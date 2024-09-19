Экскурсионная поездка стала последней в жизни отца и дочери

Отец и дочь из Китая поехали в отпуск в Малайзию и провели последние минуты жизни вместе на экскурсии. Об этом сообщает AsiaNews.

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Уточняется, что туристы вместе с водителем посетили старинный особняк в Пинанге. По пути обратно они столкнулись с сильным ветром. В результате машина перевернулась, а вырванное из земли дерево придавило транспортное средство. Пассажирам выжить не удалось, а водитель чудом спаслась. По ее словам, они собирались заехать куда-нибудь перекусить.

Спасателям потребовалось три часа, чтобы извлечь тела отца и дочери из-под обломков. Ведется расследование, поскольку об опасности растущих в месте происшествия деревьев было известно давно.

Ранее четверо людей провели на тонущей лодке в океане четыре дня без воды и смогли выжить. Мужчины подали сигнал бедствия, на который отреагировало проплывавшее мимо судно.