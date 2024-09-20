В США захотели вернуть патенты на гены людей

Судебный комитет Сената США рассмотрит два противоречивых законопроекта, которые могут отменить ключевые решения Верховного суда по патентам на программное обеспечение и гены. Закон о восстановлении патентной приемлемости (PERA) направлен на устранение судебных исключений из патентной приемлемости, в том числе тех, которые были установлены решениями Верховного суда.

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Одно из основных решений, о котором идет речь, решение 2014 года, блокировало патенты на «широкие программные процессы», постановив, что простая реализация абстрактной идеи на компьютере не является новым изобретением. Законопроект также оспаривает решение 2013 года, запрещающее патентование естественно возникающих генов человека, таких как гены BRCA1 и BRCA2, связанные с раком груди.

Критики, в том числе защитники открытого исходного кода и свободы интернета, выступают против, утверждая, что эти изменения могут затормозить инновации и ограничить доступ к важной генетической информации.