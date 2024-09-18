В 1-й гвардейской мобильной бригаде радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) недавно прошли торжественные мероприятия, посвящённые 45-летней годовщине со дня образования.

Командир бригады от имени начальника войск РХБЗ Вооружённых сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Игоря Кириллова поблагодарил личный состав за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции.

Почётное наименование «гвардейская» бригаде было присвоено 25 января 2024 года. В настоящее время подразделения соединения оснащены новейшими образцами вооружения и военной техники, включая тяжёлые огнемётные системы (ТОС).

Выжечь всё живое

Какое отношение ТОСы российских войск РХБЗ имеют к специальной военной операции? Самое прямое!

СВО началась 24 февраля 2022 года, а уже 27 февраля 2022-го состоялось первое применение отечественных тяжёлых огнемётных систем на украинском театре военных действий. Колонна ВС РФ попала в засаду, и, чтобы выручить наших бойцов, расчёты ТОСов буквально испепелили занятую противником лесополосу шириной 50-70 метров и длиной около километра.

Особенно отличились ТОСы в 2023-м. Как известно, стартовавший в начале июня прошлого года стратегический «контрнаступ» ВСУ закончился полным провалом.

© РИА Новости // Транспортировка тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А «Солнцепёк» ВС РФ в районе пункта пропуска на российско-украинской границе, апрель 2022 г.

«Не преодолев тактическую зону обороны наших войск, противник был остановлен и понёс колоссальные потери. 159 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, 121 самолёт, 23 вертолёта, 766 танков, включая 37 "Leopard", 2348 бронемашин различного класса, из них 50 "Bradley", - объявил 19 декабря 2023 года на расширенном заседании коллегии Минобороны министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Менее известен тот факт, что одну из ключевых ролей в срыве украинского «контрнаступа» сыграли именно тяжёлые огнемётные системы. Об этом в программе «Военная приёмка» прямо заявил инструктор центра подготовки войск РХБЗ с позывным «Походник».

«Мы действовали на главном направлении - Работино-Вербовое - и отражали нападение противника, сковывали его действия. Тем самым, мы обеспечили нахождение наших позиций там, где они должны были остаться. Как говорит командующий, наступление остановят мины и ТОСы. Огнемётные системы в общей системе огня сорвали контрнаступление противника», - рассказал Походник.

Напомню, что тяжёлые огнемётные системы предназначены для вывода из строя легкобронированной техники, поджога и разрушения зданий и сооружений, уничтожения живой силы противника, расположенной на открытой местности и в фортификационных сооружениях, высокотемпературным полем, а также избыточным давлением, создаваемым на площади цели при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов (НУРС) в термобарическом и дымозажигательном снаряжениях.

Первые созданные на гусеничной базе подобные системы, известные как ТОС-1 «Буратино», появились ещё в Советской армии. В начале двухтысячных был создан доработанный вариант «Буратино», известный как ТОС-1А «Солнцепёк». Подчеркну, что «Солнцепёк» в настоящее время является самой многочисленной тяжёлой огнемётной системой в войсках радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ.

По большому счёту, отечественная ТОС - это реактивная система залпового огня, ведущая стрельбу НУРС с «термобаром» и способная выжечь перед собой всё живое на площади в пять и более футбольных полей. Замечу, что в капсулах отечественных реактивных пехотных огнемётов РПО-А «Шмель» и «Шмель-М» масса термобарической смеси составляет 2,1-3,2 кг, что позволяет данным огнемётам по фугасному воздействию на основные виды целей не уступать 122-155-мм артиллерийским снарядам. В боевой же части одного используемого «Солнцепёком» НУРС МО.1.01.04 содержится целых 90 кг термобарической смеси и ТОС-1А несёт 24 направляющих для таких снарядов. Как говорится, делайте выводы.

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© РИА Новости // Применение реактивного пехотного огнемёта РПО-А «Шмель» в зоне специальной военной операции

Обычно после успешного пристрелочного выстрела ТОС переходит в режим ведения стрельбы «по два» или «по четыре». Одновременное срабатывание на близком расстоянии друг от друга боевых частей двух и более НУРСов тяжёлой огнемётной системы приводит к соударению ударных волн, усиливающему эффект их «затекания» в люки, амбразуры, траншеи и окопы. Таким образом, даже бронетехника, полевые укрытия или фортификационные сооружения не способны спасти личный состав противника от поражения его снарядами тяжёлых огнемётных систем - неспроста на Западе наши ТОСы называют «самым страшным неядерным оружием в мире».

По информации «Рособоронэкспорта», «Солнцепёки» пользуются устойчивым спросом за рубежом. Другое дело, что столь мощную систему вооружения Москва отнюдь не всем готова поставлять. Согласно общедоступным данным, на 2024 год ТОСы используются не только в Вооружённых силах Российской Федерации, но и в армиях Азербайджана, Алжира, Армении, Ирака, Казахстана, Саудовской Аравии, Сирии и Таджикистана. При этом следует понимать, что ТОС-1А, состоящие на вооружении армии России, имеют более современную и продвинутую «начинку», чем «Солнцепёки» в экспортном исполнении.

Первое появление «Солнцепёков» на поле боя состоялось в 2016 году в Сирийской Арабской Республике, где они, по словам наблюдателей, устроили для джихадистов «адское пекло». Впрочем, после сирийских «гастролей» «Солнцепёков», создатели ТОС получили от наших военных не только положительные отзывы о своих изделиях, но и целую «коллекцию» предложений, нацеленных на улучшение характеристик тяжёлых огнемётных систем. В данных предложениях содержались пункты, посвящённые не только аспектам дальнейшей модернизации ТОС-1А, но и необходимости разработки более лёгкой, а значит, и более дешёвой ТОС, смонтированной на колёсной базе, а также оснащённой пакетом с удлинёнными направляющими, которые позволили бы новой огнемётной системе использовать неуправляемые реактивные снаряды с увеличенной дальностью стрельбы. Вероятно, на основе этих предложений стараниями специалистов тульского научно-производственного объединения «Сплав» имени Александра Ганичева к 2020 году и была создана ТОС-2 «Тосочка», представляющая собой облегчённую и вместе с тем серьёзно усовершенствованную версию тяжёлой огнемётной системы.

«Горячая» новинка

Поскольку широкой общественности о «Тосочке» известно куда меньше, чем о «Солнцепёке», давайте далее поговорим именно о ТОС-2.

© РИА Новости // «Тосочка» на одном из полигонов Министерства обороны РФ

Сразу хотел бы обратить внимание читателей на то, что отечественному ОПК удалось создать «Тосочку» в предельно сжатые сроки.

«На НПО "Сплав" ведутся работы по изготовлению опытного образца нового поколения тяжёлой огнемётной системы "Тосочка" для предварительных испытаний. Система с улучшенными тактико-техническими характеристиками будет выполнена на колёсном шасси», - сообщил генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин 12 января 2018 года, а уже 24 июня 2020-го вся страна впервые увидела ТОС-2. Это случилось во время проведения Парада Победы на Красной площади.

С 2021 года серийные ТОС-2 начали поступать в войска, так что к началу СВО «Тосочки» оказались самой что ни на есть «горячей» новинкой в нашей армии.

Боевая машина серийной «Тосочки» получила колёсное шасси «Урал-63706» с бронированной кабиной, современную цифровую систему управления огнём, 18 удлинённых направляющих, возможность использования неуправляемых реактивных снарядов «Солнцепёка», а также новых, специально разработанных для ТОС-2, НУРСов с дальностью стрельбы более 20 км и боевыми частями повышенного могущества. Последнее позволило сохранить «убойность» «Тосочки» на уровне «Солнцепёка», несмотря на меньшее у ТОС-2 по сравнению с ТОС-1А количество направляющих.

Имевшаяся у «Солнцепёка» гусеничная транспортно-заряжающая машина (ТЗМ) в составе «Тосочки» отсутствовала - специализированную ТЗМ заменил смонтированный на боевой машине ТОС-2 кран-манипулятор, позволявший расчёту новой тяжёлой огнемётной системы самостоятельно загружать НУРСы на направляющие.

Разработка ТОС-2 изначально велась с прицелом на применение в странах с пустынным и не сильно пересечённым ландшафтом. Однако и в реалиях СВО «Тосочка» себя показала с самой лучшей стороны.

Командование ВС РФ боевую «обкатку» ТОС-2 на украинском ТВД старалось не афишировать, так что первое упоминание «Тосочки» в официальных сводках военного ведомства России появилось только 17 октября 2023 года. Опубликованный тогда Минобороны видеоролик сопровождался следующим текстом:

«Термобарический удар: экипаж новейшей системы ТОС-2 "Тосочка" уничтожил укрепрайон противника. Получив координаты цели, экипаж боевой машины выдвинулся на огневую позицию и развернулся в боевое положение. Военнослужащие успешно поразили скопление пехоты противника в укрепрайоне термобарическим снарядом повышенной дальности. Поражение цели было зафиксировано операторами БПЛА. Специалисты РХБ защиты ЦВО высоко оценивают тактико-технические характеристики новой огнемётной системы ТОС-2 "Тосочка"».

© РИА Новости // Тяжёлые огнемётные системы «Солнцепёк» (справа) и «Тосочка»

Судя по следам копоти и повреждениям на передней панели пакета с направляющими боевой машины ТОС-2 «Тосочка», заснятой в зоне проведения специальной военной операции (СВО), можно предположить, что расчёт этой системы вёл огонь по противнику уже не в первый раз.

«Боевая машина БМ ТОС-2 "Тосочка" предназначена для поражения огневых групп противника, блиндажей, укрытий и зданий. Данная машина находится на колёсном шасси, что делает её более мобильной. У данной машины существенно увеличена дальность поражения - свыше 20 км. Поражение [ТОС-2] наносит термобарическими снарядами повышенной мощности», - рассказал командир «Тосочки» с позывным «Змей».

Если суммировать, то специалисты отмечают следующие преимущества колёсной «Тосочки» по сравнению с гусеничным «Солнцепёком»:

меньшие эксплуатационные расходы;

большая компактность, что, помимо прочего, облегчает маскировку системы;

более высокая мобильность на автодорогах общего пользования (если гусеничный «Солнцепёк» на шоссе разгоняется до 65 км/ч, то колёсная «Тосочка» там же может выдать до 130 км/ч).

больший ресурс колёсной базы по сравнению с базой гусеничной (как сообщил командир огнемётного взвода с позывным «Кит», когда «Солнцепёк» уже нуждается в капремонте, у «Тосочки» только подходит время первого техобслуживания);

более высокая степень автоматизации. Как следствие этого время подготовки «Тосочки» к ведению стрельбы - меньше минуты, в то время как у «Солнцепёка» оно составляет не менее 90 секунд;

возможность вести эффективную стрельбу по противнику, находясь вне зоны досягаемости современных противотанковых ракетных комплексов;

отсутствие необходимости использовать ТЗМ, серьёзно демаскирующей позицию ТОС.

Благодаря своей высокой мобильности, «Тосочки» успешно применяют тактику «бей и беги» в зоне проведения специальной военной операции. Помимо этого, «Тосочки» тесно сотрудничают с операторами беспилотников, которые проводят разведку местности, помогают корректировать огонь ТОС-2 и контролируют результаты огневого поражения целей. От атак «птичек» противника тяжёлые огнемётные системы защищают средства РЭБ, а также установленные на технике решётчатые экраны и козырьки.

Чем больше армия России получает от ОПК боевых машин ТОС-2, тем чаще упоминания о боевой работе их расчётов появляются в сводках Минобороны РФ. Кстати, если проанализировать данные сводки, то выяснится, что, например, с мая 2023-го по май 2024 года потери личного состава ВСУ выросли в 2,4 раза, танков - в 1,6 раза, артиллерии - в 2,8 раза, а автомобилей - в 1,2 раза. Во многом это произошло из-за того, что российские тяжёлые огнемётные системы стали чаще использоваться в зоне СВО, а их расчёты стали более опытными.

© РИА Новости // ТОС «Солнцепёк»

В настоящее время ТОС-1А и ТОС-2 работают в основном как «чистильщики» вражеских «опорников» в полосе продвижения российских войск. С выполнением подобных боевых задач наше «самое страшное неядерное оружие в мире» справляется максимально эффективно.

Упомяну ещё один любопытный нюанс. 8 апреля текущего года индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев объявил, что госкорпорация разрабатывает новую тяжёлую огнемётную систему на гусеничной базе, уточнив - уже создана первая опытная машина ТОС-3.

Исходя из логики дальнейшего совершенствования такой системы вооружения, как ТОС, можно было предположить, что ТОС-3 будет представлять собой танковую основу «Солнцепёка», совмещённую с автоматизированной «начинкой» колёсной ТОС-2 и возможностью использования дальнобойных снарядов «Тосочки». Имеется информация, что этот ТОС, ещё не принятый на вооружение ВС РФ, получил название «Дракон». Между прочим, что-то очень похожее на боевую машину «Дракона» как бы «невзначай» мелькнуло на видео упоминавшегося в начале этого текста торжественного мероприятия в пункте постоянной дислокации 1-й гвардейской мобильной бригады РХБЗ.

С оглядкой на стремительность создания ТОС-2, не удивлюсь, если узнаю, что ТОС-3 уже проходит испытания не только на тыловых полигонах, но и в зоне СВО. То есть в скором времени на украинском театре боевых действий может появиться уже целое трио дополняющих друг друга по ТТХ боевых машин-огневержцев: «Солнцепёк», «Тосочка» и «Дракон». ■