Как начался освободительный поход Красной армии на Западную Украину и Западную Белоруссию

85 лет назад, 17 сентября 1939 года, начался освободительный поход Красной армии. Её части вошли на земли Западной Украины и Западной Белоруссии, захваченные поляками в ходе Советско-польской войны 1919—1921 годов. К этому времени уже более двух недель шли бои между войсками Польши и гитлеровской Германии. Польское военное и политическое руководство практически утратило влияние на события в стране. В Москве же опасались, что вермахт выйдет на довоенную восточную границу Польши и окажется в критической близости от крупных городских центров УССР и БССР. По словам историков, в результате освободительного похода украинский и белорусский народы объединились, а вермахт лишился выгодных позиций для нападения на Советский Союз.

© Вильно в 1939 году

Исторические обиды

Отношения между Россией и Польшей столетиями складывались непросто. Ещё в 1569 году по итогам Люблинской унии Польша и Литва объединились в единое государство Речь Посполитая, имевшее протяжённую границу с Русским государством. Под властью поляков оказались значительные территории древнерусских земель, на которых они проводили политику национального угнетения.

Между Россией и Речью Посполитой произошло несколько жестоких войн. В начале XVII века, в период Смутного времени, поляки поставили под угрозу сам факт существования русской государственности. Но страна выстояла. К концу XVIII столетия Речь Посполитая ослабла. Значительное влияние на её политику оказывал Санкт-Петербург. По словам историков, Речь Посполитая превратилась в очаг нестабильности для всей Восточной Европы. По итогам трёх разделов в конце XVIII века и Венского конгресса 1814—1815 годов польские земли оказались поделены между Россией, Пруссией и Австро-Венгрией.

Александр I не стал лишать поляков национальной государственности и занял трон формально самостоятельной страны — Царства Польского. Под властью российских монархов у Польши были собственные финансы, валюта, суд, бюджет, правоохранительные органы и войска. Несмотря на это, в Царстве Польском неоднократно происходили волнения и восстания.

В Первую мировую войну территорию Царства Польского оккупировали германские и австро-венгерские войска. В марте 1917 года Временное правительство России заявило о желании создать единую независимую Польшу, которая была бы военным союзником Санкт-Петербурга. А в августе 1918 года Совнарком отменил действие договоров с Пруссией и Австрией о разделе польских земель, официально подарив Польше независимость.

После поражения центральных держав в Первой мировой войне Польша стала де-факто самостоятельной. В декабре 1919 года Верховный совет Антанты принял «Декларацию Верховного Совета Союзных и Объединившихся держав по поводу временной восточной границы Польши». По карте между Гродно и Карпатами была проведена линия, названная в честь британского министра иностранных дел «Линией Керзона». При определении границы представители Антанты руководствовались этническим составом населения тех или иных территорий.

Однако ещё до этого, летом 1919 года, польские войска захватили значительную часть земель Белоруссии и Украины. Лидер Польши Юзеф Пилсудский на фоне успехов белых армий временно приостановил активные боевые действия против советских войск, но отверг все мирные предложения Москвы и проигнорировал рекомендации Антанты относительно границы.

© Советско-польская война 1919—1921 годов

«Польша сразу после восстановления полноценной государственности проявила стремление к экспансионизму и готова была воевать за территории», — отметил в интервью RT старший научный сотрудник ИВИ РАН Дмитрий Суржик.

Весной 1920 года Польша возобновила активные боевые действия против Советов. Страны Антанты, несмотря на то что Варшава проигнорировала их территориальные рекомендации, её поддерживали. Тем не менее Красная армия смогла не только остановить польское наступление, но даже вышла на подступы к Варшаве. Однако поляки, в свою очередь, перешли в масштабное контрнаступление.

© Советско-польская война 1919—1921 годов

Война закончилась для Советов неудачно. Польша захватила территории на 150—200 км к востоку от «Линии Керзона». Под её контролем оказались Западная Украина, Западная Белоруссия и часть Литвы. Несмотря на формальное примирение, отношения между Варшавой и Москвой остались напряжёнными. По словам Дмитрия Суржика, из Польши крупные бандформирования совершали налёты на советские территории. Активистов из числа национальных меньшинств и оппозиционных партий арестовывали, а в 1934 году для них был создан концлагерь «Берёза-Картузская».

«Отношения между СССР и Польшей балансировали между открытой и холодной войной. Они были откровенно враждебными», — подчеркнул Суржик.

«Предпосылки для Победы»

В середине 1930-х годов произошло сближение между Польшей и гитлеровской Германией. По итогам Мюнхенского сговора Варшава приняла участие в разделе территории Чехословакии. При этом она, по словам Суржика, демонстрировала готовность воевать с Советским Союзом, если бы Москва попыталась ей помешать. Уже вскоре после аннексии чешских земель Гитлер заявил о претензиях и на польские территории.

«Власти СССР предлагали Варшаве свою помощь в защите от нацистов, а с Великобританией и Францией пытались договориться о военном сотрудничестве. Однако Польша прямо отвергла предложения Москвы, а Лондон и Париж затягивали переговоры и в конце концов их сорвали. СССР вынужден был пойти на нормализацию отношений с Германией, заключив известный пакт о ненападении с секретным протоколом о распределении сфер интересов в Восточной Европе», — рассказала в беседе с RT сотрудник научно-методического отдела Музея Победы Евгения Тарнягина.

© Советские войска во Львове

1 сентября 1939 года началось германское вторжение на территорию Польши. Немецкие войска смяли оборону польской армии в приграничных районах, рассекли её фронт и осуществили глубокие прорывы на флангах основных группировок. Великобритания и Франция объявили войну Германии, но активных действий предпринимать не стали. 6 сентября правительство Польши бежало из Варшавы в Люблин. Части вермахта стремительно продвигались вглубь польских территорий и уже 16 сентября взяли в окружение основные силы армии Польши. Ночью с 16 на 17 сентября началась эвакуация польских правительственных учреждений на территорию Румынии.

«Польские власти полностью утратили контроль над ситуацией даже в той части Польши, которая ещё оставалась не оккупированной немцами. Советские власти выдерживали паузу, но в Москву по линии разведки поступала информация о том, что Гитлер, если займёт Западную Украину и Западную Белоруссию, может попытаться создать там марионеточные государства с целью использования их в дальнейшем в качестве плацдарма. Сложилась угрожающая ситуация, и Москве было необходимо принимать срочные меры», — рассказал Дмитрий Суржик.

© Советские военные раздают газеты в селе в районе Вильно

17 сентября 1939 года начался освободительный поход Красной армии. Советские части вошли на ранее подконтрольные Варшаве территории Западной Украины и Западной Белоруссии. В походе участвовали подразделения Белорусского и Украинского фронтов.

По словам историков, в большинстве случаев польская армия не вступала в бои с советскими войсками, но в ряде мест Красная армия всё же столкнулась с активным сопротивлением со стороны поляков. Как отметила Евгения Тарнягина, наличие отдельных очагов сопротивления со стороны польской армии не оказало существенного влияния на ситуацию.

Уже 20 сентября подразделения Белорусского фронта вышли на линию Вильно-Кобрин, а 21—23 сентября бойцы Украинского фронта заняли территорию Западной Украины. В районе Львова и ещё в ряде мест произошли столкновения советских войск с вермахтом, однако в итоге подразделения СССР и Германии были разведены. Местные жители встречали красноармейцев как освободителей.

«Отношение местного населения к происходящему определялось тем, что для проживавших там украинцев и белорусов главным врагом были угнетавшие их польские жандармы», — подчеркнул в беседе с RT военный историк Сергей Перелыгин.

28 сентября между СССР и Германией был подписан договор о границе, которая в значительной степени совпала с «Линией Керзона». Виленский край был сначала присоединён к Белорусской ССР, но в 1940 году советское руководство передало его Литве.

22 октября состоялись выборы в Народные собрания Западной Украины и Западной Белоруссии. Избранные депутаты провозгласили на бывших польских территориях советскую власть и обратились к Верховному Совету СССР с просьбой о воссоединении украинского и белорусского народов. 1—2 ноября 1939 года Западная Украина и Западная Белоруссия официально вошли в состав СССР.

© Советские марки «Воссоединение Западной Украины с УССР и Западной Белоруссии с БССР (сентябрь 1939)»

Красная армия потеряла за время освободительного похода 1475 человек. В плен сдались более 452 тыс. польских солдат и офицеров.