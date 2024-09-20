С чего началась история Каннского кинофестиваля

20 сентября 1946 года, открылся первый кинофестиваль в Каннах. Появился он благодаря политической обстановке в Европе и одному из братьев Люмьер – основателей кинематографа. И его история пошла с показа советского фильма.

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Но началось всё еще перед самой войной в 1938 году. В то время единственным престижным кинофестивалем в мире был Венецианский. Но Венеция находилась в Италии, где был установлен фашистский режим. Как всякое авторитарное и тоталитарное государство, оно немедленно вмешалось в его работу. Как результат – отобранные к показу картины стали крайне идеологизированные и понятно в какую сторону.

Конкурс начали выигрывать откровенно пропагандистские фильмы. Иногда их создавали действительно талантливые режиссеры — так в том же 1938 году главный приз получила Лени Рифеншталь за фильм «Олимпия». Но вот то, что победу и первое место с ней разделил сын Муссолини с картиной «Пилот Лучано Серра» стало показателем приоритетов и уровня.

Это вызвало негодование во всём кинематографическом мире. А также и в среде политиков. Поэтому министр по делам образования и искусства Франции Жан Зей поддержал идею Филиппа Эрланже проводить альтернативный фестиваль, не отягощённый пропагандистскими оковами. Он же привлёк Луи Люмьера – одного из братьев, которые и создали кинематограф.

Тот с энтузиазмом взялся за это дело, к тому же его избрали и председателем жюри. Из двух братьев именно Луи, собственно, и создал сам синематограф, именно он был изобретателем и занимался всей технической частью. Огюст Люмьер выполнял больше функции менеджера.

Открытие фестиваля назначали на сентябрь 1939 года и даже успели показать первый фильм – «Горбун из Нотр-Дама» Уильяма Детерле по роману Виктора Гюго. Но внезапно остальной показ прервали – было 1 сентября, началась Вторая мировая война.

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Вскоре и сама Франция оказалась оккупированной нацистами, ни о каком кинофестивале никто уже и не помышлял. Но как только завершилась война, к этой идее немедленно вернулись.

Вспомнил о ней ещё в 1945 году руководитель кинокомитета Франции Жан Пенлеве – герой Движения сопротивления и друг генерала Шарля де Голя, который на тот момент возглавлял временное правительство. Мэрия Канн горячо поддержала проведение кинофестиваля, но не смогла создать хоть приблизительные условия – не нашлось ни одного подходящего помещения. Всё дело было в британских и американских солдатах, которые заняли все здания, мало-мальски подходящие для проведения кинопоказа, включая и знаменитые казино. Пришлось опять отложить.

Но и через год судьба фестиваля буквально висела на волоске – иностранные солдаты не спешили покидать Лазурный берег, с удовольствием отдыхая после трудов ратных. Но подходящие здания уже появились, хотя инфраструктура к тому моменту ещё не была восстановлена.

Основная трудность была в другом – буквально за пару месяцев до открытия своё участие подтвердили только семь делегаций. Представительным такой кинофорум назвать было нельзя и стоял вопрос о целесообразности его проведения. Но ближе к осени вроде подтянулись.

Решение об участии советских кинематографистов принимали на заседании Политбюро ЦК ВКП(б) – самом высшем уровне. После некоторых сомнений, было принято решение все же направить делегацию во главе с кинорежиссёром и замминистра кинематографии Михаилом Калатозовым. В состав делегации также вошли режиссёры Фридрих Эмлер, Сергей Юткевич и знаменитый сказочник Александр Птушко. Актёров представляли Борис Чирков, Марина Ладынина и Галина Водяницкая. Членом жюри от СССР стал Сергей Герасимов, но это от воли Политбюро уже не зависело.

© Фрагмент официального постера Каннского кинофестиваля 1946 года

И фестиваль получился! После войны праздника хотелось всем, поэтому мероприятия начались за несколько дней до его начала – были карнавалы, костюмированные приёмы, уличные гуляния. Опасения организаторов оказались напрасными, более того – свои делегации прислали даже те страны, чьи фильмы не участвовали в конкурсной программе или показах. В конкурсе было 44 полнометражные картины и 68 короткометражных, работу освещали 300 журналистов.

Ну а сам первый полноценный Каннский кинофестиваль открылся показом советского документального фильма режиссера Юлия Райзмана «Берлин», который был принят аплодисментами зрителей и получил высочайшие отзывы критики. С него и началась история Каннского фестиваля.