Какую рыбу на Руси считали «нечистой»

Согласно старозаветным традициям, русским запрещалось употреблять в пищу некоторые продукты. Так, под строжайшим запретом находились зайчатина, верблюжатина, свинина. Ограничения касались и рыбы, ведь некоторые виды считались «нечистыми».

Приятного аппетита!

В Ветхом Завете, а именно в книге Левита (11:1-10) и во Второзаконии, указывается – истинно верующим и почитающим Бога людям нельзя есть рыбу, которая не имеет чешуи, так как она считается нечистой. Из-за этого на Руси долгое время осётр, сом и угорь оставались «вне закона».

Кроме того, категорически запрещалось употреблять в пищу морских и речных обитателей, которые не имели на своем теле чешуи или перьев. Таким образом, табуированы были кальмары, креветки, водные змеи.

Другие правила

Указанные запреты существовали довольно долго. Всё изменилось после церковного раскола в XVII веке, когда патриарх Никон фактически «разрешил» есть и осетров, и икру, и зайчатину. Нововведения благоприятно сказались на состоянии здоровья людей, ведь они стали получать значительно больше витаминов из пищи.

Естественно, инициативы пришлись по душе не всем. Так, старообрядцы продолжили придерживаться ранее установленных правил. Кстати, они и сегодня не употребляют в пищу рыбу без чешуи и морских обитателей без перьев, храня верность обычаям своих предков.