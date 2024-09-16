Почему зумеры боятся общаться по телефону

Зумеры (условное поколение родившихся с 1997 по 2012 год) часто рассказывают, что боятся разговаривать по телефону. Подтверждает это и ряд исследований: например, аналитики Uswitch выяснили, что 23% молодых людей стараются не отвечать на телефонные звонки. При этом предпочтение общению в соцсетях отдают 48% респондентов, а аудиосообщениям - 37%.

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Основной причиной такой тенденции является то, что зумеры - это поколение, для которого гаджеты существуют с рождения. Когда они достигли подросткового возраста, телефоны и планшеты уже научились звонкам и отправке мгновенных сообщений, объяснила психолог, гештальт-терапевт, специалист психологической платформы Alter Мария Кочанова.

Привлекательность мессенджеров объясняется тем, что нет необходимости реагировать немедленно - перед ответом есть время подумать. Из-за этого появляется привычка давать себе паузу, а потому звонок может "застать врасплох" и вызвать напряжение или даже раздражение. Также переписка снижает тревогу, когда разговор эмоционально заряжен, а объясняться голосом в реальном времени сложно, уточнила эксперт.

"Звонок вместо сообщения зумеры воспринимают как "случилось ЧП, сейчас будут ругать", потому что информацию "до востребования" можно донести в текстовом виде в мессенджере или по почте", - добавил главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов.

Он также сказал, что в телефонных разговорах часто бывает важная информация - даты, адреса, время, цены. Большинство телефонов не имеет функции записи звонков, поэтому, если такая беседа застанет в пути, то может вызвать стресс. По словам эксперта, боязнь телефонных звонков вызывает и неизбежное косноязычие, оговорки, неверно подобранные слова, провоцирующие конфликт, и качество связи, когда в шумном помещении приходится переспрашивать собеседника. Для старших же поколений телефонный разговор - это легкость коммуникации, тем более что уже нет необходимости целенаправленно ждать звонка.