Мужик: что на самом деле значит это русское обращение

Слово «мужик» весьма многозначно. В зависимости от контекста оно может означать и пол, и возраст, и социальный статус, быть характеристикой физического состояния человека, похвалой или оскорблением. Но все же, предупреждают филологи, к употреблению этого слова следует подходить с осторожностью.

Просто человек…

Мужик и мужчина — очень близкие слова. Издревле слово «мужик» было синонимом человека мужского пола в противовес, например, слову «баба». Да, несколько грубовато и просторечно, но вполне понятно. Кстати, в большинстве иностранных языков слова «мужчина» и «человек» совпадают, а вот для обозначения женщины обычно существует иной термин. Русский в этом плане — исключение. Хотя вполне можно проследить цепочку: муж — мужчина — мужик. То есть в самом общем значении это человек мужского пола.

Крестьянин, а не воин

В словаре Даля мужик — это синоним слова крестьянин, представитель низшего сословия. Неудивительно, что сегодня этот термин зачастую употребляют ко всем представителям мужского пола. Ведь на Руси крестьяне — были основным и наиболее многочисленным населением. Но отсюда же пошло и оскорбительное значение слова «мужик». Так зачатую называют грубого, неотесанного, невежественного человека. Впрочем, оно и понятно, у крестьянина просто не было времени на все эти «учености».

«Мужик» также было оскорблением, например, и у казаков. Они были сословием пусть и не очень знатным, но все же привилегированным. В частности, они освобождались от ведения собственного хозяйства, а могли нанимать для этого батраков или же и вовсе находились на казенном обеспечении. Считалось, что владение землей и необходимость работы на ней могут «испортить» казака и отвлечь его от основных — военных — обязанностей.

Мужики среди «блатных»

К слову, как символ простого происхождении и трудолюбия, термин «мужик» прижился и в блатной среде. В местах заключения мужиками называют большую часть заключенных, которые отбывают наказание и работают, выполняют какую-то общественно-полезную нагрузку. Для настоящих воров, например, это неприемлемо. Но, как ни крути, кто-то должен и в столовой работать, и двор мести, и рукавицы шить. Таких сидельцев и зовут мужиками.

Мужик, как похвала

Из пренебрежительно-оскорбительного «мужик» превратился в повод для гордости вскоре после Революции. На фоне буржуев, кулаков и мещан быть мужиком было совершенно не стыдно. Тем более, что у человека простого, от сохи было немало достоинств: прямота и честность, трудолюбие и бескорыстность, доброта и готовность прийти на помощь.

Да и сегодня в мужском коллективе часто можно услышать «мужик», как похвалу.