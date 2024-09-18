Какие советские знаменитости трагически погибли в автокатастрофах

Хотя в СССР далеко не у всех были машины, а ситуации на дорогах не сравнятся с тем, что творится сегодня, несколько советских знаменитостей погибли именно в автомобильных катастрофах. О каких-то мы, конечно, прекрасно знаем, например с участием Виктора Цоя и Валерия Харламова, другие же случаи трагического финала оказались сюрпризом.

Евгений Урбанский

Актер, бывший одним из самых востребованных в СССР, трагически погиб 5 ноября 1965 года на съемках фильма «Директор» в результате автокатастрофы. Любопытно, что Урбанский до последнего не хотел сниматься.

Его супруга Дзидра Ритенберга рассказывала:

«Я была беременная нашей дочерью. В тридцать семь лет это непросто. Поэтому мы и изменили нашей традиции — всегда быть вместе. Из-за тяжелого климата я не поехала с Женей в Среднюю Азию. Самое удивительное, что и он совсем не рвался к работе в этом фильме. Может быть, поэтому и возникло какое-то недоброе предчувствие, ощущение надвигающейся беды».

Фильм снимался в 40 километрах от Бухары, автоколонна должна была проехать по пескам, а машина героя Урбанского — промчаться прямо через барханы, обогнать колонну и возглавить ее. При этом самый сложный кадр в этой сцене — прыжок машины с одного из барханов — актер решил выполнять самостоятельно.

Первый дубль прошел нормально, но второй режиссер фильма предложил сделать еще один. На втором дубле машина перевернулась.

Спортсмен Марков, который находился в одной машине с Урбанским, вспоминал:

Машина легко рванула с места, промчалась по настилу, на миг повисла в воздухе и вдруг накренилась и стукнулась передними колесами о песок. В следующее мгновение меня оглушила тупая боль… Чьи-то руки тащили меня по песку. Когда я открыл глаза, увидел перевернутый «газик», а под ним — Женю».

От полученных травм актер скончался по дороге в больницу. Через три месяца после смерти мужа его супруга Дзидра родила дочь, которую назвали Евгенией.

Леонид Быков

Актер и режиссер скончался в 1979 году. Быков возвращался домой со своей дачи под Киевом. Поскольку погода испортилась, Леонид решил вернуться домой раньше запланированного. Шел дождь, дорога была мокрая.

«Волга», за рулем которой был Быков, плелась за трактором, который ехал очень медленно, поэтому актер решил обогнать. В тот же самый момент на встречной полосе появился грузовик.

Леонид увидел это и начал тормозить, но машина на мокрой дороге пошла юзом. Столкновение было такой силы, что передние колеса грузовика оказались в салоне «Волги». Леонид Быков скончался на месте.

Происшествие расследовали с особым пристрастием, милицию консультировали эксперты, автогонщики. Молодой водитель грузовика был готов сесть в тюрьму, но оказался невиновен: Быков был трезв, но сам допустил оплошность, видимо из-за усталости, до последнего пытался предотвратить столкновение, но не смог.

Валерий Харламов

Легендарный хоккеист погиб тогда, когда мог бы находиться в Канаде, но его в последний момент не пустили в сборную, когда команда уже паковала вещи перед отправкой в аэропорт.

Валерий отправился на дачу с женой и ее двоюродным братом, откуда и возвращался с ними в день трагедии. За рулем «Волги» была жена Харламова Ирина, когда на скользкой от дождя дороге машину вынесло на встречку, по которой двигался ЗИЛ.

«Дорога была свободная, движения мало. И вдруг навстречу по моей полосе летит «Волга». Она пыталась уйти от удара, поэтому ее развернуло боком. Вот этим боком она в мой бампер и ударилась. Ее еще раз развернуло и выкинуло на обочину. Мне милиционер потом говорил, что у них спидометр заклинило на 110 километрах».

«Меня тоже потащило вправо, и я съехал в кювет. Тут сразу милиция. Она ехала за Харламовыми, как специально. Я чуть оправился от шока и стал помогать старшему лейтенанту вынимать людей из легковушки. За рулем была женщина. Когда достали, она еще два раза вздохнула и умерла. А двоих мужчин вытащили уже мертвыми. На лицах у них не было ни царапинки. Кто-то узнал в одном Валерия Харламова».

Позже стало известно, что за день до аварии на этом участке меняли асфальт, и на месте перехода старого покрытия в новое образовался своеобразный выступ высотой пять сантиметров, который и спровоцировал трагедию.

У жены Харламова не было большого опыта вождения, и, наскочив на кочку, она потеряла управление. При этом встречный грузовик был набит до отказа запчастями, что также повлияло на смертельный исход аварии.

Виктор Цой

15 августа 1990 года в 12 часов 28 минут рок-музыкант погиб в автокатастрофе на 35-м километре трассы «Слока — Талси» под Тукумсом в Латвии.

По официальной версии, Цой заснул за рулем, после чего его темно-синий «Москвич-2141» вылетел на встречку и столкнулся с автобусом «Икарус».

При этом автомобиль двигался по трассе со скоростью не менее 130 километров в час.

Виктор погиб мгновенно, водитель автобуса не пострадал. По данным следствия, Цой был абсолютно трезв накануне гибели, а анализ клеток мозга говорит о том, что он уснул за рулем, возможно от переутомления.

Также существовала версия, что Цой мог попасть в аварию из-за того, что решил переставить кассету в своем магнитофоне и отвлекся от движения у опасного поворота. Однако гитарист Юрий Каспарян еще в 2002 году опроверг информацию о наличии подобной кассеты с демо-записями в автомобиле музыканта.

Вера Ивлева

Комическая актриса, звезда эпизодов блестяще воплощала характеры соседок, служанок, теток.

Вера Александровна погибла при невыясненных обстоятельствах 8 января 1999 года: ее тело было найдено лишь в марте, когда сошел снег.

По данным следствия, актрису сбила машина, и водитель, чтобы замести следы, закопал свою жертву. Преступник найден не был.

Дата 8 января считается днем смерти, потому что именно в этот день Ивлеву видели в последний раз.

Оксана Костина

20-летняя многократная чемпионка по художественной гимнастике планировала уйти из профессионального спорта, получала многочисленные предложения о выступлении на коммерческих турнирах и шоу, говорила, что намерена стать тренером и воспитывать новых звезд. Мечтала о семье и детях.

Но ее мечтам не суждено было сбыться. 11 февраля 1993 года у столичного аэропорта Домодедово произошла автомобильная катастрофа — «Москвич», за рулем которого находился серебряный призер Олимпиады-92 по современному пятиборью Эдуард Зеновка, на полном ходу вылетел на встречную полосу, по которой шел тяжелый грузовик.

Костина была невестой Зеновки и сидела на пассажирском сиденье. Девушка умерла спустя несколько часов после аварии от многочисленных внутренних повреждений.

Сам Эдуард выжил, но потерял почку, ушел из спорта, занимался бизнесом, но вновь вернулся. Через некоторое время он смог рассказать о происшествии: