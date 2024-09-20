Убийство Лоры Палмер: что случилось с прототипом героини сериала «Твин Пикс»
Даже поклонникам культового сериала «Твин Пикс» не так-то просто ответить на вопрос «Кто убил Лору Палмер?» Как признавался сценарист Марк Фрост, он черпал вдохновение из обстоятельств реального дела, которое потрясло Америку в начале XX века. Девушку, которая даже внешне походила на главную героиню «Твин Пикс», звали Хейзел Дрю, и, подобно Лоре Палмер, она вела «двойную жизнь».
Социально активная служанка
11 июля 1908 года в пруду Тилз-Понд на востоке штата Нью-Йорк, под городком Сэнд-Лейк, местный подросток заметил тело молодой девушки. Хотя труп уже начал разлагаться, в покойной опознали 20-летнюю Хейзел Айрин Дрю, жительницу соседнего города Трой в округе Ренселер. В последний раз девушку видели живой вечером 7 июля в Табортоне, районе Сэнд-Лейка, когда она собирала малину. Показания об этом дали несколько местных жителей.
По мере расследования резонансного дела всплыло множество загадочных и скандальных обстоятельств. Факты, опубликованные в газетах того времени, систематизированы в книге Марка Гивенса и Дэвида Бушмана «Убийство у Тилз-Понд. Реальная история, легшая в основу «Твин Пикс» (русский перевод вышел в 2022 году в издательстве «Эксмо»).
Медики, проводившие вскрытие, разошлись во мнениях по поводу причины смерти. Врач из Сэнд-Лейка считал, что Хейзел была задушена шёлковым шнурком, но его коллега из Троя опровергал это. Сгусток крови в мозгу показал, что девушку ударили по затылку тупым предметом. Кроме того, верхняя часть её тела была синей от побоев. А состояние женских органов давало основания предполагать изнасилование. Так или иначе, в пруд убийца сбросил уже мёртвое тело.
Семья убитой девушки повела себя странно. Некоторые из родственников, в частности, её мать Джулия Дрю, отстранились от происшествия. Другие, как её тётя Минни Тейлор, явно что-то знали, но предпочитали помалкивать.
Оказалось, что ещё в 14-летнем возрасте девушка ушла из родительского дома (её отец был алкоголиком). Она успела поработать домработницей в трёх очень влиятельных семьях Троя, связанных с Республиканской партией. Последним местом ее работы был дом городского инженера, профессора Эдварда Кэри, откуда она уволилась накануне гибели, 6 июля 1908 года.
Будучи на вид скромной девушкой, Хейзел активно устраивала личную жизнь. Блондинка с голубыми глазами пользовалась успехом у мужчин, в том числе, похоже, весьма состоятельных. Хейзел встречалась с несколькими мужчинами, и у неё скопился целый архив писем от поклонников. Служанка одевалась не по средствам и часто путешествовала. Вероятно, кто-то из мужчин давал ей деньги.
Основные подозреваемые
Официальное следствие сосредоточилось на троих подозреваемых. Первым был 54-летний дядя Хейзел по материнской линии Уилл Тейлор, которому принадлежала ферма в полутора километрах от злополучного пруда. Мужчина повёл себя так, будто смерть племянницы ему безразлична. Уилл сказал, что не видел её с зимы, когда она жила у него три недели. Но их могли связывать тайные отношения. Согласно показаниям ливрейщика Джона Абеля, весной Хейзел зачем-то приезжала на ферму дяди. Тейлор этот визит отрицал.
Второй подозреваемый – 17-летний слабоумный фермер Фрэнк Смит, который испытывал нездоровое влечение к Хейзел. Он называл её «самой красивой девушкой в этой части страны». Смит присутствовал при извлечении тела из воды, но не назвал детективам личность убитой.
Попал в поле зрения полиции и 35-летний угольщик-пьяница Рудольф Гандрум, любитель «покуролесить». Подобно Смиту, он тоже встречал Хейзел Дрю 7 июля.
Мужчина в тени
Убить Хейзел мог практически любой из её любовников или поклонников. Мать убитой Джулия Дрю считала, что «какой-то богатый парень встретил Хейзел <…>, загипнотизировал её, отвёз туда и убил».
Особенно заинтриговал полицию человек с инициалами К.И.С., который послал Хейзел шесть открыток, и жаловался, что она «лишила его свободы». К.И.С. встречался с Хейзел в городе Олбани и в Нью-Йорке, куда она ездила весной. Сам он жил в Бостоне, где работал в компании, производившей вентиляторы. Личность К.И.С точно не установлена.
Дополнительного ажиотажа истории с Хейзел Дрю добавила информация о секс-вечеринках в лагере «Цацавасса» в Табортонском лесу. Туда якобы завозили молодых женщин, предлагая им покататься на фургонах. Лагерь, принадлежавший двум братьям-бизнесменам Крамратам, находился в восьми километрах от того места, где была найдена убитая. Местная жительница Минни Клиффорд утверждала, что ночью 6 июля она слышала в лагере громкий женский крик, будто кто-то убивал девушку. Правда, крики в этих местах раздавались и раньше.
В течение трёх недель 1908 года дело Хейзел Дрю не сходило с первых полос газет. Однако, несмотря на усилия следователей и журналистов, оно осталось нераскрытым. Со временем имя убитой девушки стало частью мистического фольклора штата Нью-Йорк. Поговаривали, что призрак несчастной Хейзел всё ещё бродит по лесу. Эту историю рассказывала бабушка сценариста Марка Фроста, когда тот отдыхал у неё в детстве. Так и родилась идейная основа сериала «Твин Пикс».
Версия историков
Свою версию убийства выдвинули авторы книги Гивенс и Бушман. По их мнению, 6 июля Хейзел Дрю встретилась с кем-то в Олбани, а затем вернулась в Трой. Проведя ночь в неизвестном месте, 7 июля она сдала чемодан на вокзале и затем отправилась в Сэнд-Лейк. Историки предположили, что девушка доехала туда в экипаже в компании старых друзей, которые высадили её близ горы Табортон – в этих местах Хейзел любила гулять. Друзья пообещали, что заберут пассажирку вечером, но вместо этого, встретив Хейзел, они убили её. Авторы книги называют имена подозреваемых: Уильям Кушинг и Фред Шатцле.
25-летний Кушинг, бизнесмен из Троя, был главой компании, выпускавшей пивной напиток «Хокси». Он числился официальным представителем Республиканской партии от 11-го округа. Его друг Шатцле работал в похоронном бюро Нилона.
Известно, что Кушинг снял экипаж «Конкорд» в вечер убийства и отправился в Табортон. Скорее всего, он прекрасно знал Хейзел Дрю, поскольку прежде жил с ней в одном районе Южного Троя. Гивенс и Бушман не считают это простым совпадением.
«Зачем убивать? – размышляют историки. – Может быть за этим стояла какая-то политическая тайна. Или может быть <…> убийство не было преднамеренным. Они поссорились. Или они были пьяны и Хейзел сопротивлялась их ухаживаниям».
По другой версии, Кушинг и Шатцле выполняли заказ любовника Хейзел или её бывшего работодателя из Республиканской партии. Хотя эта теория весьма правдоподобна, у вопроса «Кто убил Хейзел Дрю?» есть все шансы попасть в разряд «вечных загадок», наряду с делом Джека Потрошителя и тайной перевала Дятлова.