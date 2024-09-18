Самое необычное оружие шпионов: как оно «стреляет»

ВПК отбирает лучшее из науки, а лучшее из ВПК перенимают разведчики. Они, пользуясь положением, тестируют экспериментальные образцы оружия. От отравленных ручек до заряженных сигарет.

© кадр из фильма «Укол зонтиком»

Укол зонтиком

На звание самого загадочного преступления ХХ века вполне претендует убийство в 1978 году болгарского диссидента Георгия Маркова. Он умер спустя три дня после укола зонтиком.

Перед смертью, вспоминая события последних дней, он говорил, что шел мимо остановки и обо что-то запнулся. При этом почувствовал легкий укол. "Доброжелатель" с зонтом сразу же сел в машину и уехал, а Марков пошел дальше...

Вскоре он начал чувствовать недомогание. Через три дня диссидент умер. Вскрытие показало: смерть наступила в результате отравления рицином, белковым токсином, смертельная доза которого составляет 0,3 мг/кг. Во время укола в тело Маркова была введена микрокапсула с токсином, который начал поступать в кровь.

Интересно, что "по мотивам" этого происшествия была снята французская комедия "Укол зонтиком" (рабочее название - "Укол болгарским зонтиком"), ставшая лидером проката в 1981 году в СССР. Также убийство Маркова упоминается в одном из эпизодов сериала "Во все тяжкие", когда главный герой...(мы против спойлеров).

Дело - трубка

Согласитесь, пистолет выглядит слишком очевидно. Спецагент не везде может пройти с "Магнумом" за ремнем. Поэтому очевидным решением было маскировать оружие под прикладные вещи.

Удобнее всего - трубка. Она и в рукаве помещается, и привязывать удобно. Первые стреляющие трубки появились ещё в Древнем Китае. С тех пор эволюция практически не сдвинулась с места, потому что пружинного хода вполне хватает, чтобы нейтрализовать противника.

В наше время трубки, которые стреляли как пистолет, появились в 40-х, назывались они "Вэлпен" и выпускались Англией. Потом, конечно, технологии шагнули за океан.

Жучки

9 февраля 1945 года советские дети подарили послу США Авереллу Гарриману резной герб. Послу орел настолько понравился, что он, не долго думая, повесил его у себя в кабинете. Подарок был преподнесен американскому чиновнику в честь открытия "Артека". Пионеры тоже не ушли с пустыми руками. Им был вручен чек на 10 тысяч долларов.

За 8 лет в посольстве сменилось четыре посла - Гарриман, Смит, Керн и Кеннан. В кабинете делали ремонт и перестановку, но ценный подарок не трогали. Только в начале 1953 года "тайна орла" была раскрыта. В нем оказался спрятан прослушивающий "жучок". 8 лет главы американского посольства фактически разговаривали в прямом эфире "Радио КГБ", ещё и заплатили за этот эфир свои деньги.

Американцев поразило устройство жучка, у него не было даже батарейки. Работал он от внешнего источника микроволнового сигнала. Внимательно изучив находку, американцы нашли примение этой технологии."Глаз орла" стал прототипом жучка "Сатир".

Кто владеет информацией

Оружие - это не только пиф-паф, спецсредства не предназначенные для убийства у шпионов тоже имеются. Сегодня каждый из нас носит в руках портативное устройство для звонков, видео и фотосъемки, просмотра интернет-страниц... разведчики прошлого о таком и не мечтали. Впрочем, разведчики современности тоже вряд ли фотографируют документы смартфонами. Потому что функциональность шпионского оборудования не должна отражаться на его внешнем виде. Копировальная установка С-64 "Ёлка" в сложенном виде напоминает большую книгу. Согласитесь, ни у кого не вызовет подозрений человек с энциклопедией в руках. Восточногерманская разведка была уверена, что не вызовет, её агенты вовсю использовали "Ёлку" для фотокопирования важных документов. Питается эта чудо-машина от любого элемента питания от 12 Вольт и целиком складывается в предметный стол.

Курение как оружие

Вполне вероятно, что отчаянная борьба с курением - способ усилить стратегическую безопасность, ведь сигареты-пистолеты - излюбленное оружие шпионов. Первая стреляющая сигарета "Вэл-Вудбайн" была изготовлена в Британии ещё в годы Второй мировой войны. Потом разработкой заинтересовались американцы. Они приспособили под пистолет сигару и назвали её "Вэл Чарута". Этот работающий пистолет был в длину 115-120 мм, диаметр - 9,5 мм, и имел 5,6-мм ствол с патроном кольцевого воспламенения 22 "шот". Продолжались разработки и дальше, сигареты становились все опаснее. Главная проблема со стреляющей сигаретой - правильно привести её в действие. Для того, чтобы "Вэл-Вудбайн" выстрелил, нужно было сломать фильтр, выдернуть проволочную чеку и нажать ногтем спусковую пуговку. С последующими моделями алгоритм работы не легче.

Поэтому прежде, чем просить у шпиона закурить, дважды подумайте. Зачем ставить человека в неудобное положение?