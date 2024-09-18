Что китайцы сделали с «Киевом»: судьба первого советского авианосца

В конце декабря 1972 года на воду был спущен тяжёлый авианесущий крейсер «Киев». Судно стало первым подобным кораблём в составе ВМФ СССР, но по прямому назначению эксплуатировалось относительно недолго, в итоге превратившись в отель. И всё благодаря предприимчивым китайцам.

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От создания до продажи

Авианосец «Киев» заложили в 1970 году на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве, а официально ввели в эксплуатацию его в конце 1975 года. Судно, водоизмещением 30530 тонн, следующим летом совершило переход в порт приписки Мурманск-35 (в настоящее время Североморск). Уже в составе Северного флота прошли запуски ракет ударного комплекса «Базальт», после чего в начале 1977 года «Киев» приняли на вооружение.

До распада Советского Союза авианосец успел побывать в Атлантическом океане, Балтийском и Средиземном морях, а к началу перестройки он находился с визитом в Алжире, где экипаж узнал – «Киеву» присвоили орден Красного Знамени.

В 1993 году из-за недостатка финансирования корабль пришлось вывести из состава флота. По данным газеты «Коммерсантъ», в конце 90-х годов судно продали китайцам на металлолом. Но после прибытия в Поднебесную у покупателей изменились планы. Как пишут «Аргументы и факты», авианосец сначала за 1,6 млн долларов стал собственностью «неустановленных лиц», а потом его перепродали китайскому правительству за 8,2 млн долларов.

Отель

В порту города Тяньцзиня в Бохайском заливе «Киев» превратился в музей и стал официальной частью тематического развлекательного парка Бинхай, посвящённого истории авиации.

В 2011 году авианосец ждала очередная смена владельцев. Инвесторы за 15 млн долларов превратили судно в роскошный отель. 148 номеров разного уровня комфорта разместились на площади 6 тысяч квадратных метров. Кроме того, гости могут воспользоваться услугами бара, ресторана и клуба отдыха.