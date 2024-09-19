Найден наскальный рисунок животного, вымершего задолго до появления человека

Группа исследователя Жюльена Бенуа из Университета Витватерсранда (Южная Африка) опубликовала в журнале PLoS ONE научную работу, описывающую найденные ей наскальные рисунки. Среди выявленных изображений оказался рисунок существа, вымершего задолго до появления человека.

© Российская Газета

Загадочное животное с бивнями, изображенное на наскальных рисунках Южной Африки, может представлять собой древний вид, давно вымерший и сохранившийся лишь в виде окаменелостей в том же регионе, пишет Phys.org.

В рамках нового исследования ученые повторно изучили давно известную панель "Рогатая змея". Она представляет собой большой набор настенных рисунков, которые были созданы народом сан из Южной Африки.

Считается, что панель была разрисована в период между 1821 и 1835 годами. Тем удивительнее выглядит открытие, сделанное современными учеными. Среди нарисованных фигур они обнаружили изображение животного с длинным телом и загнутыми вниз бивнями.

В своей работе исследователи подчеркивают, что это животное точно идентифицировать пока не удалось - оно не соответствует ни одному известному современному виду, обитающему в этом районе Африки.

Но Бенуа предполагает, что неизвестное существо может изображать дицинодонта - древнего существа размером со слона, вымершего еще до появления динозавров. Возникает вопрос: если изображение было создано сравнительно недавно, в XIX веке, то откуда народу сан узнал, как выглядели эти давно вымершие существа?

Исследователи дают такой ответ: мифы народа сан на протяжении веков и даже тысячелетий содержат рассказы о крупных животных, которые когда-то бродили по региону, но уже вымерли.

Среди них имеются и устные описания существ, напоминающих дицинодонтов. Бенуа предполагает, что создание изображения существа с уникальными бивнями могло быть навеяно "воспоминаниями" об этом вымершем виде. С другой стороны, как в мифы могло попасть описание животных, вымерших примерно 190 миллионов лет назад? Ведь человек появился гораздо позже.

Возможно, свою роль могли сыграть окаменелости. Народ сан проживает в бассейне реки Кару в Южной Африке, который известен обилием хорошо сохранившихся окаменелостей. Среди них нередко попадаются черепа дицинодонтов.

Исследователи предполагают, что представители коренного населения тоже неоднократно находили такие черепа, а остальное доделала игра их воображения. Но и тут возникает любопытная интрига.

Если в фигурке неизвестного существа все-таки будет идентифицирован дицинодонт, то получится, что наскальное изображение опередит примерно на 10 лет первое научное описание этих древних животных.