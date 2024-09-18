Главный исследователь НЛО из разведки США пообещал раскрыть всю правду об инопланетянах
Джей Стрэттон, который 16 лет возглавлял различные программы разведки США по исследованию НЛО, пообещал раскрыть всю правду об инопланетянах в своих мемуарах. Об этом пишет The Hollywood Reporter.
Бывший главный исследователь воздушных аномалий уже заключил контракт с издательством HarperCollins и пообещал «рассказать все, что может быть законно рассказано» о своей работе. Отмечается, что Стрэттон является самым высокопоставленным человеком, который когда-либо писал об НЛО.
«Мы находимся в начале новой главы истории человечества. Процесс раскрытия информации сложен, но он начался», — заявил Стрэттон в беседе с изданием.
Разведчик, в частности, пообещал рассказать о неких «шокирующих открытиях» в процессе изучения НЛО и «нечеловеческого разума». Он также заявил, что напишет о том, как секретная работа над этими вопросами повлияла на него и его семью.
Известно, что Стрэнттон работал в одной из комиссий вместе с Дэвидом Грушем, который в июле 2023 года рассказал в Конгрессе США о секретных правительственных программах по изучению якобы захваченных внеземных технологий.
Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал в случае избрания показать все видео Пентагона с предполагаемыми пришельцами. Политик заявил, что «просто обязан это сделать».