Как Марс мог лишиться своей луны

Новая гипотеза, представленная астрономами из Военно-морской обсерватории США, предполагает, что уникальная форма Марса может быть связана с Нерио, давно потерянным спутником Красной планеты.

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Как сообщает Phys.org, гипотеза предлагает альтернативное объяснение уникальной форме и рельефу Марса. Она предполагает, что у Красной планеты в далеком прошлом имелась собственная крупная луна, это был спутник, который ученые назвали Нерио.

Расчеты показали, что если бы Нерио был хотя бы с треть Луны, то он мог бы оказывать заметное влияние на поверхность Марса. В древности поверхностный слой Красной планеты был мягче, чем сейчас. Это означает, что он легче подвергался воздействию.

Иными словами, под влиянием приливных сил Нерио часть материала с поверхности могла бы притягиваться к нему. А когда спутник исчез, а планета остыла, то материал остался на том месте, где мы видим его сейчас.

Исследователи пишут, что Марс визуально отличается от всех других планет Солнечной системы. В частности, он имеет "трехосную форму", то есть у него имеются различия в размерах по трем осям.

Впечатляет и его уникальная география. Марс обладает самыми высокими горами в Солнечной системе и самым крупным каньоном. Уникальным для Солнечной системы является и нагорье Тарсис, поскольку оно, по оценкам ученых, "странно выпирает из поверхности".

Его происхождение до сих пор неизвестно. В поперечнике ширина нагорья составляет приблизительно 5000 километров, оно расположено вблизи экватора. Имеются на Марсе и другие аномалии. Новая гипотеза предполагает, что образовать их мог спутник Нерио.

Куда же он делся? Исследователи пишут, что он "мог просто улететь из-за притяжения какого-то другого тела". Еще более вероятно то, что он мог быть сбит со своей орбиты или уничтожен другим крупным космическим объектом. Остатками Нерио авторы работы называют две известные крошечные луны Марса - Фобос и Деймос. Впрочем, ведущий автор работы признает, что для подтверждения новой гипотезы необходимы дополнительные исследования.