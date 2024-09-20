Какой праздник отмечается 20 сентября

«МИР 24» рассказывает о знаменательных датах, которые отмечаются в этот день в России, других странах СНГ и мире.

Всемирный день риса

Праздник был учрежден в 2004 году на Генассамблее ООН. На данный момент на планете насчитывается свыше 10 тысяч разновидностей этого злака. По словам историков, в Восточной Азии окультуривание данного растения началось примерно девять тысяч лет назад, в Африке – около двух-трех тысяч лет назад.

День рекрутера в России

Впервые День рекрутера отметили 20 сентября 2001 года несколько кадровых агентств из России, Беларуси, Кыргызстана и Казахстана. В последние годы праздник превратился в социально-значимое событие, в ходе которого профессионалы делятся с общественностью интересной и полезной информацией о ситуации на рынке труда.

День общественно полезного человека

Этот праздник – дань уважения людям, которые своей бескорыстной помощью делают мир лучше и добрее.

События 20 сентября:

В 1519 году из гавани Санлукар-де-Баррамеда (Испания) стартовало первое в истории кругосветное путешествие.

В 1862 году в Санкт-Петербурге открылась первая в России консерватория (Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова).

В 1862 году в Великом Новгороде был торжественно открыт первый монумент, посвященный российскому государству – памятник «Тысячелетие России».

В 1948 году был поднят в воздух первый советский серийный вертолет ГМ-1 (Ми-1).

Кто родился 20 сентября:

Итальянская киноактриса Софи Лорен (1934).

Британский писатель Джордж Мартин (1948).

Российский телеведущий Геннадий Малахов (1954).

Российская певица Катя Лель (1974).

Российский борец Хабиб Нурмагомедов (1988).