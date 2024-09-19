Когда родился смайлик?

«МИР 24» рассказывает о знаменательных датах, которые отмечаются в этот день в России, других странах СНГ и мире.

© Мир24

День рождения смайлика

В 1982 году профессор Университета Карнеги-Меллона в Питтсбурге Скотт Фалман в письме к своим коллегам впервые предложил использовать пиктограмму из символов :-), чтобы обозначить улыбку.

День оружейника в России

Этот праздник отмечают сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса и специалисты в развитии оружейного дела. Его основоположником называют Михаила Калашникова. Он предложить учредить на государственном уровне подобный день.

Мeждунapoдный дeнь пoдpaжaния пиpaтaм

Родиной этого праздника является американский город Олбани в штате Орегон. Именно там проживали Джон Баур и Марк Саммерс, которые 6 июня 1995 года в шутку затеяли разговор, используя пиратский сленг.

События 19 сентября:

В 1503 году Леонардо да Винчи завершил работу над «Джокондой».

В 1648 году французский философ и ученый Блез Паскаль доказал существование атмосферного давления.

В 1888 году в Бельгии на курорте Спа прошел первый в истории конкурс красоты.

В 1893 году Новая Зеландия первой предоставила на выборах право голоса женщинам.

В 1943 году в рамках Великой Отечественной войны началась партизанская операция «Концерт».

Кто родился 19 сентября:

Британский писатель Уильям Голдинг (1911 – 1993).

Британский актер Джереми Айронс (1948).

Российская писательница Дина Рубина (1953).

Российский певец Кай Метов (1964).

Российский и австралийский боксер Константин Цзю (1969).