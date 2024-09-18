18 сентября: чем примечателен Кумохин день

18 сентября наши предки называли Кумохиным днем — в этот день было принято почитать предков и отдавать им почести. Для этого праздника существовал перечень правил, что можно и нельзя делать.

© Shutterstock/Fotodom

18 сентября было принято париться в бане. Считалось, что это поможет защититься от простуды и других болезней. Кроме того, в Кумохин день ходили к гадалкам, считалось, что дата подходит для поиска ответов на вопросы о судьбе и замужестве. Также девушки молились о зачатии и просили у высших сил помощи в родах. 18 сентября также считалось удачным днем для свадьбы.

Кроме того, в Кумохин день советовали тщательно убирать дом. Если следовать совету, то в жизни могут появиться интересные и добрые люди. В этот день нужно было говорить о хорошем, произносить добрые слова. Считалось, что тот, кто будет желать удачи другим, привлечет ее в свою жизнь.

Для больных в этот день изготавливали специальный оберег из мертвого паука и ореховой скорлупы. Считалось, что такой талисман поможет выздороветь больному человеку.

18 сентября запрещалось стирать, однако и грязную одежду носить не стоило. Кумохин день не подходят для азартных игр и сплетен, пустых обещаний. Также в этот день старались не брать в руки сыпучие предметы, чтобы удача не просочилась сквозь пальцы.

Также 18 сентября предки внимательно следили за изменениями в природе, чтобы предсказать погоду. Если в Кумохин день в лесу много рябины — осень будет дождливая, а если мало — сухая.

Ранее были названы благоприятные для различных сфер деятельности дни в соответствии с лунным календарем на сентябрь.