Зачем Сталин в 1946 году ликвидировал Красную Армию

С момента учреждения в январе 1918 года и до февраля 1946 года вооруженные силы СССР носили наименование Рабоче-крестьянская Красная Армия (РККА). По указу Сталина 25 февраля 1946 года РККА была официально переименована в Советскую Армию.

Путь к социализму

На самом деле в послевоенные годы происходило не только восстановление, но и массовая реорганизация государства и всех его структур. Тогда же, например, было образовано Министерство Вооруженных Сил СССР. «Устаревшие» наркоматы массово заменялись более «современными» министерствами. Причем во всех новых названиях — это было личное настояние Сталина — делался акцент на их «советскую» принадлежность.

В частности, Красная Армия (да к тому же рабоче-крестьянская) превращалась в советскую. Так подчеркивался выбранный государством социалистический путь развития. Кроме того, это имело и политически-идеологическую подоплеку. Отношения между бывшими союзниками стремительно портились. И Советская Армия теперь как бы противостояла западным капиталистическим государствам.

Единый народ

Как известно, Сталин, в отличие от Троцкого, ратовавшего за перманентную мировую революцию, был приверженцем идеи строительства коммунизма в отдельно взятой стране. Поэтому переименованием Красной Армии в Советскую, а также введением других советских ведомств вождь как бы создавал новую наднациональность — «советский народ». Это звучало более современно и актуально в противовес формулировке «рабоче-крестьянская». Со временем данное выражение даже приобрело негативный оттенок и воспринималось как нечто убогое, несовременное, ошибочное.

Военные реформы

Возможно, таким образом Сталин также ликвидировал последнюю память о своем злостном идеологическом враге Троцком. Ведь именно последний был создателем РККА. Ну а отцом новой — Советской — армии стал уже Сталин. Скорее всего здесь совпало сразу несколько причин. Ведь после победы над империалистической Японией страна переходила с военных на мирные рельсы. В связи с этим шла реформа в армии, ее численность за два послевоенных года была снижена почти в четыре раза — до 2,8 миллиона человек.

В то же время было резко сокращено производство вооружения. На смену артиллерии стали поступать различные ракетные системы, классическую авиацию сменяла реактивная, а в 1949 году Советская Армия получила и ядерное оружие.