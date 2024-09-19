Под древним марсианским океаном нашли загадочные структуры
Последние исследования, проведенные с помощью орбитальных аппаратов и марсоходов, позволили ученым заглянуть в недра Красной планеты, глубже, чем когда-либо прежде. Новые данные, полученные с помощью гравитационных измерений, указывают на наличие ранее неизвестных плотных структур, скрытых под поверхностью Марса.
Загадочные структуры под древним океаном
Исследователи обнаружили множество плотных объектов, расположенных под слоями осадочных пород, которые когда-то были дном океана. Эти структуры имеют различную форму и размер и, по мнению ученых, могут иметь вулканическое происхождение или быть результатом древних метеоритных ударов, как бы «уплотнивших» грунт.
О чем это говорит
Обнаруженные структуры свидетельствуют о том, что Марс в прошлом был гораздо более геологически активной планетой, чем считалось ранее. Вулканические процессы и метеоритные удары могли существенно повлиять на формирование рельефа его поверхности. Состав обнаруженных структур может дать ценные сведения о составе марсианской коры и ее эволюции. Ряд ученых выдвигает гипотезу о том, что под поверхностью Марса могут скрываться залежи воды или даже целые подземные океаны. Обнаруженные плотные структуры могут быть связаны с этими водными резервуарами.
Нагорье Тарсис: новые загадки
Исследование также выявило интересные особенности нагорья Тарсис — крупнейшего вулканического региона на Марсе. Оказалось, что вместо ожидаемого прогиба поверхности под тяжестью огромных вулканов, одним из которых является Олимп, она, наоборот, приподнята. Это может быть свидетельством того, что в недрах планеты до сих происходят активные процессы, которые поддерживают этот рельеф. Ученые предполагают, что под нагорьем Тарсис может находиться мощный поток расплавленных пород, поднимающийся из глубины планеты.