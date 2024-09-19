Под древним марсианским океаном нашли загадочные структуры

Последние исследования, проведенные с помощью орбитальных аппаратов и марсоходов, позволили ученым заглянуть в недра Красной планеты, глубже, чем когда-либо прежде. Новые данные, полученные с помощью гравитационных измерений, указывают на наличие ранее неизвестных плотных структур, скрытых под поверхностью Марса.

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Загадочные структуры под древним океаном

Исследователи обнаружили множество плотных объектов, расположенных под слоями осадочных пород, которые когда-то были дном океана. Эти структуры имеют различную форму и размер и, по мнению ученых, могут иметь вулканическое происхождение или быть результатом древних метеоритных ударов, как бы «уплотнивших» грунт.

О чем это говорит

Обнаруженные структуры свидетельствуют о том, что Марс в прошлом был гораздо более геологически активной планетой, чем считалось ранее. Вулканические процессы и метеоритные удары могли существенно повлиять на формирование рельефа его поверхности. Состав обнаруженных структур может дать ценные сведения о составе марсианской коры и ее эволюции. Ряд ученых выдвигает гипотезу о том, что под поверхностью Марса могут скрываться залежи воды или даже целые подземные океаны. Обнаруженные плотные структуры могут быть связаны с этими водными резервуарами.

Нагорье Тарсис: новые загадки

Исследование также выявило интересные особенности нагорья Тарсис — крупнейшего вулканического региона на Марсе. Оказалось, что вместо ожидаемого прогиба поверхности под тяжестью огромных вулканов, одним из которых является Олимп, она, наоборот, приподнята. Это может быть свидетельством того, что в недрах планеты до сих происходят активные процессы, которые поддерживают этот рельеф. Ученые предполагают, что под нагорьем Тарсис может находиться мощный поток расплавленных пород, поднимающийся из глубины планеты.