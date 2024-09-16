Приметы дня: что можно и нельзя делать 16 сентября

16 сентября наши предки называли днем Домны Доброродной. В этот день можно было наводить порядок в доме и строго запрещалось носить старые вещи. Рассказываем, что можно и нельзя делать 16 сентября, какие есть приметы.

© Shutterstock/FOTODOM

16 сентября принято вспоминать святых Домну и Василису Никодимийских, живших в IV веке. В этот день предки устраивали «генеральную» уборку не только в доме, но и в сараях и на огороде. Считалось, что это позволит провести всю осень в достатке и благополучии.

Также в этот день избавлялись от ненужных вещей. Как правило, их либо раздавали нищим, либо сжигали вместе с картофельной ботвой. Считалось, что такой ритуал поможет очистить дом от порчи и сглаза.

Носить дырявые и старые вещи — то, чего точно нельзя делать 16 сентября. Предки считали, что такая одежда притянет неприятности и даже болезни. Плохой приметой считалось и поднимать с земли монеты, а также переедать — пренебрежение этими советами могло привести к потерям, несчастьям и бедности.

Свадьбы 16 сентября играть запрещалось, поскольку считалось, что заключенный в этот день брак окажется некрепким и быстро распадется. Кроме того, в день Домны Доброродной незамужним девушкам не стоило гулять в одиночестве, считалось, что таким образом они могут отсрочить свадьбу на долгое время.

16 сентября также запрещалось сплетничать, обсуждать за спиной людей и их промахи. Считалось, что, нарушив это правило, человек в будущем может столкнуться с нуждой и нищетой.

В день Домны Доброродной можно было узнать, какую погоду ждать в ближайшую неделю. Если день ненастный – все семь дней окажутся дождливыми. Если солнечно – неделя будет такой же, и осень окажется теплой. Если после обеда внезапно начнется дождь, это означает скорое приближение зимы.

Ранее сообщалось, на какое число приходится церковное новолетие и какие традиции с ним связаны.