Убийство Лоры Палмер: что случилось с прототипом героини сериала «Твин Пикс»

Даже поклонникам культового сериала «Твин Пикс» не так-то просто ответить на вопрос «Кто убил Лору Палмер?» Как признавался сценарист Марк Фрост, он черпал вдохновение из обстоятельств реального дела, которое потрясло Америку в начале XX века. Девушку, которая даже внешне походила на главную героиню «Твин Пикс», звали Хейзел Дрю, и, подобно Лоре Палмер, она вела «двойную жизнь».

© кадр из сериала «Твин Пикс»

Социально активная служанка

11 июля 1908 года в пруду Тилз-Понд на востоке штата Нью-Йорк, под городком Сэнд-Лейк, местный подросток заметил тело молодой девушки. Хотя труп уже начал разлагаться, в покойной опознали 20-летнюю Хейзел Айрин Дрю, жительницу соседнего города Трой в округе Ренселер. В последний раз девушку видели живой вечером 7 июля в Табортоне, районе Сэнд-Лейка, когда она собирала малину. Показания об этом дали несколько местных жителей.

По мере расследования резонансного дела всплыло множество загадочных и скандальных обстоятельств. Факты, опубликованные в газетах того времени, систематизированы в книге Марка Гивенса и Дэвида Бушмана «Убийство у Тилз-Понд. Реальная история, легшая в основу «Твин Пикс» (русский перевод вышел в 2022 году в издательстве «Эксмо»).

Медики, проводившие вскрытие, разошлись во мнениях по поводу причины смерти. Врач из Сэнд-Лейка считал, что Хейзел была задушена шёлковым шнурком, но его коллега из Троя опровергал это. Сгусток крови в мозгу показал, что девушку ударили по затылку тупым предметом. Кроме того, верхняя часть её тела была синей от побоев. А состояние женских органов давало основания предполагать изнасилование. Так или иначе, в пруд убийца сбросил уже мёртвое тело.

Семья убитой девушки повела себя странно. Некоторые из родственников, в частности, её мать Джулия Дрю, отстранились от происшествия. Другие, как её тётя Минни Тейлор, явно что-то знали, но предпочитали помалкивать.

Оказалось, что ещё в 14-летнем возрасте девушка ушла из родительского дома (её отец был алкоголиком). Она успела поработать домработницей в трёх очень влиятельных семьях Троя, связанных с Республиканской партией. Последним местом ее работы был дом городского инженера, профессора Эдварда Кэри, откуда она уволилась накануне гибели, 6 июля 1908 года.

Будучи на вид скромной девушкой, Хейзел активно устраивала личную жизнь. Блондинка с голубыми глазами пользовалась успехом у мужчин, в том числе, похоже, весьма состоятельных. Хейзел встречалась с несколькими мужчинами, и у неё скопился целый архив писем от поклонников. Служанка одевалась не по средствам и часто путешествовала. Вероятно, кто-то из мужчин давал ей деньги.

Основные подозреваемые

Официальное следствие сосредоточилось на троих подозреваемых. Первым был 54-летний дядя Хейзел по материнской линии Уилл Тейлор, которому принадлежала ферма в полутора километрах от злополучного пруда. Мужчина повёл себя так, будто смерть племянницы ему безразлична. Уилл сказал, что не видел её с зимы, когда она жила у него три недели. Но их могли связывать тайные отношения. Согласно показаниям ливрейщика Джона Абеля, весной Хейзел зачем-то приезжала на ферму дяди. Тейлор этот визит отрицал.

Второй подозреваемый – 17-летний слабоумный фермер Фрэнк Смит, который испытывал нездоровое влечение к Хейзел. Он называл её «самой красивой девушкой в этой части страны». Смит присутствовал при извлечении тела из воды, но не назвал детективам личность убитой.

Попал в поле зрения полиции и 35-летний угольщик-пьяница Рудольф Гандрум, любитель «покуролесить». Подобно Смиту, он тоже встречал Хейзел Дрю 7 июля.

Мужчина в тени

Убить Хейзел мог практически любой из её любовников или поклонников. Мать убитой Джулия Дрю считала, что «какой-то богатый парень встретил Хейзел <…>, загипнотизировал её, отвёз туда и убил».

Особенно заинтриговал полицию человек с инициалами К.И.С., который послал Хейзел шесть открыток, и жаловался, что она «лишила его свободы». К.И.С. встречался с Хейзел в городе Олбани и в Нью-Йорке, куда она ездила весной. Сам он жил в Бостоне, где работал в компании, производившей вентиляторы. Личность К.И.С точно не установлена.

Дополнительного ажиотажа истории с Хейзел Дрю добавила информация о секс-вечеринках в лагере «Цацавасса» в Табортонском лесу. Туда якобы завозили молодых женщин, предлагая им покататься на фургонах. Лагерь, принадлежавший двум братьям-бизнесменам Крамратам, находился в восьми километрах от того места, где была найдена убитая. Местная жительница Минни Клиффорд утверждала, что ночью 6 июля она слышала в лагере громкий женский крик, будто кто-то убивал девушку. Правда, крики в этих местах раздавались и раньше.

В течение трёх недель 1908 года дело Хейзел Дрю не сходило с первых полос газет. Однако, несмотря на усилия следователей и журналистов, оно осталось нераскрытым. Со временем имя убитой девушки стало частью мистического фольклора штата Нью-Йорк. Поговаривали, что призрак несчастной Хейзел всё ещё бродит по лесу. Эту историю рассказывала бабушка сценариста Марка Фроста, когда тот отдыхал у неё в детстве. Так и родилась идейная основа сериала «Твин Пикс».

Версия историков

Свою версию убийства выдвинули авторы книги Гивенс и Бушман. По их мнению, 6 июля Хейзел Дрю встретилась с кем-то в Олбани, а затем вернулась в Трой. Проведя ночь в неизвестном месте, 7 июля она сдала чемодан на вокзале и затем отправилась в Сэнд-Лейк. Историки предположили, что девушка доехала туда в экипаже в компании старых друзей, которые высадили её близ горы Табортон – в этих местах Хейзел любила гулять. Друзья пообещали, что заберут пассажирку вечером, но вместо этого, встретив Хейзел, они убили её. Авторы книги называют имена подозреваемых: Уильям Кушинг и Фред Шатцле.

25-летний Кушинг, бизнесмен из Троя, был главой компании, выпускавшей пивной напиток «Хокси». Он числился официальным представителем Республиканской партии от 11-го округа. Его друг Шатцле работал в похоронном бюро Нилона.

Известно, что Кушинг снял экипаж «Конкорд» в вечер убийства и отправился в Табортон. Скорее всего, он прекрасно знал Хейзел Дрю, поскольку прежде жил с ней в одном районе Южного Троя. Гивенс и Бушман не считают это простым совпадением.

«Зачем убивать? – размышляют историки. – Может быть за этим стояла какая-то политическая тайна. Или может быть <…> убийство не было преднамеренным. Они поссорились. Или они были пьяны и Хейзел сопротивлялась их ухаживаниям».

По другой версии, Кушинг и Шатцле выполняли заказ любовника Хейзел или её бывшего работодателя из Республиканской партии. Хотя эта теория весьма правдоподобна, у вопроса «Кто убил Хейзел Дрю?» есть все шансы попасть в разряд «вечных загадок», наряду с делом Джека Потрошителя и тайной перевала Дятлова.