Народные приметы на 21 сентября 2024 года: что нельзя делать в этот день

На Руси Рождество Пресвятой Богородицы отмечали торжественным богослужением. Церковные песнопения в честь Девы Марии носят название еБогородичны". Они входят в состав всех ежедневных служб.

В народных представлениях Божия Матерь виделась милосердной, утешающей, отзывчивой к любой беде и облегчающей боль, к ней часто обращались с молитвами, заговорами и заклинаниями в разных жизненных случаях.

Еще этот день известен и как праздник "Спожинки", или праздник урожая, организовывали который в честь окончания жатвы.

Поднесеньев день – так называли 21 сентября наши предки, потому что к этой дате был приурочен обычай угощения молодоженами своих родственников.

Утром женщины с овсяным хлебом выходили на берег реки, озера или пруда встречать матушку-Осенину. Начиналась пора посиделок. Девушки с пряжей собирались в одной избе, к ним приходили парни с угощением и гармоникой, исполнялись игровые песни.

21 сентября не рекомендуется в этот день трудиться больше положенного или нагружать себя работой по своей собственной инициативе.

Нельзя заниматься рукоделиями, шить, вязать, плести - изделие не получится, и можно накликать на себя неприятности.

По возможности не берите в руки острые и режущие предметы.

Запрещено ругаться, ссориться, выяснять отношения, устраивать сцены ревности, повышать голос.

Не отказывайте в помощи или милостыне.

В такой светлый праздник нельзя мстить, желать кому-то зла, задумывать недоброе, врать, обманывать, преувеличивать факты.

Не стоит на сегодня планировать уборку, ремонт и другие работы по дому.

Не носите неудобную и тесную обувь. Натереть мозоль - к проблемам.

Хлеб резать сегодня нельзя. Его нужно только ломать руками. Хлебные крошки рекомендуется не выбрасывать, а отдавать животным или птицам.

Не ходите босиком - можно собрать на себя различные недуги, которые перерастут в хронические болезни.

Беременным ни в коем случае нельзя рассказывать о своем сроке и о том, какого пола будет малыш - беременность пройдет проблематично.