Бобыли: кого так изначально называли русские

В современном мире бобылями принято называть холостяков, которые живут в своё удовольствие и не стремятся создавать семью. Но так ли было всегда? Или на Руси бобылями называли кого-то другого?

Ох уж это слово!

В период с XV до XVIII века у русских бобылями считались представители определённого сословия. К нему относились те крестьяне, у которых не было семьи или других родственников, а также земельного надела. Их ещё называли «нетяглыми», так как они освобождались от налога на землю. С почтением на Руси к бобылям не относились. Из-за того, что они не делали взносы в казну, их считали тунеядцами и гуляками.

При этом в летописях можно встретить и несколько других трактовок слова «бобыль». По одной из версий, в переводе со шведского, то он будет означать наёмного рабочего. Если же учесть, что слово может иметь латышские или румынские корни, то бобылём окажутся лентяи или батраки.

С середины XV столетия в некоторых российских регионах бобылями называли очень бедных людей. Они за еду и хоть какую-то одежду готовы были стать фактически рабами. Данные отношения регулировались «бобыльской оброчной записью». Подписавший такой документ бедняк добровольно отказывался от всех своих прав в обмен на призрачную надежду не умереть от холода и голода.

Образ жизни

Также можно отыскать свидетельства того, что бобыли — это люди, осуществлявшие земельные работы на чужих участках. Правда, чтобы эксплуатировать чью-то землю в своих целях, им приходилось платить владельцу надела специальный налог — бобыльщину.

Образ жизни бобылей всегда привлекал представителей творческих профессий. Например, живописец Василий Перов написал картину «Гитарист-бобыль». На полотне изображён человек в старом кожухе и поношенных сапогах, играющий на гитаре. Рядом с ним на столе стоит полупустой стакан и початая бутылка. Представителю данного сословия посвящён и рассказ Сергея Есенина «Бобыль и Дружок».