На Урале нашли следы цивилизации 6000-летней давности

Археологи Уральского федерального университета (УрФУ) во время раскопок на Шигирском торфянике Свердловской области обнаружили уникальные артефакты, относящиеся к IV-II тысячелетиям до нашей эры. Это существенно раздвигает существующие представления о времени и образе жизни древних обитателей региона.

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Что нашли ученые

Среди находок — настоящие сокровища для археологов

Литейные формы. Эти предметы позволяют реконструировать технологию изготовления бронзовых орудий труда и украшений того времени.

Булава и ножи. Оружие древних уральцев, свидетельствующее об их успехах в металлообработке, военном искусстве и охотничьих навыках.

Скульптура головы птицы. Этот артефакт предположительно имеет религиозное значение.

Кремневая фигурка. Вероятно, это изображение кабана, которое могло служить амулетом или использоваться в различных ритуалах.

Жертвенник. Находка черепа крупного животного вместе с ножом и кремневой фигуркой свидетельствует о проведении древними уральцами сложных ритуалов.

Новые открытия о прошлом Урала

Артефакты свидетельствуют о том, что древние жители Урала активно общались с соседними народами, обменивались знаниями и технологиями. Это в частности подтверждается обнаружением предметов, характерных для других культур.

Находки кардинально меняют наше представление о жизни древних жителей Урала. Оказывается, что уже в IV-II тысячелетиях до нашей эры на этой территории существовали развитые культуры с богатыми традициями и сложными социальными структурами. Ранее считалось, что первые высокоразвитые цивилизации появились в регионе гораздо позже.