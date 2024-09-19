Михайлов день: что можно и чего нельзя делать в праздник?

Архангел Михаил считается одним из наиболее почитаемых святых у верующих. Православные вспоминают его 19 сентября и 21 ноября. Праздник получил название Михайлов день или Михайлово чудо.

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История

На появление праздника повлияло чудо. Оно связано с храмом, который был возведён в четвёртом веке во имя Архистратига Михаила недалеко от города Иераполя. Его построили в благодарность за исцеление немой девочки. Около церкви проистекал целебный источник. Архангел Михаил появился в сновидении отца ребёнка и сказал, что если тот выпьет воду из источника, то обретёт дар речи. Так и случилось. Благодарный отец семейства и его родные тут же крестились и возвели храм в память о чуде, дарованным архангелом.

Само же чудо, после которого начали отмечать Михаилов день, случилось позднее. Язычники хотели погубить храм и служившего там проповедника Арихиппа. По преданию, неверующие соединили две горные реки в одно русло и направили течение в церковь. Архипп молился Архистратигу Михаилу, чтобы избежать бедствия.

Его молитвы были услышаны. Архистратиг Михаил возник в Иераполе и жезлом открыл в горе широкую расселину. Он велел водам бурлящего потока устремиться туда. Так, храм остался цел и невредим, а язычники в ужасе сбежали. Святой Архипп и другие христиане благодарили Господа и Архистратига Михаила за чудо.

Что можно и нельзя делать в Михайлов день?

На Руси 19 сентября проводили мирские братчины. На них решались соседские и семейные дела. После того как все вопросы были улажены, устраивались пиры. Каждый участник приносил своё блюдо. За столом недавние спорщики мирились и братались. Поэтому и сегодня, 19 сентября, надо мириться с обидчиками и просить прощения. После таких больших застолий оставшуюся еду раздавали малоимущим.

Также сохранилась традиция начинать Михайлов день с утренней службы в церкви. Чтобы не поддаться плохим умыслам, можно провести в молитвах всё время. На Михайлово чудо можно поставить свечку в церкви и обратиться к Архистратигу Михаилу с пожеланием.

Наши предки считали, что в этот день нельзя работать. Если пойти против традиций, то обстоятельства могут сложиться так, что или дел навалится больше, чем обычно, или их вообще не удастся выполнить.

Приметы и поверья

На Михайлово чудо особое внимание уделялось погоде. С приходом осени можно было узнать, какой будет зима. Нередки в это время были заморозки. «Михаил заморозком прихватил», — говорили на Руси.

Если с первых морозов на деревьях видели иней, то зима должна была оказаться снежной. Прогноз погоды делали и смотря на опавшие листья осины. Когда они лежали «лицом» вверх — быть зиме студеной. Если другой стороной — то зимние месяцы будут тёплыми. Также в Михайлов день смотрели на берёзы: при зелёной верхушке дерева ожидали ранний приход зимы.

С этим днём связаны и поверья, которые не имеют отношения к погоде. Например, считалось, сон в эту ночь у незамужних девушек будет вещим и явит суженого. Поэтому в праздничный день они мечтавшие о свадьбе особы шли в храм и покупали две свечи. По возвращению домой их зажигали и трижды произносили:«Архангел Михаил, пошли мне жениха достойного, доброго, благопристойного». Затем тушили, скручивали вместе и клали под подушку.

Также, согласно поверьям, Михайлово чудо — подходящий момент, чтобы выведать честные ответы на любые вопросы. Ведь в этот день врать не стоит.