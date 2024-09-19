Природный будильник: почему петухи каждый день кукарекают в одно и то же время

Все мы хорошо знаем с детства, что петухи — это природные будильники. Ведь эти птицы поют изо дня в день в одно и то же время. Можно подумать, что такая точность это результат многовековых тренировок и тщательной селекции. Однако на деле все гораздо проще. Люди не имеют никакого отношения к петушиной песне. Заслуга в ее постоянстве принадлежит только матушке-природе.

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В первую очередь нужно сказать, что песня петуха — это то же самое, что и песня соловья, скворца или канарейки. Поют домашние птицы сразу после пробуждения. А просыпаются они и зимой, и летом в одно и то же время. Ни восход солнца, ни погодные условия не влияют на это — петух слушает только свои биологические часы.

Зачем петухи кукарекают?

Поют петухи не только утром, но и в течение всего дня. Смысл их крика предельно прост — таким образом самцы четко определяют границы своей территории, устанавливают контакт с другими птицами, закрепляют себя в иерархии и дают понять своей семье, что они здесь главные и находятся рядом.

Ученые-этологи называют крик петуха территориальным акустическим (звуковым) сигналом. Люди слышат его голос на расстоянии более двух километров. Сами же птицы, обладающие более тонкими органами чувств, узнают друг друга по песне на гораздо более значительном расстоянии.

Громкие звуки также призваны отпугнуть других самцов, которые могли бы позариться на куриный гарем вожака. Поэтому каждый петух старается изо всех сил петь как можно громче. Иногда он забирается повыше, чтобы его было лучше слышно. В природе такое поведение самцов играет очень важную роль, а вот для домашних птиц почти бесполезно. Но петухи, повинуясь инстинктам, продолжают петь, и это на руку людям.

А что с иерархией?

Можно заметить, что едва в деревне начинает петь один петух, как его песню подхватывают и другие. Они как бы откликаются на песню первого самца, говоря ему о том, что слышали его клич и тоже не останутся в долгу и примут бой, если он решит посягнуть на их курятник.

Бывает и так, что во дворе живут два или даже несколько петухов. В этом случае право первой песни есть только у самого сильного самца. Если петух, стоящий в иерархии ниже, забудется и запоет, то вожак никогда не подхватит его песню. В этом случае он немедленно атакует соперника, чтобы поставить на место.

С пением петухов на Руси было связано немало поверий. Считалось, что первый же крик птицы оповещает о конце времени, отведенному злым силам, и разрушает их чары.