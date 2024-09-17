Почему неандерталец с именем гнома из «Властелина колец» стал научной сенсацией

В глубинах грота Мандрен во Франции ученые обнаружили останки неандертальца, который жил около 50 000 лет назад. Торин, как назвали его ученые в честь персонажа «Хоббита» и «Властелина колец», оказался представителем ранее неизвестной популяции, генетически отличающейся от других известных групп неандертальцев.

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Источник палеоантропологических открытий

Грот Мандрен уже давно привлекает внимание ученых необычными археологическим находкам. Здесь были обнаружены многочисленные орудия труда, остатки животных и, самое главное, костные останки как неандертальцев, так и древних людей современного типа. Последнее открытие — хорошо сохранившиеся останки Торина — стало настоящей сенсацией.

Портрет неандертальца

Анализ ДНК Торина показал, что он принадлежал к генетически изолированной популяции, которая отделилась от других групп неандертальцев около 100 000 лет назад. Это означает, что в Европе существовало не один, а несколько генетически различных видов неандертальцев. Каждый из них имел свои уникальные характеристики и механизмы адаптации к окружающей среде.

Интересно отметить, что в геноме Торина были обнаружены следы инбридинга — близкородственных кровосмесительных связей — что говорит о небольшой численности популяции.