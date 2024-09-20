Перечислены самые дорогие жидкости в мире

Некоторые жидкости оцениваются в сотни, тысячи и миллионы долларов за литр. Например, яд скорпиона. Но с чем это связано?

Яд скорпиона. Его высокая стоимость объясняется двумя факторами. Это сложный и опасный процесс добычи яда и его важная роль в медицине. Этот яд активно используют при создании новых лекарств.

Виски Macallan Valerio Adami. Этот напиток был дистиллирован в 1926 году, а потом 60 лет выдерживался в дубовых бочках. Всего выпущено было только 12 таких бутылок, каждую из которых оформили художники Валерио Адами и Питер Блейк. Сегодня точно не известно, сколько из этих бутылок всё ещё целы.

Яд королевской кобры. Литр этого яда стоит 40 тысяч долларов. Добывать его очень сложно и опасно, но он имеет лечебные свойства.

© PXhere

Человеческая кровь. Цена литра крови в среднем — около 400 долларов. Связано это с тем, что её нельзя долго хранить и что она требует специальной обработки после сдачи.

Инсулин. Один литр этого гормона стоит 3 900 долларов за литр. Сейчас его разрабатывают с помощью бактерий, что требует огромных вложений. Кроме того, важно, чтобы этот препарат был максимально качественным и эффективным, ведь он производится для людей с диабетом.