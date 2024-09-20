Тувинская Долина царей: почему от обрядов скифов у современных людей стынет в жилах кровь

Путешествие к кургану скифов Туннуг-1 обещало быть захватывающим и познавательным. Но огорчали прогнозы погоды, грозившие дождями. "Учитывайте это при выборе одежды. Ну и можем коллективно бить в бубны и приманивать обратно хорошую погоду", - шутили ребята из Русского географического общества, сопровождавшие журналистов к месту раскопа.

© РГ // Раскопки кургана Туннуг

Золотые штаны для скифского вождя

Предыдущие раскопки на тувинских курганах Аржаан-1 и Аржаан-2 продемонстрировали, насколько же были искусны в обработке золота скифские умельцы. И это уже было в период при переходе от бронзового века к железному! Одни царские штаны из мелкого золотого бисера (диаметр бисеринок составляет меньше миллиметра!) чего стоят.

Специалисты проверяли: чтобы сделать небольшой квадратик с таким бисером, уходит около двух месяцев. И это притом что у реставраторов имелись в распоряжении увеличительные стекла и тончайшие иглы. Но у древних мастеров лабораторий не было, поэтому то, как они умудрялись нанизывать бисеринки-крохотульки, остается загадкой. Найденные на местных курганах золотые предметы теперь гордость Национального музея Республики Тыва в Кызыле. Среди них царская гривна (символ власти), серьга и пектораль (украшения царицы), изящно сделанные бляхи в виде фигурок лошадок, а еще ножи, которые декорированы растительным узором и изображениями животных, выполненными в скифско-сибирском зверином стиле.

© Находки по части золотых предметов пока не богатые. Но главное - это не золото, а свидетельства материальной культуры, которые оставил этот курган // Рамиля Туктарова / РГ

Находки экспедиции "Туннуг" по части золотых предметов пока не такие богатые. Но главное - это не золото, а свидетельства материальной культуры, которые оставил этот курган, говорит директор музея Каадыр-Оол Бичелдей. "Данное захоронение интересно тем, что это было начало формирования культуры железного века на этой территории. Скифы - это высокоразвитое сообщество, которому посчастливилось жить в период перехода от бронзового к железному веку", - отметил он.

От обрядов скифов стынет кровь

По методу антрополога Михаила Герасимова были восстановлены лица скифских царя и царицы из аржаанского кургана - на основе анализа найденных черепов. Удивительно, но, судя по всему, царь был европеоидом, а царица имела монголоидные черты. Впрочем, технологии развиваются, и в скором будущем может быть проведен еще один анализ, который поможет уточнить "рисунок" лица древних правителей.

© Технологии развиваются - в скором времени может быть проведен анализ, который поможет уточнить "рисунок" лица древних правителей // Рамиля Туктарова / РГ

Скифский царь и царица ушли из жизни практически одновременно. У царицы не было шанса остаться в живых после смерти своего царственного супруга - на нее была возложена миссия сопровождать мужа в его загробной жизни. По скифской традиции, которую описывал историк Геродот, умерщвлялись также преданные слуги, несколько десятков юношей и столько же лучших лошадей. У нас, современных людей, кровь стынет в жилах от подробностей описания этого похоронного обряда. Но такие тогда были времена.

Приблизились к главному открытию

Тувинская Долина царей представляет собой несколько цепочек курганов на реке Уюк, в Пий-Хемском районе. Эта историческая местность получила название по аналогии с Долиной царей в Египте. По словам директора музея Бичелдея, здесь находится не менее 720 скифских курганов.

© Тувинская Долина царей получила название по аналогии с Долиной царей в Египте // Рамиля Туктарова / РГ

С 2018 года РГО проводит комплексную археолого-географическую экспедицию по исследованию кургана Туннуг-1 совместно с Институтом истории материальной культуры Российской академии наук. Как полагают сейчас ученые, это самый древний скифский курган в Долине царей. Он датируется IX веком до нашей эры. Сооружение имеет сложную структуру: сверху покрыто каменным панцирем, собранным из разных видов камня. Причем камень был добыт не в этой местности, а доставлен каким-то образом.

Как сюда в древние времена можно было что-то привезти, когда тут такая топь (курган располагается в пойме реки), непонятно. По словам начальника экспедиции Тимура Садыкова, исследования показали, что, скорее всего, и в прежние времена в этой местности было влажно.

Чтобы добраться до Туннуга-1, нам пришлось сесть на "буханку". В пути по ухабам так трясло и подкидывало, что, казалось, еще немного, и нас катапультирует из машины. "Зато хорошая профилактика от геморроя", - шутили коллеги-журналисты, держась обеими руками за дверные ручки.

Российские археологи приближаются к главному открытию на раскопках в Туве: они могут найти останки скифского правителя и его приближенных. Фото: Рамиля Туктарова / РГ

За то время, что идут раскопки, в затерянном среди степей и сопок кургане Туннуг-1 нашли остатки большого жертвоприношения, множество человеческих и лошадиных костей, разного вида удил и других фрагментов конской узды. И только-только, буквально на наших глазах, приступили к раскопкам центральной части кургана, где, предположительно, может находиться самое главное: останки скифского правителя и его приближенных, а также предметы, связанные с их жизнью.

Уже есть первые находки в центральной части - и это еще один аргумент в пользу того, что курган не разграблен.

"Благодаря в том числе находкам и изучению кургана Туннуг мы точно знаем, что сама скифская культура, тот самый звериный стиль в предметах, то самое оружие, тот самый образ жизни степных кочевников - все это формировалось здесь, в Южной Сибири. И постепенно скифы перемещались на запад, гонимые другими племенами", - рассказала Наталия Белякова, директор департамента экспедиционной деятельности и развития туризма Русского географического общества, кандидат исторических наук.

Волонтеры - главная сила в поисках скифских тайн

К работам на кургане привлекают большую группу волонтеров, в том числе и из других стран. Многие из них - это студенты, поэтому осенью большинство отправляется грызть гранит науки. Кто-то, раз приехав на раскоп, приезжает сюда снова и снова - археология затягивает. И не пугают их ни дожди, ни пронизывающий ветер, ни болотистая местность, ни "удобства во дворе".

Для Маргариты Анисимовой из Калининграда участие в раскопках стало профессией. Она главный чертежник экспедиции, ездит в экспедиции "Туннуг" с первого полевого сезона. А начала участвовать в археологических изысканиях в Туве с 2014 года. Маргарита не только занимается съемками и фиксацией точек находок на раскопе, но и сама участвует в поисках сокровищ скифской культуры. "Мне удалось найти бляшку с изображением пантеры, - радуется девушка. - Она лежала рядом с конскими костями и видимо, была частью украшения конской упряжи". Кстати говоря, бронзовая бляха в виде свернувшейся пантеры считается самым ранним из известных образцов скифского звериного стиля. Тувинцы даже запатентовали изображение бронзовой пантеры кургана Аржаан-1.

Пока Маргарита рассказывает о себе, рядом крутится симпатичная, но строгая собачка по кличке Лиса, которая сразу лает, если кого-то подозревает в попытке дотронуться до вещей волонтеров. Питомца когда-то забрали из приюта, и с тех пор он тоже участник археологических экспедиций. "Лиса была и на Сахалине, и в Калининграде. Настоящая археологиня", - смеется Маргарита. Тем временем работа на раскопе кипит, мужчины не успевают вывозить тележки с выкопанной землей. А тут еще мы, журналисты, у них под ногами вертимся.

Девушка в ярком оранжевом дождевике тщательно работает совочком и собирает землю в ведро. Это Ольга Кондратьева из Петербурга, она домохозяйка, а археология для нее хобби. "Вам лично удалось что-либо найти на раскопках?" - спрашиваю. "Конечно. Много костей находили, костяных изделий, бронзовое шило, - рассказывает Ольга. - Я на "Туннуге" впервые, а до этого была в других экспедициях. "Туннуг" - одна из самых лучших экспедиций, в которых я участвовала. Этот курган - выдающийся памятник скифской культуры".

© Для Маргариты Анисимовой из Калининграда участие в раскопках стало профессией // Рамиля Туктарова / РГ

Работы здесь еще как минимум на два сезона, и волонтеры понадобятся и в следующем году. Так что если у вас есть романтическое желание поучаствовать в открытии тайн жизни древних скифов, вам сюда.