День 18 сентября в истории, традициях и приметах

Что общего между эйчарами, березовыми вениками и чизбургерами? Все они так или иначе связаны с датой 18 сентября. Какой праздник приходится на этот день? Как его принято отмечать? Об этом и многом другом читайте в нашей статье.

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Праздники 18 сентября 2024 года

В России 18 сентября — праздник эйчаров, или же День HR-менеджера. Он не имеет официального статуса, но популярен не только в РФ, но и в некоторых странах СНГ. Эйчары отвечают за подбор персонала и управление сотрудниками. От их компетенции напрямую зависит благополучие компании. В профессиональный праздник HR-сотрудников проводятся корпоративы, а отличившимся специалистам начисляют премию.

На этом праздники 18 сентября 2024 года не заканчиваются. По инициативе экологических фондов на эту дату приходится Всемирный день мониторинга качества воды. Он создан для повышения осведомленности населения в вопросах сохранения водных ресурсов. Его главная традиция — оценка местных водоемов по таким критериям, как прозрачность или мутность, температура, кислотность и не только.

© 18 сентября — Всемирный день мониторинга качества воды

Существует немало национальных праздников 18 сентября 2024 года. В их числе:

День островных языков в Японии;

День национальной музыки в Азербайджане;

День персидской литературы и поэзии в Иране;

День независимости в Чили.

На 18 сентября 2024 года приходится ряд неофициальных, но очень интересных праздников. В частности:

День сырных бургеров;

День первой любви;

День электронной книги;

День рисовых козинаков.

© 18 сентября — День чизбургеров

Захарий и Елизавета — праздник 18 сентября в России

В России 18 сентября — праздник, известный как Захария и Елизавета. Он совпадает с днем поминовения родителей Иоанна Крестителя — пророка, предвидевшего явление Иисуса Христа и крестившего Спасителя. Мать пророка, Елисавета, была сестрой святой Анны, матери Девы Марии. По преданию, она также предвидела рождение Сына Божьего. Поэтому в народе день поминовения святых считался идеальным временем для гаданий.

В День Захария и Елизаветы принято подметать дом и париться в бане. Причем и то, и другое нужно делать с помощью березового веника. По примете, так можно прогнать несчастья и укрепить здоровье. А еще этот день считается удачным для свадеб.

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Если же говорить про запреты, то плохой приметой считаются:

сквернословие;

ношение порванной, грязной одежды;

использование сыпучих ингредиентов.

Желтые рябиновые листья 18 сентября 2024 года пророчат ненастную осень и раннюю зиму. Красные облака перед восходом сулят плохую погоду. А если домашние животные прячутся в жилище, то скоро придет дождь.

18 сентября в истории

Теперь поговорим о событиях, увековечивших 18 сентября в истории. Вот некоторые из них:

1852 год — в журнале «Современник» вышла повесть «Детство» Льва Толстого — она стала дебютом писателя;

1934 год — Советский Союз присоединился к Лиге Наций;

1965 год — в небе замечена комета Икэя — Сэки;

1986 год — Михаил Горбачев произнес фразу «Демократия — это не вседозволенность», ставшую крылатой.

Именины 18 сентября

Напоследок перечислим именинников. День ангела отмечают:

Елизавета;

Раиса;

Ефим;

Афанасий;

Александр;

Максим;

Алексей;

Давид;

Захар;

Федор.

Теперь вы знаете, какой праздник приходится на 18 сентября 2024 года. Провести его стоит за приготовлением домашних чизбургеров, чтением и оздоровительными процедурами.