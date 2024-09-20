От какой болезни на самом деле умер Александр Македонский

Александр Македонский умер более двух тысяч лет назад. Он остался в истории как завоеватель, сумевший за несколько лет, покорить почти весь цивилизованный мир. Царь-полководец прошел множество битв, подвергая свою жизнь смертельной опасности. Но умер он в 33 года не от ран, полученных в бою. Александр провел последние дни в постели, страдая от болезни, о природе которой спорят не одно столетие. И вот, похоже, тайна смерти величайшего завоевателя в истории, наконец, разгадана греческими учеными.

© Смерть Александра Великого. К.Т. фон Пилоти, 1885 г.

С момента смерти Александра Македонского выдвигалось огромное количество гипотез его смерти. Предполагали отравление, малярию, пневмонию, тиф, лейкемию и даже депрессию. Осложняется все тем, что могила завоевателя, как и место захоронения Чингисхана, до сих пор не найдена. Несмотря на это, исследования продолжаются и причины гибели Александра ищут в древних документах.

Смерть Александра Великого. Карл Теодор фон Пилоти, 1885 г.

Новую теорию выдвинул доктор Томас Герасимидис, почетный профессор медицины в Университете Аристотеля в Салониках. Ученый изучает вопрос смерти Македонского с 1995 года, и по праву считается главным специалистом в этом деле. Историк опроверг несколько наиболее популярных гипотез, таких как смерть от малярии или пневмонии. Герасимидис тщательно изучил описанные современниками царя симптомы, наблюдавшиеся последние дни его жизни.

Профессор уверен, что причиной смерти Александра стал панкреонекроз. Старт развитию смертельного заболевания могла дать желчнокаменная болезнь в сочетании с приемом тяжелой пищи и большим количеством выпитого вина. Герасимидис и его помощники изучили сотни источников, описывающих последние дни Александра Великого. Большинство авторов, таких как Арриан, Птолемей, Плутарх и Квинт Курций вполне заслуживают доверия.

Как умирал Александр Великий

Судя по полученным исследователями сведениям, болезнь Македонского продолжалась всего 14 дней. Герасимидис описывает состояние «пациента» так:

«Появление симптомов характеризовалось сильной болью в животе после обильной пищи и вина, сопровождавшейся лихорадкой и ежедневной прогрессирующей, смертельной деградацией в течение четырнадцати дней».

© Умирающий Александр, копия скульптуры II века до н. э.

Доктор Герасимидис уверен, что в первый день болезни Александр страдал от сильных болей в животе и повышенной температуры. Состояние ухудшилось после приема пищи. Врачи пытались лечить больного, вызывая у него рвоту, так как подозревали отравление. Также Македонскому назначили холодные ванны, помогающие понизить температуру.

На второй день болезни Александр Великий ощутил сильный упадок сил. Его лихорадило, при этом симптомы расстройства желудка постепенно усиливались. Несмотря на свое состояние, царь принял приглашение своего близкого друга Мидиоса и отправился к нему во дворец. В гостях Александр ел много жирной пищи и зависал ее вином. Разумеется, это только ухудшило состояние больного.

На третий день температура поднялась еще выше. Александра бросало то в жар, то в холод. К уже описанным нами симптомам добавилось затрудненное дыхание. К вечеру царь, мужественно державший себя в руках, впервые признался лекарям, что чувствует сильную слабость. С каждым последующим днем состояние молодого мужчины ухудшалось. Появились признаки желтухи, а мысли и речь стали спутанными. Иногда царь начинал бредить.

Не малярия и точно не депрессия

13 июня 323 года до нашей эры в возрасте 33 лет Александр Македонский скончался. Симптомы, изводившие его последние дни перед смертью, были похожи на признаки тяжелого сепсиса. Доктор Томас Герасимидис уверен, что начался он из-за некроза поджелудочной железы.

Ученый также не поленился и потратил время на опровержение других популярных гипотез. По его мнению, болезнь Александра не была малярией. Свидетели не описывали ярко выраженные приступы лихорадки, характерные для этого заболевания. К тому же даже в то время малярия не убивала больных так быстро, и люди жили с ней долгие месяцы, а то и годы.

Несостоятельной назвал греческий ученый и версию с пневмонией. Александр Великий с первого дня болезни говорил о болях в животе, а они нетипичны для этого заболевания. Не похожа болезнь царя и на брюшной тиф. Было бы странно, чтобы очень заразную инфекционную болезнь подхватил только один человек и никто больше из его окружения.

Многие утверждали, что Александра Македонского подкосила депрессия. Незадолго до смерти он потерял лучшего друга Гефестиона. Да, возможно царь горевал, но судя по его образу жизни, едва ли стал жертвой затяжной депрессии. Даже в первые дни болезни он активно совещался с военачальниками и участвовал в застольях.