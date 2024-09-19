Россия — страна с богатой историей и культурой, известная во всем мире. Однако в разных уголках планеты ее называют по-разному, и эти названия зачастую имеют интересные языковые и исторические корни. Изучение того, как другие народы называют Россию, позволяет лучше понять их восприятие страны и связи, сформировавшиеся на протяжении веков.

Чем пахнут разные районы Москвы

Например, в Монголии Россию называют «Оху-ын», что связано с транскрипцией и адаптацией слова «Россия» на монгольский язык. В Латвии государство известно как «Krievija», где название восходит к слову «кривичи» — одному из восточнославянских племен. В Венгрии Россию именуют «Oroszország», что буквально переводится как "страна русских". Эти названия показывают, как глубоко корни России проникли в языковую и культурную картину различных народов.