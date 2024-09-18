Мистика и богатство: где можно найти клад

Поверья о кладах и их хранителях — одна из самых удивительных и таинственных страниц славянской демонологии. В книге «Славянская нечисть» можно узнать, почему. Многие из быличек и легенд о таинственных, прячущихся от людских глаз богатствах рассказываются только самым доверенным людям, тихо, полушёпотом, у лесного костра или зимним вечером у жаркой печи. Ведь речь идёт о кладах, а они, по народным поверьям, — не просто закопанные в землю сокровища, а демонические сущности, живущие своей таинственной жизнью.

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Костры, змеи, мертвецы

Клады, по поверьям, могли подниматься на поверхность «посушиться» в виде блуждающих огней или таинственных костров. Они не только светились, но и прогуливались по поверхности в образе животных: кошки, барана, коня, змеи, курицы. И цвет животного соответствовал тому, что захоронено: сокровище, состоявшее из серебряных монет, показывалось как белые животные, из золотых — рыжие или красные, а если человеку привиделась пёстрая курица или корова, то, вероятно, клад состоит из разных монет и самоцветов.

Иные клады показывались в образе старика или девушки, но тоже далеко не всем, а чаще случайным людям, кто клад этот и не искал вовсе.

«Полежав в земле, напитавшись магической силой древних капищ, сокровища становились по-настоящему разумной демонической сущностью. Они и характер свой имели. Были клады спокойные, спящие в земле до той поры, пока их не разбудят. А другие захоронки сами людям показывались, заманивали доверчивых путников и кладоискателей в болота и овраги, напускали на них порчу. Эти сокровища мелькали огоньками в полях, а то и разгорались далекими кострами».

Подобные поверья были широко распространены не только в землях восточных славян, но и повсеместно встречаются у болгар, сербов, чехов и хорватов. В прошлом существовала даже целая наука о том, по каким приметам находить зарытый клад, как снять с него заклятие, убедить сокровище показаться человеку, как справиться с хранителями кладов: нечистыми духами, демонами, мертвецами и призраками.

Мистика и богатство

Традиция закапывать в землю богатство очень древняя. Она во многом связана с желанием уберечь ценности от лихих людей, сохранить их на чёрный день или же спрятать награбленное от государевых людей. Но это лишь одна сторона истории кладов. Другая, менее очевидная, причина появления кладов связана с особым, мистическим отношением к богатству.

В прошлом было распространено представление о том, что заработанные, а иногда и полученные нечестным путём сокровища приходят к человеку не просто так, а даются богами, ну или бесами, по убеждениям уже христианских времён. Богатство воспринималось как олицетворение удачи, символ той самой доли, что отмеривается человеку свыше. И если по какой-то причине человек лишится этого, нередко добытого с кровью богатства, то вместе с ним уйдёт и его удача.

«Золотые монеты в кубышке или сундуке, по народным представлениям, — это не просто деньги, а некая одушевленная сущность, способная влиять на жизнь хозяина сокровищ».

Особые места

Зарывали клады чаще всего в особых местах — под корнями вековых деревьев, скорее всего бывших с древности местами поклонения, поэтому обладавших сверхъестественной силой. О таких деревьях в народе говорили, что рубить их нельзя: беда будет.

Другим местом хранения кладов были камни-валуны, которые тоже издревле считались священными, часто слыли бывшими языческими капищами и местами силы. А встречавшиеся на таких камнях полустёртые знаки и непонятные рисунки были доказательствами их демонической сущности. Поклонение камням всегда занимало важное место в славянской магии.

© Клад. Иллюстрация к повести Н. В. Гоголя «Заколдованное место», 1912 г.

Существовал также обычай прятать сокровища на дне рек и озёр, где их было сложно найти, а достать часто не мог и сам хозяин. Это ещё раз доказывает, что сохранение богатства важно было само по себе как сохранение удачи.

Прятали сокровища, особенно полученные нечестным путём, и на кладбище, как бы вверяя их охрану мертвецам. Подобные клады, напитавшиеся тёмной магией смерти, считались самыми опасными. Известны предания о мечах-кладенцах, захороненных в могильных курганах. Такие мечи обладали магической силой и определённым разумом, сами выбирали себе хозяина. Добыть меч-кладенец считалось очень престижным, ведь вместе с ним человек получал не только волшебное оружие, но и воинскую удачу. Но найти, а особенно забрать кладенец из кургана было совсем непросто, потому что охраняли его мертвец, или дух погибшего воина, или другая нечисть.

Под защитой зла

Согласно легендам, заговоренное сокровище охраняют самые разные демонические сущности: в облике собак с горящими глазами, баранов, огромного черного кота. Сторожить клады могут и покойники — люди, убитые, когда зарывали деньги, и положенные вместе с ними.

Мертвецы, превратившиеся в упырей, особенно пугали кладоискателей, хотя вреда они не причиняли: от них можно было легко убежать, так как хранители не могли далеко отходить от сокровища. Но и клад взять не удавалось. По поверьям, человек, который смог найти способ нейтрализовать заклятие и забрать клад, тем самым освобождал и душу упыря-хранителя. Иногда они и сами просили отпустить их.

В легендах и быличках упоминались и особые демоны — хранители кладов, русские их называли кладовыми бесами, кладенцами, кладниками. Кладник описывался как чернолицый демон в сапогах с золотыми подковами, в красной шапке и с золотым кушаком.

© Заклятый клад и его хранители. Хинко Смрекар, 1916 г.

Случалось, что в качестве закладной жертвы приносили змею, тогда даже безобидного ужа заклятие превращало в страшного змея, иногда летающего или огненного. Вообще змеи часто назначаются на роль хранителей сокровищ, так как они связаны со стихией земли, а значит, и с её богатствами. На Урале повелителем всех земных сокровищ, в том числе кладов, считался змей Полоз.

Хотя хранителей кладов и называли чертями и бесами, но к христианству они явно отношения не имели и были языческого происхождения, потому что ни молитвы, ни креста они не боялись и церковный сан кладоискателя нисколько не уважали.

Испокон веков и до настоящего времени находилось немало людей, буквально одержимых поисками сокровищ, словно их действительно заколдовали коварные демоны. И кем бы ни были увлечённые кладоискатели, все они самозабвенно собирали истории, легенды, бывальщины о богатствах. Отчасти благодаря им мы сейчас располагаем обширной информацией о мистике кладов, о демонах-хранителях, о разнообразных странных и страшных случаях.