимался своим прямым делом — сражался на манеже.

Известен один случай, когда Поддубного арестовали одесские чекисты, правда, это было результатом банальной ошибки: его перепутали с организатором еврейских погромов Поддубновым, а когда недоразумение разрешилось, сразу же выпустили.

В начале 20-х годов стартовал НЭП и для спортсмена снова открылись границы. Иван Максимович отправился в США, где его ждал сногсшибательный успех. Русскому богатырю предлагали остаться, но в 1927 году он решил вернуться в Советский Союз.

Любопытный момент: в Штатах он успел сколотить огромное состояние, но американцы эти деньги ему так и не выплатили.

В Союзе к нему отнеслись благосклонно: в 1939 году наградили орденом Трудового Красного знамени и дали звание заслуженного артиста РСФСР.

Поддубный в годы немецкой оккупации

Война застала заслуженного спортсмена в оккупированном нацистами Ейске. Немцы, прослышав об известном бойце, решили привлечь его на свою сторону. Поддубному было предложено переехать в Германию и начать там тренировать местных атлетов, но русский силач отказался. В годы немецкой оккупации он трудился в бильярдной и подрабатывал вышибалой в баре для немецких военнослужащих. Известно, что на протяжении всех лет оккупации Поддубный открыто носил на шее Орден Трудового Красного знамени, которым очень гордился.

Последние годы жизни

После окончания войны Поддубный, как житель оккупированных территорий, подвергся проверке на предмет сотрудничества с немцами, но ничего преступного в его действиях обнаружено не было.

Советская власть в послевоенный период даже выделила спортсмену персональный пищевой паек, которого, правда, совсем не хватало. Возможно, размер порции был бы подходящим для обычного человека, но силачу-Поддубному требовалось питание, включающее большое количество белков и витаминов. От скудного рациона пожилой богатырь начал таять, как свечка. В скором времени с ним приключилось несчастье: он упал на улице и сломал шейку бедра. От этой травмы силач уже не смог оправиться и умер в 1949 году от инфаркта. Но, как думают специалисты, именно плохое питание послужило причиной того, что еще совсем недавно бодрый и полный сил богатырь резко постарел и ослаб, что и привело его к гибели.