«Убийцы кораблей»: как создавали подводные атомоходы нового поколения

Субмарины проектов 885 «Ясень» и 885М «Ясень-М» – это новейшие многоцелевые атомоходы, предназначенные для уничтожения подводных, надводных и береговых целей. Они малозаметны, малошумны, вооружены мощными торпедами и ракетами (в том числе новейшими гиперзвуковыми «Цирконами», которые невозможно перехватить). Залп лишь половины вооружения каждого из этих кораблей способен потопить целую группу авианосцев противника. Обеспечивая безопасность России, грозные «Ясени» несут функцию стратегического неядерного сдерживания.

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Рождение субмарины нового поколения

С советских времен отечественный подводный флот отличается большим разнообразием видов и модификаций субмарин. Но широкий модельный ряд затрудняет эксплуатацию кораблей и повышает стоимость судоремонта. Поэтому еще в 1977 году началось проектирование новой многоцелевой подлодки четвертого поколения, которая заменила бы несколько типов существующих кораблей. Разработкой проекта 885 «Ясень» занялись сотрудники Ленинградского конструкторского бюро «Малахит» под руководством Владимира Пялова.

Проект обрел особую актуальность после распада СССР, когда многие заводы – производители комплектующих остались в отделившихся республиках, а некоторые и вовсе были закрыты. При создании новой атомной подводной лодки (АПЛ) ученые опирались на проекты 971 «Щука-Б» и 705(К) «Лира» – именно их место должен был занять «Ясень». Сначала предполагалось ввести в строй 30 кораблей, взявших всё лучшее от предшественников, но с принципиально новой архитектурой корпуса и новейшим вооружением.

Закладка головного ракетоносца «Северодвинск» (К-560) состоялась в декабре 1993-го на Северном машиностроительном предприятии («Севмаш»). Его спуск на воду планировался спустя три года. Но вместо этого в 1996 году строительство субмарины было заморожено. Во-первых, сказалось тяжелое экономическое положение в стране и тотальная нехватка средств. Во-вторых, задержка производства была связана со сложностью устройства субмарины.

Уникальная конструкция, обеспечивающая большую глубину погружения, новейшая радиоэлектроника, малошумные движители – все параметры, ожидаемые от нового корабля, требовали доработки. К строительству заложенной подлодки возвратились лишь в 2004-м. К этому времени часть изначально планируемого оборудования уже устарела. В результате проект был значительно усовершенствован, что, в свою очередь, отодвинуло сроки сдачи.

15 июня 2010 года (на 14 лет позже, чем изначально предполагалось) первый подводный атомоход из семейства «Ясеней» был выведен из эллинга цеха № 55 и спущен на воду. На торжественной церемонии присутствовали высшие государственные и военные представители того времени: Дмитрий Медведев, находившийся в тот период на посту президента России, а также глава Министерства обороны Анатолий Сердюков, главнокомандующий ВМФ Владимир Высоцкий и другие видные персоны, чье присутствие демонстрирует высокую значимость проекта.

Дмитрий Анатольевич в своем выступлении подчеркнул, что данный атомоход, благодаря его тактико-техническим характеристикам, усилит группировку подводных ракетоносцев Военно-морского флота Российской Федерации. Глава государства выразил надежду на то, что новый подводный корабль будет способствовать подъему отечественного военно-морского потенциала, оборонной мощи и поможет укрепить позиции России в Мировом океане.

Следующие несколько лет в ходе испытаний осуществлялась проверка функционирования всех систем корабля, по результатам которой он продолжал дорабатываться. В частности, был задан курс на снижение шумности субмарины. Одновременно велась доработка ракетных комплексов «Калибр» и «Оникс». В результате готовый корабль принципиально отличается от первоначального проекта, разрабатывавшегося с 1970-х годов: он оснащен современной аппаратурой, новейшим вооружением и отвечает всем вызовам нашего времени.

17 июня 2014 года на ракетоносце «Северодвинск» был торжественно поднят флаг Военно-морского флота. Первый атомоход проекта «Ясень» поступил в 11-ю дивизию подводных лодок Северного флота, дислоцирующуюся на военно-морской базе Западная Лица (Мурманская область). В следующем месяце корабль вышел в Белое море для несения опытно-боевого дежурства. С 2015 года субмарина находится в боевом составе сил постоянной готовности.

«Северодвинск» – головной корабль проекта «Ясень»

По выражению военных экспертов, многоцелевые АПЛ семейства «Ясеней» – это «убийцы кораблей». Их главная задача – уничтожение неприятельского флота (подводного и надводного). Созданные по самым передовым технологиям судостроения, они способны предотвращать готовящееся нападение неприятеля, пресекать преступные морские транспортные коммуникации, топя суда с опасными грузами, угрожающими национальной безопасности.

Благодаря новейшему вооружению «Ясени» могут уничтожать целые корабельные группировки противника, а также военно-морские базы, порты и другие цели, в том числе сильно защищенные и обеспеченные системами противоракетной обороны. Наводя ужас на потенциальных врагов, в мирное время эти ракетоносцы несут функцию стратегического неядерного сдерживания. И атомная подводная лодка «Северодвинск» стала первопроходцем в данном проекте.

Субмарина имеет длину 139 м, ширину – 13 м, среднюю осадку по ватерлинии – 10 м. Надводное водоизмещение – 8600 т, подводное – 13 800 т. Корабль может находиться в автономном плавании 100 суток, развивать надводную скорость 16 узлов, а подводную – 31 узел (29,6 км/ч и 57,4 км/ч соответственно). Рабочая глубина погружения составляет 520 м, однако атомоход способен опускаться под воду на 600 м. В состав экипажа входят 90 человек, в их числе 32 офицера.

Подлодка отражает современные достижения подводного судостроения.

Так, при создании субмарины специалисты разработали полуторакорпусную конструкцию, на носу которой располагается легкий корпус (внешний корпус, формирующий обтекаемые обводы и при погружении заполняемый водой), а в районе ракетных шахт находится надстройка (легкая конструкция, установленная сверху на прочном корпусе; в ней – устройства и системы, которым не требуется изоляция от забортного давления: спасательные средства, швартовные и якорные устройства и пр.).

Корпус выполнен из маломагнитной стали, сверху имеет резиновое покрытие, которое снижает шумность подводного судна, а также его заметность на гидролокаторах за счет уменьшения отражения сигналов. На носу корабля расположен гидроакустический комплекс «Иртыш-Амфора», оснащенный большой сферической антенной. Такое решение исключило возможность традиционного размещения торпедных аппаратов в носовой части, поэтому они расположены вдоль борта. Также на подлодке есть спасательная камера, вмещающая весь экипаж.

Сердце субмарины – новейший атомный реактор. Благодаря размещению трубопроводов теплоносителя первого контура в корпусе реактора удалось снизить вероятность аварий и радиоактивного облучения моряков. Реактор без перезарядки способен работать 25–30 лет, что примерно сопоставимо со сроком службы подводной лодки. Конструкция корабля включает малошумный гребной винт. Также шумность снижена за счет использования на малых скоростях гребного электродвигателя. На высоких скоростях запускается главный турбозубчатый агрегат.

Специально для подводных лодок проекта «Ясень» была разработана уникальная информационно-управляющая система. Она контролирует радиационно-химическую обстановку на судне, своевременно оповещает членов экипажа о возникшей угрозе, прогнозирует дозы радиационного облучения и время нахождения подводников в опасных зонах, предлагает рекомендации по принятию эффективных решений, осуществляет автоматическую самодиагностику и др.

Важное значение имеет мощное вооружение. На борту – восемь вертикальных ракетных шахт. В каждой из них – по четыре высокоточные крылатые противокорабельные ракеты «Оникс» (дальность полета – до 300 км, скорость – 2,6 Маха, или 3182 км/ч), «Циркон» (новейшая гиперзвуковая ракета, принятая на вооружение в 2023 году: дальность – до 1000 км, скорость – 9 Махов, или более 11 000 км/ч), или по пять крылатых ракет меньшего диаметра «Калибр» (дальность – до 2600 км, летает на дозвуковых скоростях (менее 1 Маха), с приближением к цели разгоняется до 3 Махов, или до 3672 км/ч).

По утверждению гендиректора КБ «Малахит» Владимира Дорофеева, «Ясени» могут использовать все крылатые ракеты морского базирования, которые стоят на вооружении российского Военно-морского флота. Также в арсенале подводного корабля – 10 торпедных аппаратов калибра 533 мм. Боезапас составляет 30 торпед, в их числе – телеуправляемые и самонаводящиеся, также вместо некоторых из них предусмотрен прием мин. Кроме того, на борту находятся переносные зенитно-ракетные комплексы «Игла-С» и «Верба».

Модернизированные собратья проекта 885М «Ясень-М»

Если в 1970-х годах при начале работы над новым проектом планировалось построить 30 унифицированных кораблей, то в наши дни их число сократилось до девяти. Тем не менее после затяжного кризиса они ознаменовали настоящий ренессанс отечественного подводного флота. Так, в 2009 году – еще до спуска на воду головного атомохода «Северодвинск» (К-560) – был заложен его модернизированный родственник «Казань» (К-561). Данный обитатель морских глубин создан по проекту 885М «Ясень-М», как и все последующие субмарины данного семейства.

Таким образом, в ряду из девяти подлодок только одна построена по проекту 885, все остальные – представители 885М. Подводный крейсер «Казань» был принят в состав Северного флота в 2021-м. В этом же году ракетоносец «Новосибирск» поступил на вооружение Тихоокеанского флота, а в 2023 году к нему присоединился атомоход «Красноярск». Остальные пять АПЛ по состоянию на январь 2024 года находятся на стадии строительства. В их числе – «Архангельск», «Воронеж», «Ульяновск», «Пермь», «Владивосток».

Мощное вооружение головного корабля было сохранено и у его младших собратьев. Благодаря этому все субмарины семейства «Ясеней» могут успешно проводить противокорабельные операции и являются грозным фактором устрашения потенциального противника, сдерживая его возможное нападение. Так, по утверждению экспертов, залп лишь 50% боеприпасов каждой из данных подлодок способен потопить многоцелевую авианосную группу неприятеля или враждебный транспортный караван.

Другие системы оснащения новых ракетоносцев подверглись существенным доработкам. Так, представители проекта «Ясень-М» отличаются от головного собрата обновленной аппаратурой, сниженным уровнем шумности, оптимизированными обводами корпуса и уменьшенными габаритами. Новые гидроакустические комплексы обладают более высокой поисковой способностью, позволяя обнаруживать цели на большей дальности. Также отмечается, что все детали для кораблей производятся только отечественными предприятиями.

На борту установлено усовершенствованное оборудование, повышающее автоматизацию процессов. В частности, боевая информационно-управляющая система осуществляет множество функций, что облегчает выполнение задач подводников. Благодаря этому была сокращена численность экипажа. Если на корабле «Северодвинск» служат 90 моряков, то на последующих АПЛ проекта – 64. В результате уменьшения габаритов экипажного, реакторного и носового отсеков длина кораблей «Ясень-М» сократилась на девять метров – с 139 до 130.

Таким образом, представители проекта 885М более компактны, тихоходны и универсальны, чем их головной собрат проекта 885.

В результате такой оптимизации была снижена стоимость производства судов. Если на строительство «Северодвинска» было потрачено 50 млрд рублей, то возведение субмарины «Казань» обошлось в 47 млрд рублей. А на создание АПЛ «Новосибирск» и «Красноярск» ушло по 41 млрд рублей. Предполагается, что и бюджет каждого из остальных подводных кораблей составит 41 млрд рублей.

В условиях серийного выпуска снижение стоимости производства имеет ключевую роль. По планам к 2028 году все суда семейства «Ясеней» должны поступить на вооружение и, возможно, со временем, по мере их усовершенствования, стать основой подводных сил Военно-морского флота России. Именно такого мнения придерживается военный эксперт Константин Сивков – капитан первого ранга, академик Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН).

Новейшие ракетоносцы проекта 885М, несмотря на свой юный возраст, уже начинают находить отражение в культурном пространстве России. Так, 10 ноября 2023 года вошли в обращение почтовые марки с изображением атомохода «Ясень-М». Выпуск данной филателистической продукции состоялся в рамках серии «Морской флот России». В нее также вошли марки с изображением АПЛ «Борей-А» и дизель-электрической подлодки проекта 677 «Лада».

«Ясени» – малошумные, малозаметные, оснащенные мощным торпедным и ракетным вооружением, новейшим радиоэлектронным и гидроакустическим оборудованием – являются одними из самых современных и технологичных отечественных субмарин, внушающих страх потенциальным противникам. Но история развития подводного флота России не стоит на месте. По утверждению генерального директора КБ «Малахит» Владимира Дорофеева, корабли проекта 885М будут взяты за основу при проектировании и строительстве субмарин пятого поколения.