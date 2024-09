Почему так быстро построили Хрустальный дворец в Лондоне

Исследование, проведенное профессором Джоном Гарднером из Университета Раскин (Великобритания), обнаружило в Хрустальном дворце то, что стало обычным делом в строительстве и инженерии. Оно вышло в International Journal for the History of Engineering & Technology.Завершенный как раз к началу Великой выставки 1851 года в Гайд-парке, Хрустальный дворец был символом промышленной мощи викторианской Британии. Ее посетили около шести миллионов человек, что составляло треть населения Британии, включая таких известных людей, как Шарлотта Бронте, Чарльз Диккенс, Джордж Эллиот, Чарльз Дарвин и Майкл Фарадей. Более 560 метров в длину с огромной стеклянной крышей, поддерживаемой 3300 чугунными колоннами, здание было настолько большим, что в жаркие дни расширялось на 30 сантиметров. После выставки хрустальный дворец был разобран и заново построен на юге Лондона в 1854 году, где простоял до пожара в 1936 году.

Современники и историки долго удивлялись скорости его строительства. Ответ найден лишь недавно: исследование показывает, что Хрустальный дворец — первое известное здание, в котором использовался британский стандарт винтов Уитворта (BSW), первый национальный стандарт резьбы в мире. Исследователи обнаружили винты Уитворта в южном Лондоне, как в остатках здания, так и в близлежащей водонапорной башне, предназначенной для фонтанов перед Хрустальным дворцом.

До изобретения Джозефа Уитворта винты и болты не были одинаковыми, из-за чего строительство занимало много времени, так как потерянные или сломанные было сложно быстро заменить. В Хрустальном дворце было 30 000 гаек и болтов. Исследователи считают, что именно стандартизация резьбы позволила построить здание в рекордные сроки.

Ирония в том, что Джозеф Уитворт удостоился медали за свои изобретения, выставленные внутри Хрустального дворца, но его роль в строительстве самого здания и вклад в строительство будущего не были признаны до недавнего времени.