Курляндская селянка и казненная шотландка: «постельный реестр» Петра I

Первый русский император Петр I был большим любителем не только строительства кораблей и государственных реформ, но и женщин. Современники писали, что он завел «постельный реестр», в который вписывал любовные победы. Жена Екатерина Алексеевна смотрела на «хобби» мужа сквозь пальцы. Она понимала, что ее статус императрицы шаток. Бывшая лифляндская селянка и обозная девка могла по его прихоти потерять все, поэтому предпочитала не обращать внимания на измены.

Несмотря на вспыльчивость и грозный нрав, Петр I был человеком умным и предпочитал таких же любовниц. Предлагаем познакомиться женщинами, которые смогли увлечь первого русского императора.

Анна Монс — развратная публичная женщина

В 1693 году Франц Лефорт — помощник и ближайший друг Петра познакомил его с Анной Монс. Дочь немецкого ювелира понравилась царю и вскоре стала фавориткой. Царь одаривал девушку дорогими подарками, а после возвращения из Великого посольства в 1698 году насильно постриг свою первую жену Евдокию Лопухину в монахини. Петр не боялся осуждения народа и православной церкви, которую открыто презирал.

Государь построил для любовницы дом в Немецкой слободе Москвы и открыто сожительствовал с Анной. Петр I признавался, что «воспитывал» девушку и хотел на ней жениться. В апреле 1703 года в реке Неве утонул посол Саксонии Кенигсек. Тело погибшего нашли только через полгода, а вот его любовная переписка всплыла сразу. В вещах Кенигсека обнаружились письма от Анны Монс и ее подарочный медальон.

Оказалось, что пока царь путешествовал по Европе, фаворитка изменяла ему с саксонским посланником. Царский друг Меншиков назвал ее подлой, публичной женщиной, и признался, что сам с ней развратничал. Анну Монс посадили под домашний арест, длившийся семь лет. В 1711 году изменница вышла замуж за посла Пруссии Кейзерлинг, но через несколько месяцев муж скончался. В 1714 году Анна Монс умерла от чахотки.

Марта Скавронская — из селянок в императрицы

В 1702 году русские войска штурмовали крепость Мариенбург, в котором защищался шведский гарнизон. Среди пленных оказался пастор Эрнст Глюк и его служанка Марта. Девушка отличалась обаянием и умом и стала любовницей фельдмаршала Бориса Шереметева, а потом и лучшего друга государя — наперсника Александра Меншикова. У приятеля Марту заметил Петр, и с 1703 года бывшая прачка и обозная девица стала любовницей правителя России.

© Неизвестный художник. Петр I берет у Меншикова Екатерину

Современники вспоминали, что Марта имела приятную внешность, полноватую фигуру, черные волосы и глаза, а главное — ее обаяние пленило царя. Девушка сопровождала Петра в военных походах и никогда не покидала его даже в моменты опасности. Марта приняла православие и стала Екатериной, а в 1712 году царь обвенчался с ней. В 1723 году Петр объявил, что в случае смерти российский престол перейдет к жене.

Государь продолжал заводить любовниц, но уважение к Екатерине у него было безмерным. Она родила мужу 11 детей, из которых выжили только две девочки — Анна и Елизавета. В 1724 году вскрылся факт интимной связи Екатерины с братом Анны Монс Виллиамом, который к тому времени стал доверенным лицом императора.

По легендам, Петр лично принес в покои жены поднос с отрезанной головой ее любовника. Через год император умер, и в ходе переворота российская корона досталась Екатерине. Так бывшая любовница стала первой русской императрицей.

Мария Гамильтон — воровка и детоубийца

С 1713 по 1715 годы любовницей царя была фрейлина жены Мария Гамильтон. Отношения с красавицей из старинного шотландского рода государь совмещал еще с одной барышней — Авдотьей Чернышевой. Мария скоро наскучила государю, и стала любовницей его денщика Ивана Орлова. Девушка трижды беременела и дважды прерывала беременность травяными отварами. Третья беременность закончилась рождением младенца, которого Мария задушила.

© Павел Сведомский. «Мария Гамильтон перед казнью»

В 1718 году фрейлину уличили в краже вещей Екатерины и заключили в Петропавловскую крепость, где под пытками она во всем призналась. При дворе ходили слухи, что убитый младенец был от государя. Поэтому Мария и решилась его родить, но Петр ребенка не признал. В 1719 году Марии Гамильтон отрубили голову, за которой царь сам взошел на эшафот и поцеловал ее в губы. Голову заспиртовали и отправили на хранение в подвал Академии наук.

Авдотья Ржевская — «бой-баба»

В 1708 году у Петра начались отношения с 15-летней Авдотьей Ржевской, которые длились вплоть до его смерти. Через год после первой встречи царь выдал девушку замуж за офицера гвардии Чернышевского и дал за нее огромное приданое. В законном браке Ржевская родила семерых детей, что не мешало ей встречаться с Петром по первому его зову. Отцовство некоторых ее отпрысков приписывали государю.

Петр называл любовницу «Авдотьей бой-бабой» и знал о ее многочисленных любовных увлечениях, ведь о них активно ходили слухи. Современники писали, что она даже заразила царя венерической болезнью.

Мария Кантемир — неудавшаяся жена

С 1721 года начался роман императора с дочерью валашского государя Дмитрия Кантемира. Марии исполнилось 20 лет, она знала английский, древнегреческий, латынь, изучала философию, увлекалась музыкой, рисованием, астрономией, математикой. Когда в 1721 году Петр I отправился в персидскую компанию, любовница и ее отец сопровождали императора. Мария забеременела, что вызывало опасения Екатерины. В случае рождения сына Петр мог развестись с ней и жениться на любовнице.

Во время похода император оставил беременную девушку в Астрахани, где у нее по одной версии случился выкидыш, а по другой младенец умер сразу после родов. Петр охладел к девушке и прекратил отношения. Но возобновил их в 1724 году, когда Екатерина I начала изменять ему с Монсом. После смерти государя Мария попала в опалу императрице Екатерине I, и до конца жизни отвергала все предложения о замужестве.

Мария Матвеева-Румянцева — единственная, которую Петр ревновал

Отношения с Марией Матвеевой у Петра начались в период между 1715 и 1720 годами. Девушка происходила из древнего дворянского рода, отличалась живым умом, красотой, хорошо танцевала и знала французский язык. Современники вспоминали, что государь любил Марию и ревновал ее, что государю было не свойственно.

Однажды Петр избил любовницу и сказал, что выдаст замуж за человека, который сумеет держать ее в строгости и не позволит иметь любовников, кроме него одного. Государь слово сдержал и в 1720 году выдал Марию за своего друга генерал-майора Александра Румянцева.

В браке у нее родились три дочери и сын, которого она в честь императора назвала Петром. В будущем он стал известным полководцем, и многие историки считали его сыном Петра I. Мария умерла на 89-году жизни и до самой смерти активно участвовала в дворцовых интригах.