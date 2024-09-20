Любовь или выгода: ученые узнали, как приматы создают брачные пары

Близкие отношения между самцами и самками приматов формируются не только из привязанности. Гораздо чаще пары складываются, если обе стороны получают ясную выгоду, будь то защита или доступ к размножению. Новое исследование, проведенное немецкими приматологами, вышло в Evolution and Human Behavior. Приматологи изучили данные наблюдений за шимпанзе, лемурами, макаками и другими видами приматов.Почему некоторые самцы и самки приматов образуют прочные пары, а другие — нет? Большинство исследований традиционно фокусировались на самцах как на ключевых игроках, игнорируя при этом важную роль самок.

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«Наши результаты показывают, что эти связи заключаются не только в привлекательности и привязанности. Они также являются стратегическими. И самцы, и самки приматов ищут дружеские отношения, которые приносят выгоды: защиту, лучший доступ к ресурсам или обеспечение выживания потомства», — отмечает приматолог Элизабет Стерк из Утрехтского университета, первый автор исследования.

Исследование также показывает, что природа этих связей может меняться со временем. Сначала самцы больше ухаживают за самками, но затем самки могут искать поддержку самцов для защиты детенышей во время кормления.

Когда потомство становится независимым, пары часто распадаются, и самец и самка могут переходить к другим партнерам. Однако в случаях, когда самцы становятся отцами следующих детенышей, более вероятно формирование долгосрочных пар. Такие стабильные отношения часто встречаются у макак, павианов и шимпанзе: самки предпочитают рожать детенышей от одного и того же самца неоднократно, а самцы нередко участвуют в заботе о потомстве.

При этом любовь и привязанность играют важную роль в формировании пар у приматов, даже если эволюционная основа этих отношений построена на долгосрочных выгодах.