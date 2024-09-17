Какой военнопленный вернулся на родину из России только в 2000 году

В 2014 году мировые СМИ всколыхнула новость о бывшем эсэсовце, который якобы отсидел в советских и российских тюрьмах в общей сложности 69 лет.

«Каноническая» версия истории немца Рейнхарда Кунце появилась на сайте ExtremeNews.com, затем её подхватили такие издания, как Postimees (Эстония), Tiroler Tageszeitung (Австрия) и другие. Согласно этим сообщениям, в 1945 году Кунце участвовал в битве за Берлин в составе 12-й танковой дивизии СС «Гитлерюгенд». Тогда ему было всего 14 лет. В Красной армии к Рейнхарду Кунце отнеслись не как к обычному бойцу, а как к преступнику. Советское следствие якобы выяснило, что юноша был причастен к убийству старшего сына Иосифа Сталина – Якова Джугашвили – в концлагере Заксенхаузен. Узнав об этом, отец народов приказал никогда не освобождать Рейнхарда Кунце. С тех пор его неоднократно перевозили из одного исправительно-трудового учреждения в другое. Ни XX съезд КПСС, ни распад Советского Союза не повлияли на судьбу бывшего эсэсовца. 84-летнего Кунце выпустили на свободу только в июле 2014 года. Европейские СМИ цитировали министра иностранных дел Сергея Лаврова, который якобы назвал освобождение немца «жестом доброй воли».

У каждого, кто знает историю Великой Отечественной войны, вышеизложенный сюжет вызовет множество вопросов. За что мог быть осуждён Кунце, если Яков Джугашвили сам бросился на проволоку под напряжением? В сына Сталина стрелял роттенфюрер СС Конрад Хафрих, но Яков умер не от ранений, а от воздействия электрического тока. Кроме того, в дивизии СС «Гитлерюгенд» служили с 17-летнего возраста, но никак не с 12-летнего. Но даже если допустить, что с возрастом Кунце произошла путаница, вызывает сомнение, мог ли он вообще находиться в «Заксенхаузене». Эсэсовцы «Гитлерюгенда» воевали на танках на Восточном и Западном фронтах, а не охраняли лагеря.

И наконец, в российской прессе никаких сообщений о Рейнхарде Кунце нет. Если передача пленника действительно состоялась, то она прошла в обстановке полной секретности. Неслучайно некоторые западные СМИ снабдили эту историю примечаниями о том, что источник информации «не вполне надёжен». Действительно, факты указывают на то, что поначалу она была напечатана в World News Daily Report (в настоящее время публикация отсутствует на сайте). Это медиа специализируется на сатирических новостях-фейках «со всего мира».

Между тем действительно известно несколько случаев, когда военнопленные Германии и их союзников возвратились домой лишь спустя десятилетия после войны. Например, венгр Тома (Томаш) Андраш, попав в советский плен, сошёл с ума. Возможно, молодой солдат не смог вынести, что вокруг него многие умирают. В 1947 году, когда поведение 22-летнего Андраша стало совсем неадекватным, его из военного госпиталя перевели в психиатрическую больницу города Котельнич Кировской области. Здесь ему поставили диагноз «острая шизофрения». Когда венгров возвращали из плена на родину, об Андраше все позабыли. Солдат провёл в СССР в общей сложности больше 55 лет. По-русски он почти не говорил, усвоив только слово «не кричи»: так Тома отвечал нервировавшим его санитарам. Главврач больницы пытался навести справки о своём пациенте через венгерский Красный Крест, но тщетно. Лишь благодаря поселившемуся по соседству в Котельничах словаку, знавшему венгерский язык, судьбой Андраша заинтересовалась сперва российская, а затем и венгерская пресса. После этого в 2000 году венгр вернулся на родину, где его приютила жена брата.