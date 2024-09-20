Играть или говорить? Как игрок одним интервью подписал себе приговор

На старте сезона РПЛ Максим Глушенков стал самым популярным футболистом России, а его переход в «Зенит» и быструю адаптацию обсуждала вся футбольная страна. Полузащитник забивал практически в каждом матче и стал настоящим творцом побед сине-бело-голубых. Но главный матч он провёл, пожалуй, с «Ростовом», когда отгрузил хет-трик в ворота команды Валерия Карпина – главного тренера сборной России.

Давно известно, что между Глушенковым и Карпиным конфликт, из-за чего специалист перестал вызывать игрока в национальную команду. Но, как признавался футболист, этот матч для него не был принципиальным. Хотя журналисты и болельщики явно видели в этом противостоянии принципиальность и дополнительную мотивацию – уже по ходу матча эти догадки оправдал сам футболист, несмотря на все свои отрицания.

После того матча Валерия Карпина засыпали вопросами о вызове футболиста в сборную, но тот не видел ничего сверхъестественного в игре футболиста. А дальше решил немного поглумиться над футболистом – когда Максим получил травму, Карпин вызвал его в сборную. Провокация ли это или искреннее решение тренера – вопрос из разряда риторических.

© Валерий Карпин // РФС

Совсем недавно Глушенков давал интервью YouTube-каналу Nobel и, возможно, поставил крест на карьере в национальной команде при Валерии Георгиевиче.

Ради чего играет нынешняя сборная? Не знаю. Для кого-то это мотивация, но я другого мнения. Не в упрёк кому-то это говорю. Это лично моё мнение. Матчи с Вьетнамом не мотивируют? Нет. Мне лучше с Венделом, Клаудиньо, Барриосом и Кассьеррой потренироваться. Более интересно будет. Но если бы вызвали, пришлось бы ехать. Травма – очень курьёзный момент, конечно, но, значит, так надо было. Меня, видишь, боженька оберегает от поездок ненужных по Вьетнаму, – сказал Максим.

Конечно, не будь конфликта с Карпиным, Глушенков мог бы совсем иначе воспринимать ситуацию и говорить о ней, но конфликт с главным тренером национальной команды, по сути, и спровоцировал данное высказывание. Хотя есть вероятность, что Максим просто такого мнения. Не просто же так он, в отличие от других россиян, не намерен уезжать в Европу не в топ-клуб.

© РИА Новости

Я уже говорил в интервью, что в условный «Гавр» и «Мальорку» какую-нибудь я не поеду. Мне неинтересно бороться за выживание. Каждый матч выходить – и такой: сейчас опять проиграем или ещё что-нибудь. Какой смысл? Зачем это надо? – добавил Глушенков.

Безусловно, это говорит о мотивации Максима и желании играть только в топ-клубах, ведь эмоциональная составляющая и психология – одни из самых важных качеств в профессиональном футболе. И это достойно уважения. Если футболист мечтает попасть только в сильнейшие клубы, значит, он сверхмотивирован и будет делать всё для того, чтобы это произошло как можно скорее. Тем более в новом клубе всё может пойти не по плану – никто не отменял адаптацию. Так что мысли Максима действительно здравые, и они стоят выше, чем простое желание поиграть где-нибудь в Европе, как это часто бывает у наших футболистов, особенно молодых.