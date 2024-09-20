Суррогатная мать обманула супругов

63-летняя Шерил Макгрегор из США уличила суррогатную мать во лжи касательно ребенка, которого та вынашивала. Об этом она рассказала в видео на своем аккаунте TikTok.

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Макгрегор и ее 23-летний муж Куран Маккайн объявили в мае, что ждут общего ребенка. После нескольких неудачных попыток нанятая ими суррогатная мать все же забеременела с помощью донорской спермы Маккайна. В начале августа супруги с разницей в возрасте 37 лет заявили, что их суррогатная мать оказалась наркозависима и попала в тюрьму.

По словам Макгрегор, после новости о тюремном заключении женщины она решила тщательно проверить все, связанное с ней. Тогда она и поняла, что даты оплодотворения и зачатия не сходятся. В промежутке между ними суррогатная мать проводила время со своим бойфрендом. Макгрегор уверена, что у них был секс, и женщина обманула пару.

Чтобы проверить свои предположения, пожилая женщина оплатила для суррогатной матери ДНК-тест, однако та не пришла на него.

«Так о чем нам это говорит? Это не наш ребенок», — сделала вывод Макгрегор.

Ранее 72-летний известный кинопродюсер Чжан Цзичжун рассказал об очередном совместном ребенке с женой младше его на 30 лет. Мужчина признался, что растрогался, услышав сердцебиение ребенка.