Пять самых страшных взрывов вулканов в истории

Извержения вулканов очень сильно влияют на всю планету. Им под силу изменить климат: пепел, попавший в атмосферу, может на несколько лет заслонить солнце и вызвать многолетнюю зиму на всей земле. Пару раз бывало так, что особо мощные извержения ставили человечество на грань вымирания. И сейчас есть несколько вулканов, которые представляют огромную угрозу для всего живого.

Йеллоустоунский супервулкан

Последнее значительное извержение американского супервулкана Йеллоустон произошло 640 лет назад. Мощность этого взрыва в две с половиной тысячи раз превосходила самые крупные извержения вулкана Этна, которые в свою очередь приводили к изменению линии берега океана и замерзанию Средиземного моря. Воздействие последнего извержения Йелоустоуна на нашу планету трудно описать словами. Для Земли это событие стало настоящей катастрофой. Попавшим в атмосферу пеплом было закрыто Солнце, а температура поверхности Земли снизилась на несколько градусов, что оказало существенное влияние на климат.

Тоба

Извержение индонезийского супервулкана Тоба чуть было не уничтожило новорожденное человечество. Ученые полагают, что после катаклизма выжила лишь небольшая группа людей, численностью никак не больше 2 тысяч человек. Это был один из самых страшных климатических катаклизмов за последние 25 миллионов лет. За время извержения излилось более 2800 квадратных километров магмы, а все живое на территории Юго-Восточной Азии почти мгновенно погибло.

Тамбора

Извержение индонезийского вулкана Тамбора, случившееся в апреле 1815 года, было самым разрушительным в человеческой истории. Во время катастрофы было исторгнуто 180 кубических километров лавы и пепла.

По приблизительным оценкам, в результате катастрофы погибло около 92 000 человек. Уникальная культура индонезийского острова Тамбора была фактически уничтожена. Европейцы узнали о ее существовании всего несколько лет назад. Извержение привело к экологической катастрофе, на расстоянии 500 километров не было видно солнца, а местами было настолько темно, что люди не могли наблюдать даже объекты, расположенные на расстоянии вытянутой руки.

Климатические изменения были столь сильны, что следующий, 1816 год, стал самым холодным за всю историю климатических наблюдений. В июле в некоторых местах Европы начались заморозки, урожаи погибли, а люди голодали. А из-за температурных аномалий в своем природном ареале, в Южной Азии, мутировал вирус холеры и в скором времени распространился по всему миру.

Кракатау

Извержение вулкана Кракатау 27 августа 1883 года до сих пор поражает воображение своей феноменальной мощью. Цунами, поднятое взрывом, достигало высоты 30 м и привело к гибели около 36000 человек, а 295 поселений было смыто в море.

Силу взрыва вулкана оценили в 6 баллов по шкале извержений, что превышает силу атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму, в 10000 раз, и эквивалентно взрыву 200 мегатонн тротила.

Грохот от взрыва был слышен на 8% территории Земли, а высота пирокластического потока, унесшего жизни 2000 человек, достигла 900 метров. Вулканический пепел, унесенный ветром, выпал на расстоянии 5330 км от места извержения через 10 дней.

Санторин

Извержение вулкана Санторин, произошедшее около 1450 года до нашей эры в Средиземноморском регионе, привело к гибели одной из самых первых человеческих цивилизаций — Критской. Возможно также, что древняя катастрофа запомнилась людям и в видоизмененном виде вошла в мировой легендариум. Многие ученые думают, что именно это событие стало прообразом гибели легендарной платоновской Атлантиды.