В Камбодже выкопали 800-летнего стража

Археологи из Национального управления Камбоджи (APSARA) при проведении раскопок в храмовом комплексе Бантей Прей Нокор в регионе Кампонгтяма обнаружили фрагментарно сохранившуюся статую стража, возраст которой может составлять около 800 лет.

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Как сообщает Heritage Daily, находка была сделана в храме, который местные жители называют "Ват Нокор в Куме, Кампонг Сием" или "Ват Ангкор". Он был построен во времена правления Джаявармана VII (1181-1218 гг. н.э.). Это был первый король Кхмерской империи, исповедовавший буддизм.

Статуя была раскопана возле ворот храма Бантей Прей Нокор. Нашли ее, по сути, случайно. Конструкция памятника частично обрушилась, и археологи проводили спасательные работы. В результате им удалось найти артефакт, о существовании которого раньше и не подозревали. Статуя находилась под поверхностью земли справа от восточного входа в ворота.

Она расколота на шесть частей, но ученые считают, что ее удастся собрать и восстановить облик в целом. По оценкам исследователей, первоначальная высота статуи составляла около 1,6 метра. Она выполнена в стиле Байон, характерном для храмов эпохи правления Джаявармана VII. В статуе эксперты идентифицировали стража ворот.

Археологи предполагают, что статуя могла быть "захоронена", когда обрушилась верхняя часть храма. Реликвия находилась на глубине 80 сантиметров. Подобные статуи имеют общее название "дварапала". Это были распространенные архитектурные элементы в буддийской, джайнской и индуистской культурах.

Подобные статуи обычно изображали воинов, охраняющих священные места или королевские покои. Воин был вооружен, зачастую это была булава. В данном случае оружие точно идентифицировать пока не удалось, поскольку соответствующий фрагмент статуи оказался отколот и еще не найден. Но, скорее всего, это тоже была булава.