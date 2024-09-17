Народные ритуалы: почему жители мегаполиса до сих пор совершают их

Вы в студенческие годы кричали «Халява, приди!» перед экзаменом с зачеткой в окно? А многие и сейчас кричат. Кто-то по Булгакову гадает, выбирая случайную строчку из «Мастера и Маргариты». Другие на удачу заговоры читают или амулетики к сумкам привешивают. Маленьких ритуалов у жителей городов полно. Мы без них, говорят, не можем. Александр Блехер, выпускник Института святого Фомы и религиовед-любитель рассказал «Мосленте» не только о столичных местах силы , но и о ритуалах, которые совершают москвичи и не только. Ниже — вторая часть его монолога.

Про заговоры

Есть у нас такая штука — спонтанные народные ритуалы. Они появляются будто бы сами по себе, независимо ни от чего. И одна часть таких вот обрядов связана с православием. Ну как связана? Она в его обличье рядится, вот только отношения к нему никакого не имеет.

Еще много веков назад в народе, например, ходили всякого рода заговоры крестьянских знахарок. Что-то подобное и сейчас есть. Многие эзотерики на этом деньги зарабатывают. Зайдешь в какой-нибудь книжный, а там этих книжек с заговорами — завались. Начинаются они примерно одинаково: выйду я, раб или раба Божия, помолюсь, например, Николаю Угоднику. А дальше — полный языческий угар с необходимостью что-то сделать на семь сторон света, использовать какие-нибудь семь камней и так далее.

От этого всего у священников давно голова болит. Но пользуются ли этим люди сейчас, в наше просвещенное время? Еще как! Продажи у тех же книжек очень хорошие.

Про паломничество в Радонеж

Еще одна история про спонтанные обряды связана с какими-то определенными церквями. И это тоже к самой Русской Православной церкви никакого отношения не имеет. Это все — из народа.

© Фото: Андрей Иванов / Фотобанк Лори

Например, некоторые храмы, как считается, нужно посетить обязательно, совершить их ритуальный обход. Один из подобных сюжетов — история про паломничество в Троице-Сергиеву Лавру. По пути стоит несколько церквей, которые, по легенде, как бы передают столице силу Лавры. И еще я видел местный паломнический трек. Он абсолютно самостийный, самими паломниками и разработанный. Все это совершенно неофициально.

Весь смысл в том, что паломник должен через дикий лес по тропке пройти пешком из Покровского Хотькова монастыря в село Радонеж. Это нужно сделать в один день — сначала в Хотьковском монастыре помолиться, а потом поклониться могиле Сергия в Радонеже.

Ни в каком православном каноне описание такого паломничества не найти. Это абсолютная спонтанность

Но местные этот ритуал совершают весьма активно. От этого иногда очень страдают поклонники ролевых игр на местности — трек проходит по одному из самых прекрасных полигонов. И не раз бывало, что идет толпа людей, поет акафисты, а навстречу им выходят «эльфы» в шмотках, будто только что со съемочной площадки очередного фэнтези-сериала. Вот стоят эти две группы и смотрят друг на друга с некоторым недоверием. Представляете ситуацию?

Про то, как круги вокруг церкви наворачивать

Еще есть интересный момент — отношение к соборам и церквям, которые не были разрушены или закрыты в советское время. В народе считается, что они будто бы более сильные — даже коммунисты не сумели ничего с ними сделать.

Вокруг таких церквей принято ходить кругами. Это очень важно. Поскольку у каждого такого храма, судя по всему, совсем особая сила. Побывав в нем и совершив обход, человек как бы приобщается к ней. И это снова именно народные верования.

© Фото: Konstantin Kokoshkin / Russian Look / Globallookpress.com

В свое время церковные власти не знали, что делать с людьми, которые кругами ходили вокруг Елоховского собора в Москве. В Петербурге — та же проблема с Храмом Ксении Петербуржской. Вокруг нее тоже ходят и штукатурочку отламывают — для защиты. Местные священники гоняют этот суеверный народ постоянно. Не помогает.

Про деревья с детскими рисунками

А есть совсем другие спонтанные ритуалы. К примеру, в парке Сокольники, где он уже переходит в Лосиный остров, я видел один отличный пример. Там есть парковые пруды. Рядом с ними я однажды обнаружил деревья — старый дуб, ель и, кажется, иву. К ним были пришпилены картонные иконки, какие-то детские рисунки, чьи-то фотографии, свечки рядом стояли… В общем, меня это очень заинтересовало, и я стал часто туда ходить, наблюдать.

Выяснилось, что местные считают, что туда положено приносить подобные вещи перед каким-то важным событием. На удачу.

Как раз при мне пришла пенсионерка — привела внучку, которой нужно было идти в том году в первый класс. Девочка приколола туда какой-то свой рисуночек в стиле «Мама, папа, я — счастливая семья».

Почему это происходит? Я не знаю. Все мои попытки расспросить людей, что такого в этих деревьях, сводились к ответу вроде: «Потому что гладиолус!»

Но вообще для человека это очень естественно. Например, если спросить у современного бурята, почему он строит обелиск из камней напротив конкретной скалы, он просто пожмет плечами и ответит, что отец его так делал, дед так делал, а теперь и он так делает. Заведено у них так. Традиция. Вот и с деревьями в парке — та же история

Я специально узнавал. Может быть, там храм какой стоял? Нет. Лес там был всегда. Возможно, произошло что-то у этих деревьев? Тоже никаких указаний. Ничего. Это просто изолированная группа разнопородных деревьев над прудом. Все.

Про конфетки в овраге

В Коломенском происходит примерно такая же история. Про Голосов овраг знают все. По легенде, там пропадали люди, чтобы обнаружиться вообще в другом времени. Но тут важно даже не это. Овраг получил славу места странного, пугающего, а я часто вижу там рядом с деревьями свечки, какие-то конфетки и другие приношения.

© Фото: Елена Коромыслова / Фотобанк Лори

И это тоже логично. Пусть даже это место грозное, со всякими страшными историями связанное. Можно что-то подарить местной силе. Хуже от этого не будет. Оставишь ты в овраге конфетку, ничего плохого не случится точно. А вдруг что хорошее произойдет?

На этом большинство таких спонтанных ритуалов и стоится. У американских летчиков в какой-то момент появилась легенда о гремлинах, которые как раз очень любят самолеты. Вот только они же могут их испортить перед вылетом. Чтобы такого не случалось, этим существам ночью оставляют блюдечко с виски. И сегодня тоже. Давайте честно, если никаких гремлинов не существует, то от этого подношения никто не пострадает. А если они есть, а ты забудешь их задобрить? Нехорошо получится. Так рассуждают люди.

Про то, как поздороваться с Ботаническим садом

Вообще людям свойственно все наделять особым смыслом. Интересную ситуацию я наблюдал в нашем Ботаническом саду имени Цицина. Там у входа на главную аллею стоит группа камней — валунов. Они там оказались абсолютно без подтекста и были просто декоративной частью лужайки.

© Фото: Natalia Sidorova / Фотобанк Лори

Мы там были юннатами. Приходили в сад очень часто, работали в оранжерее. И как-то сама собой у нас сложилась традиция — надо обязательно прикоснуться к одному из этих камней, когда мимо идешь. Можно сказать, мы так здоровались.

Почему мы это делали? Да не было никакой причины. Но, судя по всему, наши юннаты запустили новую традицию. Я сейчас вижу, как эти камни трогают совершенно другие люди. И это происходит часто.

А ведь это просто валуны, которые стоят посреди пустого пространства. Но наш мозг так заточен, что мы воспринимаем его как некий мемориал, указатель, важный символ. А мне тут же вспоминается обежавшая всю сеть фотография из какого-то сибирского сельского храма. Там на его территории тоже стоит большой гранитный валун, и на нем приклеена скотчем табличка: «Камень привезен для ремонта церкви. Поклоняться не благословляется».

Про легенды о войне

Отдельная история — все, что связано с войной, в частности, с Великой Отечественной. Это же колоссальные эмоции и невообразимый опыт. Кстати, если посмотреть на самих военных, то понимаешь: не зря говорят, что в окопах атеистов нет. Люди в погонах очень склонны ко всякого рода ритуалам и верованиям, и это совершенно логично. Все они постоянно имеют дело со смертью и должны находиться в моральной готовности отправиться куда-то воевать, умирать и убивать. Так что вокруг военной темы всегда и неизбежно возникают самые разные спонтанные традиции.

История про Великую Отечественную войну — это вообще основополагающий культурный миф, сказание о великой тьме, великом страхе и великой жертве. Это легенда о подвиге и первых лучах рассвета

И сюда идут все сюжеты — от подвига панфиловцев до знамени над Рейхстагом. Все это овеяно своими легендами и какими-то традициями, которые самозародились во время этой ужасной войны.

И тот же «Бессмертный полк» вполне можно рассматривать как проявление архаического культа предков. И это нормально. Это совершенно логично. Такое явление просто должно было возникнуть, потому что люди так мыслят.

Про мифологии поисковых отрядов

Я общался с поисковиками, которые под Москвой и не только до сих пор находят и идентифицируют останки погибших солдат, их жетоны и так далее. Они стараются найти о каждом найденном как можно больше информации — имена, фамилии, звания. И я никогда в жизни не видел людей настолько… вот тут прямо даже хочется сказать религиозных, потому что в этом случае слово «суеверие» — это слишком уничижительно.

© Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Вокруг них начинает закручиваться множество мифологий. Например, они говорят, что настоящий поисковик слышит, где лежат убитые солдаты. Потом объясняют, что вот сходит человек несколько раз на такие поиски, и у него появится особое чутье — будет знать, где копать. А как раскопает, так лицо особенное сделает, возьмет паузу и опять же особым голосом говорит: «Позвали…»

И вот тут еще такая интересная штука, что «позвать» его могут, конечно, только неупокоенные души. Но есть, как в вуду, свои мертвецы — хорошие. Это они зовут. Они как бы друзья. Ты же сам не немец, не фашист. Ты свой, россиянин. И они к тебе дружелюбно настроены.

Именно поэтому, в представлении этих людей, они и открываются им, позволяют себя обнаружить и воздать все положенные почести.

Высшая гордость поисковика — по биркам и жетонам восстановить личность погибших, а потом опубликовать списки тех, кого удалось найти. Это настоящий ритуал. Они нашили имена, вернули имена. И теперь погибшие солдаты могут спать спокойно.

Про примирение духов предков

Вообще свои мертвецы и чужие мертвецы — это в нашем сознании две большие разницы. От чужаков ты инстинктивно защиту держишь. Но иногда бывают удивительные истории.

© Изображение: Universal History Archive / Universal Images Group via Getty Images

У меня есть друзья — потомки белогвардейцев и аристократов. Их семьи каким-то чудом уцелели в советское время. И мы с ними собрали компанию людей, увлеченных изучением Гражданской войны, а потом поехали по знаковым для нее местам. Оказались под Орлом, где Деникин ближе всего подошел к Москве. Там решающие бои были. Власть советская была на грани краха, но удержалась в последний момент, когда в тыл Деникину ударил Махно…

В общем, места пафоса невероятного. Но там — ни обелисков, ничего. Нас это зацепило довольно болезненно. Почему нет никакой ощутимой памяти об этом?

В общем, приезжаем… И вроде бы я сам — человек довольно рациональный, но как же меня прошибло. Мы проводим мероприятия, читаем лекции и тут осознаем, что вся наша группа подобрана по определенному принципу. Вот мы с моим другом и соорганизатором всего этого — внук комиссара, еврей, у которого вся семья была по уши в революции, и потомок дворянского, даже боярского рода. И все люди рядом с нами — такие же. Было полное ощущение, что это был прямо-таки обряд примирения, но не нас самих, потому что мы все — люди современные, а духов наших предков.

Про то, что не изжить никак

Все эти наши ощущения, какие-то спонтанные ритуалы и традиции — все это древнее, архаичное и невероятно живучее. Изжить это, как мечтают некоторые наши интеллигенты, нельзя никак. Просто никак.

© Фото: Petr Sidorov / Unsplash

Мы — очень молодая цивилизация. Нам каких-то жалких шесть-семь тысяч лет. Это я говорю про человеческую городскую цивилизацию. Для сравнения — палеолит длился 200 тысяч лет. Наш организм, мозг, поведение — все это сформировано в условиях среднего и верхнего палеолита. Мы потом так и живем — с одним и тем же телом, объемом мозга, его сложностью и так далее.

Мы все — люди архаики. Семь тысяч лет — это очень мало. Этого недостаточно, чтобы изменить мозг. Все эти фишки нашего сознания так и будут срабатывать. И задача тут не изжить их, а принять и понять, как с ними осознанно коммуницировать, что ли...