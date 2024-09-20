Житель Благовещенска устроил для своего пса-поводыря праздник

Житель Благовещенска Игорь Коломыцин устроил для своего пса-поводыря праздник. Верному другу по кличке Шелл исполнилось шесть лет, сообщает минсоцзащиты региона.

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Мужчина пригласил на праздник и сотрудников ведомства.

Черного лабрадора готовили с пятимесячного возраста. В Российской школе подготовки собак-проводников его обучали целый год. Взаимодействовать вместе Игорь Коломыцин и Шелл учились в Подмосковье под контролем инструктора.

Теперь они неразлучны уже четыре года. В благодарность за помощь благовещенец решил порадовать друга.